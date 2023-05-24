Thịt bò bổ dưỡng nhưng tuyệt đối đừng đụng tay đến những bộ phận này nếu không muốn rước bệnh vào người

Dinh dưỡng 24/05/2023 15:15

Thịt bò là thực phẩm bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe con người. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo bạn không nên ăn những bộ phận này của bò.

Thịt bò là một trong những loại thực phẩm rất bổ dưỡng và được nhiều các chị em nội trợ lựa chọn để chế biến thành nhiều món ăn ngon, hấp dẫn cho bữa cơm gia đình. Tại nhiều quốc gia trên thế giới, loại thịt này còn được gọi là vua của các loại thịt đỏ vì thành phần của chúng có chứa rất nhiều protein chất lượng cao, vitamin và chất khoáng quan trọng cho cơ thể như B12, kẽm, sắt, taurine… Tuy nhiên, không phải bộ phận nào của con bò cũng đem lại lợi ích cho cơ thể. Trong đó, các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên hạn chế sử dụng.

Thịt bò bổ dưỡng nhưng tuyệt đối đừng đụng tay đến những bộ phận này nếu không muốn rước bệnh vào người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phổi bò

Phổi bò là một bộ phận được đánh giá là tích tụ nhiều độc tố gây nguy hiểm đến sức khỏe con người khi ăn. Nguyên nhân là bởi, phổi là cơ quan hô hấp chính của bò, có nhiệm vụ giúp lọc không khí nên rất dễ lưu lại nhiều chất bẩn và vi khuẩn. Không những vậy, trong phổi có nhiều phế nang - nơi có thể dễ dàng bị tích tụ và lắng đọng nhiều các loại bụi bẩn. Và khi ăn vào, con người cũng sẽ có thể vô tình mang theo bụi là kim loại nặng vào người gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Thịt bò bổ dưỡng nhưng tuyệt đối đừng đụng tay đến những bộ phận này nếu không muốn rước bệnh vào người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Gan bò

Bộ phận giàu chất dinh dưỡng này được sử dụng làm món ăn chính ở rất nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, gan bò lại chứa nhiều cholesterol và các kim loại nặng. Bạn chú ý ăn gan bò ở mức độ vừa phải để tránh dư thừa cholesterol, chất độc hay kim loại nặng gây tổn hại sức khỏe.

Gan bò rất giàu đồng, tuy chất này vô cùng quan trọng nhưng việc tiêu thụ quá nhiều đồng có thể dẫn đến ngộ độc đồng. Chưa kể, quá nhiều đồng còn có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe như mất hồng cầu, suy thận, suy tim, bệnh gan, tổn thương não.

Đôi khi gan bò cũng chứa lượng kháng sinh có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe con người. Dư lượng kháng sinh tồn tại trong thực phẩm có nguy cơ dẫn đến kháng kháng sinh, gây sốc phản vệ, phản ứng dị ứng, sự gián đoạn trong quá trình phát triển phôi thai hoặc một số loại ung thư...

Thịt bò bổ dưỡng nhưng tuyệt đối đừng đụng tay đến những bộ phận này nếu không muốn rước bệnh vào người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Da bò

Da bò hay bì bò là món ăn khoái khẩu của rất nhiều người. Chúng được sử dụng để xào, hầm hay luộc và có hương vị khá hấp dẫn. Tuy nhiên, trên thực tế, chúng lại không tốt cho sức khỏe của bạn.

Da bò rất khó tiêu hóa và lại có hàm lượng dinh dưỡng ở mức thấp. Da bò có chứa nhiều chất béo và cholesterol. Trong 100g da bò có tơi 11g chất béo bão hòa và 95mg cholesterol. Do đó, chúng có thể tiềm ẩn nguy cơ gây thừa cân, béo phì và không tốt đối với những người mắc bệnh huyết áp, tim mạch.

Da bò có thể bị nhiễm kí sinh trùng, da bảo quản không tốt sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển rất nhanh. Bạn không nên ăn chúng.

Thịt bò bổ dưỡng nhưng tuyệt đối đừng đụng tay đến những bộ phận này nếu không muốn rước bệnh vào người - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, tiết, mỡ, gàu bò cũng được khuyến cáo không nên ăn nhiều dù là món ăn được người Việt ưa thích (thường dùng để nấu phở hay sốt vang). Mỡ bò là mỡ chứa nhiều axit béo no, khi tiêu thụ rất dễ tích lũy, khó đào thải, vì thế không nên ăn nhiều và thường xuyên. 

Nên ăn thịt bò ở bắp, thịt nạc, nếu muốn tăng gia vị, ngậy béo thì dùng thêm gân, không nên dùng mỡ bò thuần khiết vì sẽ gây chứng khó tiêu, nhất là người đại tràng, gout.  

Thịt bò là nguyên liệu để chế biến nhiều món ăn ngon, chứa nguồn protein chất lượng, cần thiết cho quá trình tăng trưởng và phát triển cơ thể. Tuy nhiên, bạn nên thận trọng khi sử dụng nội tạng hay một số bộ phận của bò. Ngoài ra, nên ăn thịt bò đã được nấu chín, đề phòng sán xâm nhập cơ thể.

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