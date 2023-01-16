Muốn sở hữu dáng đẹp thon thả, loại quả này xứng danh 'chiến thần diệt mỡ' thần tốc, rất đáng đưa vào menu nhà bạn

Chuối cũng giải phóng năng lượng từ từ trong cơ thể và thúc đẩy quá trình tập luyện của bạn. Nó cũng là một nguồn cung cấp kali tuyệt vời, đảm bảo rằng cơ xương và cơ tim của bạn luôn co giãn và co bóp trong khi bạn tập luyện. Chúng cũng chứa một nguồn kali và hàm lượng chất xơ tốt giúp điều chỉnh lượng mỡ trong cơ thể, chống độc tố tích cực và nạp năng lượng cho cơ thể để chống lại các gốc tự do trong cơ thể.

Chỉ đơn giản là ở dạng ban đầu hoặc được thêm vào các món ăn và sinh tố, không thể phủ nhận rằng chuối là một thực phẩm bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống của bạn, đặc biệt là đối với những người đang tìm kiếm một kế hoạch giảm cân đơn giản. Chúng chứa nhiều enzym tiêu hóa tốt giúp thúc đẩy hệ thống, nạp năng lượng cho quá trình trao đổi chất và cũng có khả năng làm bạn no, điều này có thể cắt giảm cơn đói bất chợt và ngăn bạn ăn quá nhiều. Nó cũng làm tăng sản xuất dopamine trong cơ thể, giúp bạn có nhiều năng lượng hơn để tập luyện!

Trước khi bạn quyết định vứt bỏ vỏ sau khi ăn phần thịt quả bên trong, hãy suy nghĩ kỹ. Ăn vỏ thực sự có thể đẩy nhanh nhiệm vụ giảm cân của bạn một cách dễ dàng hơn! Vỏ chuối không chỉ giúp giảm lãng phí thức ăn mà còn có thể giúp bạn loại bỏ chất béo nhanh hơn một chút!

Theo chuyên gia dinh dưỡng người Úc Susie Bowell, vỏ chuối có thể là một cách dễ dàng để giảm cân và nếu tiêu thụ thường xuyên, nó có thể cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là để giảm vòng eo của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Chi tiết về lợi ích của loại quả này trong một nghiên cứu, Bowell đã đề cập rằng ăn vỏ dưới mọi hình thức có thể làm tăng hàm lượng chất xơ tổng thể của bạn (ít nhất 10%), đây là một bổ sung tốt. Thêm vào đó, da cũng đảm bảo hàm lượng vitamin B6, vitamin C, kali và magiê cao hơn 20%, hỗ trợ thực tế là nó có đầy đủ dinh dưỡng. Với chất xơ, bạn có thể điều chỉnh quá trình tiêu hóa và giải quyết vấn đề giảm cân từ gốc. Do đó, theo cách này, không chỉ chuối mà cả vỏ cũng có thể giúp giảm cân nhanh hơn.

Lợi ích sức khỏe khác

Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia, màu sắc của vỏ chuối cũng mang theo một số lợi ích dinh dưỡng khác cực kỳ tốt cho sức khỏe của bạn. Vỏ chuối xanh, chín chứa một lượng lớn tryptophan (là một loại axit amin thiết yếu), tinh bột kháng rất cần thiết để duy trì đường ruột tốt. Chuối vỏ vàng, loại chuối phổ biến nhất có chứa một số chất chống oxy hóa có đặc tính chống ung thư và tăng cường khả năng miễn dịch của bạn. Các chất dinh dưỡng trong da cũng có thể cung cấp melatonin, có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Các biện pháp phòng ngừa

Trong khi các nghiên cứu vẫn đang được tiến hành để kiểm tra mức độ hiệu quả và hữu ích của chúng đối với những người theo dõi cân nặng, thì vỏ chuối chắc chắn là siêu tốt cho sức khỏe.

Bạn có thể luộc chúng hoặc để chúng sống, hoặc đưa chúng vào chế độ ăn uống của bạn một cách chậm rãi. Hãy chắc chắn làm sạch và rửa kỹ chuối trước khi ăn để đảm bảo rằng bạn không ăn phải dấu vết của vi trùng hoặc thuốc trừ sâu cùng với những lợi ích cho sức khỏe!

Theo Times of India