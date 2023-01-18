5 thực phẩm xanh đốt mỡ thần tốc, ra Tết chẳng lo bụng mỡ eo to, ăn nhiều da đẹp nhân đôi

Dinh dưỡng 18/01/2023 08:20

Ẩm thực luôn có hương vị độc đáo. Sự kết hợp đa dạng của các loại gia vị và topping không chỉ làm cho món ăn trở nên hấp dẫn mà còn có một số lợi ích cho sức khỏe. Các loại gia vị được cho là có nhiều trong ẩm thực Việt Nam ta và nếu chúng được chế biến với ít hoặc không dùng dầu, chúng có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng các loại gia vị và rau củộ được sử dụng thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh như thế nào. Chúng cũng hỗ trợ giảm mỡ cơ thể. Dưới đây là 5 loại thực phẩm có màu xanh lá cây có thể giúp giảm cân và đốt cháy chất béo nhanh chóng.

 

Đậu xanh

5 thực phẩm xanh đốt mỡ thần tốc, ra Tết chẳng lo bụng mỡ eo to, ăn nhiều da đẹp nhân đôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các vitamin quan trọng A, B, C và E, cũng như một số khoáng chất bao gồm canxi, sắt và kali, đều có nhiều trong đậu xanh. Nó thậm chí còn chứa cực ít chất béo. Ngoài ra, nó có rất nhiều protein và chất xơ, cả hai đều khiến bạn cảm thấy no và hỗ trợ giảm cân.

Ớt

5 thực phẩm xanh đốt mỡ thần tốc, ra Tết chẳng lo bụng mỡ eo to, ăn nhiều da đẹp nhân đôi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ớt có thể hỗ trợ giảm cân. Capsaicin, một chất sinh nhiệt có trong ớt, giúp tăng cường trao đổi chất và thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo bằng cách tăng tỷ lệ trao đổi chất. Theo các nghiên cứu, tiêu thụ ớt có thể làm tăng tỷ lệ trao đổi chất của bạn lên tới 23% trong khoảng 3 giờ.

Bạch đậu khấu

Thảo quả, còn được gọi là "Nữ hoàng gia vị", là một loại cây sinh nhiệt giúp tăng tốc độ trao đổi chất bằng cách tăng nhiệt độ cơ thể. Là một trong những chất tiêu hóa tốt nhất, bạch đậu khấu tạo điều kiện cho cơ thể đồng hóa các loại thực phẩm khác nhanh hơn.

Lá cà ri

Những chiếc lá này giảm thiểu lượng chất béo tích tụ trong cơ thể và loại bỏ độc tố và chất béo. Lá cà ri cũng làm giảm mức cholesterol có hại. Tiêu thụ lá cà ri để bắt đầu giảm trọng lượng dư thừa.

Trà xanh

5 thực phẩm xanh đốt mỡ thần tốc, ra Tết chẳng lo bụng mỡ eo to, ăn nhiều da đẹp nhân đôi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trà xanh tăng tốc độ giảm cân của bạn bằng cách tăng cường trao đổi chất. Nó chống ung thư và là một nguồn tuyệt vời của chất chống oxy hóa. Với trà xanh, việc giảm cân trở thành một quá trình tự nhiên vì nó có tác dụng ức chế sự thèm ăn nhẹ khiến bạn ăn ít hơn.

Theo Times of India

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