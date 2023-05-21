Thanh long giải nhiệt mát gan cực tốt cho sức khỏe nhưng phạm 5 "đại kỵ" này khi ăn khéo rước bệnh vào thân

Dinh dưỡng 21/05/2023 07:14

Thanh long rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên không phải ai cũng biết thời điểm ăn loại hoa quả này cũng như những điều cấm kỵ khi sử dụng thanh long có thể khiến bạn rước thêm bệnh vào thân.

Một số công dụng chữa bệnh của thanh long

Chống lão hóa

Trong thành phần dinh dưỡng của thanh long do giàu chất chống ôxy hóa nên thanh long phát huy công dụng tuyệt vời trong việc chống lại các gốc tự do trong cơ thể, hạn chế quá trình lão hóa của con người. Khi thường xuyên ăn thanh long giúp da khỏe mạnh và săn chắc hơn giúp bạn trẻ lâu hơn.

Giảm hen suyễn

Trong thành phần dinh dưỡng của thanh long chứa lượng cao vitamin C, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và chống lại các rối loạn hô hấp như hen suyễn. Vì vậy, thanh long là loại trái cây tuyệt vời cho những người bị bệnh hen suyễn.

Giúp giảm béo

Quả thanh long hoàn toàn không chứa chất béo nên rất tốt cho việc giảm cân. Đồng thời thanh long cũng chứa nguồn năng lượng thấp và giàu chất xơ giúp giữ gìn cơ thể tránh khỏi hiện tượng béo phì, rất tốt cho con người.

Thanh long giải nhiệt mát gan cực tốt cho sức khỏe nhưng phạm 5 'đại kỵ' này khi ăn khéo rước bệnh vào thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tốt người bị tim

Trong thành phần dinh dưỡng của thanh long chứa lượng chất xơ cao trong thanh long tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường. Ngoài ra, thanh long còn có tác dụng tuyệt vời trong việc làm giảm lượng cholesterol xấu và tăng mức cholesterol tốt trong cơ thể. Vì vậy, thanh long là một nguồn tuyệt vời chất béo không bão hòa đơn, giúp cho trái tim bạn nghỉ ngơi trong tình trạng thái tốt.

Ngừa táo bón

Chất xơ trong thanh long sẽ giúp bạn phòng ngừa táo bón hiệu quả. Ăn thanh long sau mỗi bữa ăn sẽ giúp bạn tiêu hóa dễ dàng, từ đó cải thiện chứng táo bón, nếu ăn thanh long thường xuyên một thời gian, chúng sẽ bị "xóa sổ".

Chữa bỏng nhẹ

Đây là một cách trị bỏng từ dân gian. Bạn chỉ cần gọt bỏ vỏ và gai của thân cây thanh long, rửa sạch với nước muối loãng, giã nát lấy nước bôi hay dùng bã để đắp chỗ bỏng sẽ làm hết rát.

 

Chống thiếu máu

Thanh long là thực phẩm giàu sắt, là nguyên liệu sản xuất hemoglobin và chống lại bệnh thiếu máu của cơ thể. Vì thế, những bà mẹ mang thai nên ăn nhiều thanh long để bổ sung sắt trong giai đoạn đặc biệt này.

Thanh long giải nhiệt mát gan cực tốt cho sức khỏe nhưng phạm 5 'đại kỵ' này khi ăn khéo rước bệnh vào thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những "đại kỵ" khi ăn thanh long

Trong thanh long có chứa vitamin C, B1, B2 và B3, và khoáng chất thiết yếu bao gồm phốt pho, sắt và canxi. Một trái thanh long có chứa khoảng 60 calo. Trái cây này có tác dụng thanh nhiệt giải khát, ngoài ra, đây còn là một loại quả rất tốt cho sức khỏe qua cái nhìn Đông Y. Thanh long có vị ngọt nhạt, tính lạnh, thanh nhiệt, có công dụng lợi tiểu, nhuận phế và hóa đàm. Loại quả này được dùng để chữa nhiều chứng bệnh như viêm phế quản, lao phổi, quai bị, mụn nhọt, táo bón. Dù vậy, khi ăn thanh long, mọi người cần lưu ý những điều tối kỵ sau:

Nhai không kỹ đã vội nuốt

Nhiều người chăm chỉ ăn thanh long vì biết những hạt đen li ti trong loại quả này rất tốt cho sức khỏe. Bởi hạt thanh long chứa rất nhiều axit béo có lợi như omega-3 và omega-6, giúp làm giảm lượng cholesterol xấu và tăng sức dẻo dai cho thành mạnh.

