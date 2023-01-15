Tết này muốn ăn thanh đạm, ưu ái ngay loại trái cây là 'thủ phủ vitamin C', siêu cấp collagen, tốt ruột lại giúp giảm cân hiệu quả

Dinh dưỡng 15/01/2023 13:30

Trong thời đại của những chuyến du hành xuyên đại dương và những tiến bộ y học hiếm có, các thủy thủ từng lo sợ bệnh còi xương, căn bệnh ảnh hưởng đến họ nhiều nhất. Ngày nay, chúng ta biết rằng có thể khống chế sự thiếu hụt vitamin C trong cơ thể và chỉ cần ăn một quả cam mỗi ngày, bệnh có thể được chữa khỏi. 

Bạn sẽ bất ngờ khi biết tất cả những lợi ích mà việc ăn một quả cam mỗi ngày có thể mang lại cho cơ thể bạn để bạn luôn khỏe mạnh.

1. Hỗ trợ sức khỏe đường ruột

Tết này muốn ăn thanh đạm, ưu ái ngay loại trái cây là 'thủ phủ vitamin C', siêu cấp collagen, tốt ruột lại giúp giảm cân hiệu quả - Ảnh 1

Theo một số nghiên cứu, việc tiêu thụ cam hàng ngày có thể có tác động tích cực đến hệ vi sinh vật đường ruột của chúng ta. Nó cũng làm giảm glucose, độ nhạy insulin và LDL (cholesterol xấu). Nước cam hoạt động như một prebiotic và thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn đường ruột, điều này rất quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta.

2. Trợ thủ đắc lực trong hành trình giảm cân

Để đạt được mục tiêu giảm cân, chúng ta cần tập thể dục và có một chế độ ăn uống cân bằng, nghĩa là ăn tất cả các chất dinh dưỡng mà cơ thể cần để hoạt động bình thường. May mắn cho chúng ta, cam rất giàu chất dinh dưỡng thiết yếu, bằng cách ăn chỉ một quả cam mỗi ngày, chúng ta có thể có đủ các dưỡng chất thiết yếu.

Tết này muốn ăn thanh đạm, ưu ái ngay loại trái cây là 'thủ phủ vitamin C', siêu cấp collagen, tốt ruột lại giúp giảm cân hiệu quả - Ảnh 2

Một quả cam cỡ trung bình cung cấp cho cơ thể chỉ 60 calo. Trái cây này cũng có 3 gam chất xơ, mang lại những lợi ích như sức khỏe đường ruột tốt hơn, cholesterol tốt và giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đồng thời nó cũng làm chậm quá trình cơ thể chúng ta hấp thụ đường.

Chất xơ cũng có thể giúp chúng ta cảm thấy no lâu hơn. Có một chế độ ăn uống giàu chất này có thể giúp giảm cảm giác thèm ăn và lượng calo nạp vào, dẫn đến giảm cân. Khi bạn ăn một quả cam, hãy đảm bảo ăn không chỉ nước ép mà còn cả thịt cam vì đó là nơi chứa hầu hết chất xơ.

3. Hỗ trợ cơ thể tạo ra collagen

Một quả cam cung cấp khoảng 70 miligam vitamin C. Chất dinh dưỡng quan trọng này cũng có những lợi ích đáng kinh ngạc, chẳng hạn như cải thiện khả năng hấp thụ sắt, chống viêm và hạ huyết áp, đồng thời nó cũng giúp hình thành collagen trong xương của chúng ta.

Tết này muốn ăn thanh đạm, ưu ái ngay loại trái cây là 'thủ phủ vitamin C', siêu cấp collagen, tốt ruột lại giúp giảm cân hiệu quả - Ảnh 3

Collagen là một loại protein mà cơ thể chúng ta sản xuất. Nó hỗ trợ cấu trúc cho các mô và trợ giúp trong các quá trình quan trọng, như sửa chữa mô và đáp ứng miễn dịch. Khi chúng ta già đi, quá trình sản xuất collagen chậm lại và elastin bị mất đi, dẫn đến lão hóa và làn da của chúng ta trông chảy xệ và khô ráp.

Không thể ngăn chặn hoàn toàn quá trình mất collagen vì đó là một phần của quá trình lão hóa, nhưng chúng ta có thể cố gắng làm chậm quá trình này và ăn một quả cam mỗi ngày có thể tạo ra sự khác biệt.

4. Có thể hữu ích để duy trì thị lực tốt

Tết này muốn ăn thanh đạm, ưu ái ngay loại trái cây là 'thủ phủ vitamin C', siêu cấp collagen, tốt ruột lại giúp giảm cân hiệu quả - Ảnh 4

Các nhà nghiên cứu nói rằng bằng cách ăn một quả cam mỗi ngày, bạn có nhiều khả năng giảm 60% nguy cơ phát triển bệnh thoái hóa điểm vàng, một bệnh về mắt có thể làm mờ thị lực trung tâm của bạn đến mức thậm chí kính cũng không thể giúp bạn nhìn được. thấy. Tình trạng này có thể hình thành do quá trình lão hóa tự nhiên.

Vitamin C rất quan trọng đối với thị lực của chúng ta vì nó góp phần tạo nên các mạch máu khỏe mạnh trong mắt và nó có thể giúp chống lại bệnh đục thủy tinh thể. Nếu chúng ta muốn có thị lực tốt trong tương lai, có thể nên bắt đầu theo dõi lượng vitamin C hàng ngày của chúng ta.

5. Bảo vệ các cơ quan quan trọng, như tim và não

Tết này muốn ăn thanh đạm, ưu ái ngay loại trái cây là 'thủ phủ vitamin C', siêu cấp collagen, tốt ruột lại giúp giảm cân hiệu quả - Ảnh 5

Theo một nghiên cứu, việc có lượng vitamin C bình thường trong máu của chúng ta có liên quan đến sự cải thiện về khả năng tập trung, trí nhớ và sự chú ý. Cam có thể giúp trí óc của chúng ta luôn minh mẫn khi chúng ta già đi, một quả cam cỡ trung bình cung cấp lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày mà cơ thể chúng ta cần để duy trì sức khỏe. Loại vitamin thiết yếu này cũng là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, chống lại các gốc tự do có thể gây hại cho các tế bào não của chúng ta.

Một đánh giá của 10 nghiên cứu cho thấy rằng việc tiêu thụ nước cam có thể có lợi trong việc cải thiện một số yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Điều này có nghĩa là loại nước ép thơm ngon này có thể giúp ngăn ngừa bệnh tim, nguyên nhân số một gây tử vong sớm.

Một số triệu chứng của bệnh còi hoặc thiếu vitamin C

Scorbut là một tình trạng rất hiếm gặp vì hầu hết chúng ta đều có đủ vitamin C từ chế độ ăn uống hàng ngày, nhưng nó đã từng xảy ra trước đây. Vitamin C giúp cơ thể chúng ta sản xuất collagen, và nếu cơ thể không sản xuất đủ collagen, mô sẽ bắt đầu bị phá vỡ.

Một số triệu chứng của bệnh scurvy là mệt mỏi, thờ ơ, thiếu máu, bệnh nướu răng, rụng răng, vết thương khó lành, trầm cảm, sưng tấy và đau xương.

Theo Brightside

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