Ngăn chặn nguy cơ bùng dịch Covid mới vào dịp Tết 2023: Những thói quen cần tuân thủ để tránh virus lây lan nhanh

Ấn Độ đang nằm trong tình hình bị đe dọa bởi làn sóng Covid mới. Trình tự bộ gen của tất cả các trường hợp dương tính đã được chính phủ hướng dẫn cho các bang ở Ấn Độ. Cả năm 2020 và 2021, Ấn Độ đều chứng kiến ​​những làn sóng chết chóc của Covid-19, cướp đi sinh mạng của hàng triệu người trên cả nước.

Ngay khi chúng ta tưởng rằng đại dịch Covid-19 đã lắng xuống sau ba năm, thì tình hình ở Trung Quốc lại gióng lên hồi chuông cảnh báo. Việt Nam cũng đã được đặt trong chế độ cảnh báo cùng với các quốc gia khác, như Brazil, Ấn Độ, Mỹ và Nhật Bản.

Trước tình hình các bệnh viện quá tải ở Trung Quốc, đây là một số hướng dẫn do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban hành vào đầu năm nay để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Tình hình ở Trung Quốc vẫn còn bấp bênh vì dịch bệnh đang chuyển thành lan rộng toàn thế giới. Các chuyên gia y tế khuyên thực hành vệ sinh đúng cách.

Rửa tay kỹ bằng xà phòng và nước, đồng thời sử dụng chất khử trùng chứa cồn hoặc chất xoa tay để bảo vệ bản thân. Che miệng và mũi bằng khuỷu tay cong hoặc khăn giấy khi hắt hơi hoặc ho. Ngay lập tức vứt bỏ khăn giấy vào thùng kín. Các bề mặt như tay nắm cửa, vòi nước và màn hình điện thoại phải được làm sạch và khử trùng thường xuyên vì những bề mặt này thường xuyên được chạm vào nhất.

ĐẶT KHẨU TRANG ĐÚNG CÁCH

Khi mạo hiểm ra ngoài, hãy đeo khẩu trang để che miệng, mũi và cằm. Làm sạch tay trước khi đeo khẩu trang và sau khi tháo khẩu trang ra, hãy rửa tay lại. Khi bạn tháo khẩu trang ra, hãy cất nó trong túi nhựa và giặt sạch hàng ngày. Tuy nhiên, những loại dùng một lần nên được bỏ ngay vào thùng rác sau một lần sử dụng.

GIỮ VẤN ĐỀ XUNG QUANH CỦA BẠN AN TOÀN

Tránh tiếp xúc gần với người bị sốt hoặc đang ho và bị cảm lạnh. WHO khuyên nên tránh không gian đóng cửa, đông đúc hoặc có tiếp xúc gần. Khi ở trong nhà, hãy mở cửa sổ để thông gió thích hợp. Nếu bạn gặp ai đó ở ngoài trời, hãy đeo khẩu trang.

Theo WHO, nếu một người không khỏe, họ nên tuân theo các hướng dẫn thích hợp để giữ an toàn cho bản thân và những người khác khỏi nhiễm Covid-19.

Tìm kiếm sự chăm sóc y tế trong trường hợp bạn bị sốt và/hoặc ho.

Đảm bảo bạn đã được tiêm phòng hoặc đã uống một liều nhắc lại. Trong trường hợp có các biến chứng về sức khỏe, hãy tìm lời khuyên của chuyên gia y tế để có các biện pháp thay thế.

Hãy chú ý đến các triệu chứng phổ biến của Covid-19, bao gồm sốt, ho khan, mệt mỏi và mất vị giác hoặc khứu giác. Các triệu chứng khác ít phổ biến hơn là nhức đầu, đau họng, mắt đỏ hoặc bị kích thích, tiêu chảy và phát ban hoặc đổi màu da.

Theo Indiatoday