Tuy nhiên, lớp vỏ của hạt thanh long tương đối khó phân hủy ngay cả khi đã nằm gọn trong dạ dày, được co bóp tiêu hóa. Trong khi đó, hầu hết chúng ta đều không nhai vỡ được đám hạt này. Do vậy, sau quá trình tiêu hóa, chúng sẽ ra ngoài hết chứ không đem lại dinh dưỡng do thói quen ăn nhanh, nuốt chửng của nhiều người.

Không rửa vỏ quả thanh long trước khi ăn

Nhiều người cho rằng, thanh long ở trên cao không bám bụi bẩn, vỏ lại rất dày, lại không có khả năng "hút" những loại sâu bọ nên đảm bảo an toàn, hiếm có nguy cơ nhiễm dư thuốc bảo vệ thực vật nên thường bỏ qua việc rửa sạch quả trước khi ăn.

Tuy nhiên, đây là suy nghĩ sai lầm, mặc dù vỏ thanh long dày và chúng ta chỉ ăn ruột quả nhưng không ngoại trừ trường hợp hóa chất thôi nhiễm, rồi cầm nắm quả dẫn chất độc vào miếng thanh long tận miệng. Vậy nên tốt nhất hãy rửa sạch loại quả này trước khi ăn.

Thanh long giải nhiệt mát gan cực tốt cho sức khỏe nhưng phạm 5 'đại kỵ' này khi ăn khéo rước bệnh vào thân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không tốt cho phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt

Chị em không nên ăn quá nhiều loại trái cây này, đặc biệt là những người có thể chất hư lạnh hoặc đang trong kỳ kinh nguyệt.3. Người bị phiền muộn, ứ máu, nhiều dịch đờm cần hạn chế ăn thanh long.

Bà bầu chú ý khi ăn thanh long

Thanh long chứa nhiều protein thực vật, do đó mẹ bầu tốt nhất nên cân nhắc kỹ khi ăn loại quả này vì có thể chất dễ bị dị ứng.

Không ăn thanh long cùng sữa bò

Để tránh bị ảnh hưởng đến tiêu hóa, không nên ăn thanh long cùng lúc với sữa bò.

Người bị tiêu chảy không nên ăn

Thanh long là trái cây có tính lạnh, do vậy người bị tiêu chảy tuyệt đối không nên ăn. Các đối tượng có thể chất hư hàn, chân tay mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt cũng nên ăn hạn chế.

Để ngăn chặn tình trạng này, bạn cần chú ý nhai thật chậm từng miếng thanh long nhỏ để hạt vỡ ra, để cơ thể hấp thu được chất dinh dưỡng từ bên trong hạt. Bạn cũng có thể sử dụng máy xay sinh tố để xay thanh long thật nhuyễn để thu được giá trị dinh dưỡng tối đa từ loại quả này.

Người bị bệnh tiểu đường không nên ăn nhiều thanh long

Trong thanh long có chứa rất nhiều đường glucose. Vậy nên người mắc bệnh tiểu đường nếu ăn nhiều loại quả này sẽ khiến lượng đường trong máu tăng cao.

Thanh long giải nhiệt mát gan cực tốt cho sức khỏe nhưng phạm 5 'đại kỵ' này khi ăn khéo rước bệnh vào thân - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Loại hạt người Việt để rụng đầy gốc lại là "hạt trường sinh", được người người ca tụng bởi hàng loạt công dụng cực tốt cho sức khỏe

Loại hạt người Việt để rụng đầy gốc lại là "hạt trường sinh", được người người ca tụng bởi hàng loạt công dụng cực tốt cho sức khỏe

Những tác dụng của hạt thông đối với sức khỏe rất đa dạng như hỗ trợ giảm cân, giúp xương chắc khỏe hơn hay cải thiện thị lực.

Xem thêm
Từ khóa:   thanh long dinh dưỡng sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 8 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 23 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 38 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 1 giờ 53 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin