Khối u ở vú: Làm thế nào để biết đó là u lành tính hay ung thư ác tính?

Sức khỏe 10/01/2023 07:25

Đối với phụ nữ, việc tự kiểm tra ngực hàng ngày là vô cùng quan trọng. Bất cứ điều gì bất thường, đặc biệt là khối u ở vú, nên được thông báo cho bác sĩ phụ khoa hoặc bác sĩ đa khoa của bạn. Tuy nhiên, không phải tất cả các khối u ở vú đều là dấu hiệu của ung thư.

Điều quan trọng là bạn phải hiểu sự khác biệt giữa khối u vú lành tính và ung thư và tiếp cận nó cho phù hợp.

Đặc điểm của khối u ung thư vú

Khối u ở vú: Làm thế nào để biết đó là u lành tính hay ung thư ác tính? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một khối u vú ung thư có thể không đau, đó là lý do tại sao hầu hết thời gian bệnh không được chẩn đoán hoặc chẩn đoán sai. Các đặc điểm khác của khối u ung thư vú bao gồm:

- Cạnh không đều

- Bất động dưới da

- Tăng khối lượng

- Khối u nằm ở góc phần tư phía trên bên ngoài của vú bạn

U vú lành tính có nghĩa là gì

Khối u vú lành tính là khối u vú không phải ung thư gây ra một số đau đớn.

Trái ngược với khối u vú ung thư, khối u vú lành tính có thể mềm và đau.

Người ta có thể cảm thấy đau toàn thân, đau núm vú và/hoặc tiết dịch màu vàng hoặc xanh từ núm vú.

Tuy nhiên, một số loại ung thư vú cũng có thể biểu hiện những triệu chứng này, đó là lý do tại sao tốt nhất bạn nên nói chuyện với bác sĩ chuyên khoa hoặc bác sĩ.

Nguyên nhân phổ biến của u vú lành tính

Hai trong số những nguyên nhân phổ biến nhất của u vú lành tính là u nang và u xơ tuyến.

Khối u ở vú: Làm thế nào để biết đó là u lành tính hay ung thư ác tính? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo Mayo Clinic, u nang vú là túi chứa đầy chất lỏng bên trong vú, thường không phải là ung thư (lành tính). Theo cơ thể sức khỏe, một số người cũng có thể phát triển một hoặc nhiều u nang ở vú.

U xơ tuyến là những khối u lành tính được tạo thành từ các khối mô xơ và mô tuyến. Theo Trung tâm Ung thư Stony Brook, những điều này xảy ra thường xuyên nhất ở phụ nữ từ 18 đến 35 tuổi và chiếm gần như tất cả các khối u vú ở phụ nữ dưới 25 tuổi.

Các nguyên nhân khác của khối u vú lành tính bao gồm áp xe vú gây viêm và khối u đau ở vú, hoại tử mỡ, khối u cứng, không đau do mô mỡ bị tổn thương, v.v.

Những dấu hiệu ung thư vú khác giúp bạn phát hiện bệnh

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), một số dấu hiệu cảnh báo ung thư vú bao gồm:

Khối u ở vú: Làm thế nào để biết đó là u lành tính hay ung thư ác tính? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

- Xuất hiện khối u mới ở vú hoặc nách

- Dày lên hoặc sưng một phần của vú

- Kích ứng hoặc lõm da vú

- Da đỏ hoặc bong tróc ở vùng núm vú hoặc bầu vú

- Núm vú tụt vào trong hoặc đau ở vùng núm vú

- Núm vú tiết dịch không phải sữa mẹ, kể cả máu

- Bất kỳ thay đổi nào về kích thước hoặc hình dạng vú

- Đau ở bất kỳ vùng nào của vú

 

Tự kiểm tra

Khối u ở vú: Làm thế nào để biết đó là u lành tính hay ung thư ác tính? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cách tốt nhất để biết liệu bạn có một khối u vú lành tính hay ung thư hay không là nhờ bác sĩ kiểm tra vú của bạn. Bác sĩ có thể đề nghị siêu âm vú, chụp quang tuyến vú hoặc chụp cộng hưởng từ. Sinh thiết cũng có thể được đề nghị trong trường hợp có khối u hoặc ung thư đáng ngờ.

Tất cả phụ nữ nên tự kiểm tra ngực thường xuyên. Trong trường hợp bạn nhận thấy bất kỳ cục u nào ở vú và dưới cánh tay, tốt nhất bạn nên nhờ bác sĩ kiểm tra.

Theo Times of India

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