Top 5 thực phẩm 'gom mỡ thừa', kiểm soát cân nặng đỉnh cao, Tết này ăn càng nhiều dáng càng đẹp

Dinh dưỡng 18/01/2023 08:54

Trong mùa đông, hoạt động thể chất của chúng ta giảm đi rất nhiều. Do điều kiện thời tiết cực lạnh, mọi người thường ở trong nhà. Do đó, điều cực kỳ quan trọng là phải theo dõi cân nặng trong mùa đông và trong trường hợp này, chế độ ăn kiêng có thể là vị cứu tinh của chúng ta.

Mùa đông may mắn có nhiều loại rau. Lượng thức ăn dồi dào này làm cho mùa đông trở nên đặc biệt và được săn đón.

Top 5 thực phẩm 'gom mỡ thừa', kiểm soát cân nặng đỉnh cao, Tết này ăn càng nhiều dáng càng đẹp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là một số loại rau và thực phẩm mùa đông rất hữu ích trong việc kiểm soát cân nặng.

Cà rốt

Mặc dù mùa đông có thể khiến bạn nhớ đến các loại kem, nhưng điều bạn nên biết là cà rốt là một loại rau giàu chất xơ có thể giúp bạn giảm cân.

Top 5 thực phẩm 'gom mỡ thừa', kiểm soát cân nặng đỉnh cao, Tết này ăn càng nhiều dáng càng đẹp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cà rốt có lượng calo thấp tự nhiên khiến chúng trở thành một loại thực phẩm tuyệt vời cho những người muốn giảm cân.

Cà rốt rất giàu chất xơ, canxi, kali, magiê và vitamin K.

Củ cải

Thực tế là củ cải có hàm lượng nước cao và chất xơ khiến nó trở thành thực phẩm giảm cân hoàn hảo. Giống như cà rốt, củ cải cũng ít chất béo và calo.

Trong mùa đông, củ cải được nấu theo nhiều cách. Có thể là canh hoặc món cà ri củ cải và cà chua đơn giản, bạn chắc chắn nên ăn càng nhiều củ cải càng tốt trong mùa đông.

 

Đậu phộng

Đậu phộng có thể là món ăn nhẹ thường xuyên của bạn trong mùa đông. Một ít đậu phộng có thể giúp bạn no lâu hơn và do đó có thể làm giảm cảm giác thèm ăn của bạn.

Mặc dù giàu chất béo nhưng đậu phộng rất tốt cho việc giảm cân nếu ăn ở mức độ vừa phải.

Khoai lang

Top 5 thực phẩm 'gom mỡ thừa', kiểm soát cân nặng đỉnh cao, Tết này ăn càng nhiều dáng càng đẹp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một bát khoai lang nướng có thể cung cấp cho bạn một lượng chất xơ đủ dùng trong vài giờ. Những thực phẩm giàu chất xơ này rất tốt cho việc giảm cân.

Mặc dù có những tranh luận về vai trò của nó đối với bệnh tiểu đường, nhưng nhiều chuyên gia y tế khuyên bệnh nhân tiểu đường nên ăn khoai lang.

Đây cũng là những món dễ nấu và có hương vị khác và ngon hơn rất nhiều so với khoai tây thông thường.

Củ dền

Củ cải đường hoặc củ dền ít chất béo và calo. Nó có hàm lượng nước cao. Nó cũng có một "tài sản dưỡng chất" giải độc. Những phẩm chất này làm cho củ cải đường trở thành một loại thực phẩm lý tưởng để giảm cân.

Top 5 thực phẩm 'gom mỡ thừa', kiểm soát cân nặng đỉnh cao, Tết này ăn càng nhiều dáng càng đẹp - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đó là hương vị đất trời và kết cấu độc đáo làm cho nó trở thành một lựa chọn thực phẩm thú vị. Sắc tố đỏ cũng làm cho nó trở thành một trong những loại rau độc đáo.

Bạn có thể ăn củ cải đường sống hoặc có thể nấu chín. Nó cũng có thể được thêm vào sữa đông hoặc sữa chua.

Theo Times of India

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