Tết đến rồi, ai cũng muốn giảm cân cấp tốc, liệu bỏ ăn tinh bột hoàn toàn có phải giải pháp tối ưu?

Giảm cân 10/01/2023 13:23

Thực hiện chế độ ăn kiêng low-carb là một cách nhanh chóng để giảm cân và nhiều người nổi tiếng sử dụng nó để giảm cân. Mặc dù đúng là loại bỏ carbs khỏi chế độ ăn uống sẽ giúp bạn đốt cháy chất béo, nhưng nó cũng có một số tác dụng phụ khó chịu.

Đồng ý rằng có một số lợi ích của việc ăn ít carb, nhưng điều quan trọng là phải tìm hiểu xem cơ thể bạn có thể phản ứng như thế nào với sự thay đổi mạnh mẽ như vậy.

1. Bạn có thể cảm thấy chóng mặt

Tết đến rồi, ai cũng muốn giảm cân cấp tốc, liệu bỏ ăn tinh bột hoàn toàn có phải giải pháp tối ưu? - Ảnh 1

Cắt giảm hoàn toàn carbs là một căng thẳng trên cơ thể. Khi bạn ngừng ăn carbs, cơ thể bạn không thể đốt cháy glucose để lấy năng lượng nữa và điều này thường gây ra các triệu chứng giống như cai nghiện, chẳng hạn như buồn nôn, đau đầu và khó chịu.

2. Bạn sẽ khó duy trì hoạt động hơn

Tết đến rồi, ai cũng muốn giảm cân cấp tốc, liệu bỏ ăn tinh bột hoàn toàn có phải giải pháp tối ưu? - Ảnh 2

Khi cơ thể bạn thích nghi với chế độ ăn mới bao gồm rất ít carbs, nó sẽ bắt đầu đốt cháy chất béo để lấy năng lượng. Bởi vì chất béo là nguồn nhiên liệu chậm hơn so với glucose, bạn sẽ khó di chuyển hơn trong khi tập luyện và các hoạt động khác.

3. Nó không tốt cho tim của bạn

Tết đến rồi, ai cũng muốn giảm cân cấp tốc, liệu bỏ ăn tinh bột hoàn toàn có phải giải pháp tối ưu? - Ảnh 3

Theo một nghiên cứu, những người ăn rất ít carbs có nguy cơ tử vong sớm do bệnh tim cao hơn. Các chuyên gia y tế khuyên bạn nên tránh chế độ ăn ít carbohydrate, vì carbs lành mạnh chống viêm và giúp chúng ta giảm nguy cơ tích tụ trong mạch máu.

4. Quá trình trao đổi chất của bạn có thể chậm lại

Tết đến rồi, ai cũng muốn giảm cân cấp tốc, liệu bỏ ăn tinh bột hoàn toàn có phải giải pháp tối ưu? - Ảnh 4

Khi bạn đột ngột cắt bỏ carbs, nó có thể tạm thời gây táo bón. Tinh bột kháng carbs cao, như yến mạch, tăng tốc quá trình trao đổi chất của bạn, giúp bạn giảm cân nhanh hơn.

5. Bạn có thể bị chuột rút cơ bắp

Tết đến rồi, ai cũng muốn giảm cân cấp tốc, liệu bỏ ăn tinh bột hoàn toàn có phải giải pháp tối ưu? - Ảnh 5

Nhiều người thực hiện chế độ ăn kiêng không có carb có thể cảm thấy đau cơ co thắt. Việc giảm mạnh lượng carb khiến cơ thể bạn mất nhiều chất điện giải hơn khi đi tiểu. Bởi vì những khoáng chất này cần thiết cho sự giao tiếp giữa các tế bào nên nó có thể dẫn đến co thắt cơ bắp.

6. Hơi thở của bạn có mùi khó chịu

Tết đến rồi, ai cũng muốn giảm cân cấp tốc, liệu bỏ ăn tinh bột hoàn toàn có phải giải pháp tối ưu? - Ảnh 6

Một số người có thể nhận thấy mùi vị lạ trong miệng và hơi thở thay đổi trong vài ngày sau khi bắt đầu chế độ ăn không có carb. Điều này xảy ra bởi vì khi cơ thể bạn không thể lấy năng lượng từ carbohydrate, nó sẽ bắt đầu phân hủy chất béo để làm nhiên liệu và chuyển hóa axit béo thành hóa chất tự nhiên gọi là xeton. Điều này có thể khiến hơi thở của bạn có mùi nồng nặc mà một số người mô tả là giống mùi nước tẩy sơn móng tay.

Tinh bột lành mạnh sẽ có lợi cho sức khỏe của bạn

Tết đến rồi, ai cũng muốn giảm cân cấp tốc, liệu bỏ ăn tinh bột hoàn toàn có phải giải pháp tối ưu? - Ảnh 7

  • Diêm mạch : Loại hạt bổ dưỡng này chứa nhiều carbs, ngoài việc giảm lượng đường trong máu, còn có thể giúp bạn giảm cân nhanh hơn.
  • Kiều mạch : Kiều mạch là một nguồn protein và chất xơ tuyệt vời và đặc biệt có lợi cho sức khỏe tim mạch.
  • Lúa mạch : Đó là một chất ức chế sự thèm ăn tuyệt vời có liên quan đến nhiều lợi ích sức khỏe, như giảm cholesterol và giảm lượng đường trong máu.
  • Sữa sô cô la : Hỗn hợp thơm ngon giữa carbs và protein tốt này có thể giúp bạn xây dựng cơ bắp và được dùng như một thức uống thể thao hoàn hảo.

Theo Brightside

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