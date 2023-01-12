Sức khỏe bị "báo động đỏ" trên bàn nhậu dịp Tết, WHO cảnh tỉnh: Không có lượng rượu nào là an toàn!

Khi nói đến việc tiêu thụ rượu, không có lượng an toàn nào không ảnh hưởng đến sức khỏe là một tuyên bố mới của WHO cho biết.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong đánh giá mới nhất của mình đã cảnh báo rằng không có lượng rượu an toàn nào không ảnh hưởng đến sức khỏe. Cơ quan y tế toàn cầu trong một tuyên bố trên tạp chí The Lancet Public Health đã nói rằng nguy cơ phát triển ung thư tăng lên đáng kể khi uống nhiều rượu hơn và 200 triệu người có nguy cơ mắc ung thư do rượu ở châu Âu. Tuyên bố lưu ý rằng phân tích dữ liệu mới nhất cho thấy rằng một nửa số ca ung thư do rượu ở Khu vực Châu Âu của WHO là do uống rượu “nhẹ” và “vừa phải”, dưới 1,5 lít rượu hoặc dưới 3,5 lít bia hoặc ít hơn 450 ml rượu mạnh mỗi tuần.

"Rượu gây ra ít nhất bảy loại ung thư, bao gồm các loại ung thư phổ biến nhất, chẳng hạn như ung thư ruột và ung thư vú ở phụ nữ. Ethanol (rượu) gây ung thư thông qua cơ chế sinh học khi hợp chất này bị phân hủy trong cơ thể, nghĩa là bất kỳ loại đồ uống nào có chứa rượu, bất kể giá cả và chất lượng, đều có nguy cơ phát triển ung thư", WHO cho biết. Cơ quan y tế khẳng định rằng để xác định mức tiêu thụ rượu “an toàn”, cần có bằng chứng khoa học hợp lệ chứng minh rằng ở và dưới một mức nhất định, không có nguy cơ mắc bệnh hoặc thương tật liên quan đến việc uống rượu. Tuyên bố làm rõ thêm rằng bằng chứng hiện có không thể chỉ ra sự tồn tại của ngưỡng mà tại đó tác động gây ung thư của rượu “bật” và bắt đầu biểu hiện trong cơ thể con người.

“Chúng ta không thể nói về cái gọi là mức độ an toàn của việc sử dụng rượu bia. Không quan trọng bạn uống bao nhiêu, nguy cơ đối với sức khỏe của người uống rượu bắt đầu từ giọt đầu tiên của bất kỳ đồ uống có cồn nào. Điều duy nhất mà chúng tôi có thể khẳng định chắc chắn là càng uống nhiều thì càng có hại, hay nói cách khác, uống càng ít thì càng an toàn,” Tiến sĩ Carina Ferreira-Borges, quyền Trưởng Đơn vị Không lây nhiễm, Quản lý dịch bệnh và Cố vấn khu vực về rượu và ma túy bất hợp pháp tại Văn phòng khu vực châu Âu của WHO, cho biết trong một tuyên bố. WHO lưu ý rằng, trên toàn cầu, Khu vực Châu Âu có mức tiêu thụ rượu cao nhất và tỷ lệ người uống rượu cao nhất trong dân số với hơn 200 triệu người có nguy cơ mắc bệnh ung thư do rượu. Theo Indiatoday

Tết đến rồi, ai cũng muốn giảm cân cấp tốc, liệu bỏ ăn tinh bột hoàn toàn có phải giải pháp tối ưu? Thực hiện chế độ ăn kiêng low-carb là một cách nhanh chóng để giảm cân và nhiều người nổi tiếng sử dụng nó để giảm cân. Mặc dù đúng là loại bỏ carbs khỏi chế độ ăn uống sẽ giúp bạn đốt cháy chất béo, nhưng nó cũng có một số tác dụng phụ khó chịu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/suc-khoe-bi-bao-dong-do-tren-ban-nhau-dip-tet-who-canh-tinh-khong-co-luong-ruou-nao-la-an-toan-545099.html