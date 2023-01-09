Đây là những gì chuyên gia nói

Chắc chắn, trầm cảm liên quan đến nỗi buồn, nhưng nó cũng liên quan đến những thứ khác. Nhiều dấu hiệu của trầm cảm lâm sàng, một bệnh về sức khỏe tâm thần, bao gồm kiệt sức liên tục, mất hứng thú với các hoạt động thú vị một thời, và ý nghĩ tự tử và cái chết.

Ashi Tomar, Nhà tâm lý học nội bộ tại Veda Rehabilitation & Wellness cho biết: "Trạng thái trầm cảm khác với việc chỉ buồn bã, nó có thể cần điều trị và kiểm soát lâu dài thông qua các can thiệp tâm lý dược học và tâm lý trị liệu. Mặc dù nỗi buồn là một phần không thể thiếu của bệnh trầm cảm , nhưng không phải lúc nào nỗi buồn cũng đồng nghĩa với việc bị trầm cảm."

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đang chán nản vì mất đi người thân yêu, vừa trải qua một cuộc chia tay hoặc mất việc, điều đó không hề dễ chịu, nhưng nó cũng khá phổ biến. Đau buồn, thậm chí là vô cùng buồn bã, là phản ứng thông thường trước những sự việc như vậy.

Tuy nhiên, u sầu bình thường có thể phát triển thành trầm cảm. Bạn có thể đang mắc chứng trầm cảm nếu cảm xúc không thuyên giảm theo thời gian hoặc nếu tâm trạng của bạn bắt đầu cản trở các hoạt động hàng ngày.

Hiểu về trầm cảm

Để hiểu về Trầm cảm, điều quan trọng là phải hiểu các triệu chứng xảy ra gần như hàng ngày và trong hầu hết thời gian trong ngày trong ít nhất 2 tuần. Để đáp ứng các tiêu chí về trầm cảm, ít nhất phải có một vài triệu chứng phù hợp.

Ảnh minh họa: Internet

Nhà tâm lý Tomar nói: "Các triệu chứng ảnh hưởng đến hoạt động xã hội, nghề nghiệp và tất cả các lĩnh vực hoạt động quan trọng khác. Điều quan trọng cần lưu ý là trong một giai đoạn rối loạn trầm cảm nặng, các triệu chứng không nên là do tình trạng bệnh lý tổng quát".

Làm nổi bật các chủ đề giữa nỗi buồn và trầm cảm là:

Với nỗi buồn, vẫn có thể tận hưởng các hoạt động khác. Trong khi đó, thật khó để tận hưởng những hoạt động thú vị hoặc thú vị trước đây khi đang trải qua trầm cảm.

Trầm cảm gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng về chất lượng cuộc sống so với cảm giác buồn bã. Nỗi buồn riêng lẻ hiếm khi ảnh hưởng đến hoạt động tổng thể của một cá nhân.

Trong ít nhất khoảng thời gian 2 tuần, các triệu chứng phải tồn tại để chẩn đoán một người mắc bệnh Trầm cảm.

Khi nói đến nỗi buồn, cuối cùng bạn có thể đối phó với nó. Khi tất cả các chiến lược đối phó đều thất bại và cảm giác đó tiếp tục diễn ra, đó là dấu hiệu của bệnh trầm cảm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, chẩn đoán trầm cảm được thực hiện dựa trên sự đánh giá của một chuyên gia sức khỏe tâm thần. Tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên nghiệp từ Nhà tâm lý học và Bác sĩ tâm thần đối với những lo ngại về sức khỏe tâm thần có thể rất hữu ích. Bạn nên tìm một nhà trị liệu chuyên về các liệu pháp và phương pháp điều trị sức khỏe tâm thần. Bạn cần phục hồi sau trầm cảm trong khi tìm kiếm sự hỗ trợ đảm bảo phát triển thông qua trải nghiệm thay vì chỉ trải qua nó.

Theo Times of India