Loại quả chín gây bất ngờ với hàng loạt công dụng tuyệt vời, nay lại vào mùa vừa rẻ vừa dễ tìm liệu chị em đã biết

Xoài có chứa phenol (những hợp chất hữu cơ mà phân tử của chúng có nhóm hidroxyl liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon của vòng benzene), chẳng hạn như quercetin, isoquercitrin, astragalin, fisetin, axít galic, methylgallat và enzim có khả năng ngăn ngừa bệnh ung thư.

Một dĩa xoài có thể cung cấp khoảng 25 % lượng vitamin A cần thiết hằng ngày cho cơ thể. Như chúng ta đã biết, vitamin A có tác dụng giúp sáng mắt, do đó việc ăn xoài thường xuyên sẽ giúp ngăn ngừa bệnh quáng gà, các tật khúc xạ ở mắt, khô mắt và viêm giác mạc.

1 cốc xoài có thể cung cấp cho cơ thể con người 1/4 lượng vitamin A cần thiết mỗi ngày - một dưỡng chất thiết yếu đối với hoạt động của hệ miễn dịch (gồm cả việc sản xuất và duy trì hoạt động của các tế bào bạch cầu). Không chỉ có vậy, thứ trái cây nhiệt đới này còn có khả năng chống nhiễm trùng rất tốt.

Ngoài ra, xoài còn chứa rất nhiều chất xơ hòa tan trong nước được biết đến như là pectin. Các nhà khoa học cho rằng việc ăn nhiều chất xơ sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh ung thư về đường tiêu hóa. Khoảng 165g xoài sẽ cung cấp cho cơ thể chúng ta tới 75% lượng vitamin C cần thiết hằng ngày. Xoài cũng cung cấp một lượng chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ các tế bào không bị các gốc tự do hủy hoại, đồng thời giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Cải thiện sức sống của làn da và mái tóc

Vitamin A trong quả xoài đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển và duy trì các biểu mô trên da, tóc và tuyến bã nhờn, giúp cho nang tóc khỏe mạnh, từ đó giúp mái tóc luôn được dưỡng ẩm chắc khỏe. 1 nghiên cứu trên động vật cho thấy: Thiếu vitamin A là nguyên nhân gây rụng tóc.

1 cốc xoài còn cung cấp cho cơ thể đến 75% lượng vitamin C cần thiết cho 1 ngày. Vitamin C rất cần thiết cho quá trình sản xuất collagen, tăng cường độ đàn hồi cho da, chống nếp nhăn và tránh cho da không bị chảy xệ.

Phòng chống táo bón

Nghiên cứu đối với những người bị chứng táo bón mãn tính cho thấy: Ăn xoài thường xuyên còn có tác dụng hữu ích hơn là chỉ bổ sung lượng chất xơ tương đương. Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng xoài là loại thực phẩm có hàm lượng các FODMAP cao - chứa chất lên men, gây đầy hơi và hội chứng ruột kích thích

Duy trì chỉ số đường huyết an toàn

Những thực phẩm ngọt sẽ cải thiện lượng đường trong máu, đó là kết luận trong một nghiên cứu khoa học thuộc trường đại học ở bang Oklahoma. Nghiên cứu kéo dài 12 tuần với 20 người cả nam và nữ mắc chứng béo phì đã ăn 10g bột xoài khô mỗi ngày (tương đương 5g xoài tươi). Kết quả cho thấy chỉ số đường huyết ở 20 người này giảm nhiều so với thời điểm bắt đầu cuộc thử nghiệm. Các nhà nghiên cứu cho rằng kết quả này do các hoạt tính sinh học trong xoài cụ thể là vai trò của các chất chống oxy hóa.

Hỗ trợ giảm cân

Xoài chín dù có vị ngọt nhưng lại chứa ít calo, giúp hạn chế thèm ăn, giảm lượng đường glucose và cholesterol trong máu, là thực phẩm được các bạn giảm cân yêu thích.

Ảnh minh họa: Internet

Tác hại khi ăn nhiều xoài chín

Xoài chín có nhiều tác dụng tích cực đến sức khoẻ, nên ăn không quá 1 trái (khoảng 200-300g), nếu ăn quá nhiều xoài chín sẽ gây ra các tác dụng phụ nguy hiểm như sau:

Ăn nhiều xoài gây bệnh tiêu chảy

Xoài có chứa chất xơ, nếu tiêu thụ quá nhiều chất xơ cũng là nguyên nhân gây tiêu chảy hoặc các vấn đề về tiêu hoá.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn nhiều xoài làm tăng đường huyết

Tuy xoài chứa ít đường nhưng nếu ăn nhiều xoài thì lượng đường sẽ tăng làm cho đường trong máu cũng tăng, với người bệnh tiểu đường cần hạn chế ăn nhiều xoài chín.

Ăn nhiều xoài gây kích ứng cổ họng

Trong nhựa xoài có chứa chất kích thích mạnh, nếu ăn nhiều xoài sẽ gây kích ứng cổ họng, không nên uống nước lạnh sau khi ăn xoài, bởi nước lạnh có thể khiến nhựa xoài đông lại, khiến chúng bám vào cổ họng gây kích ứng hơn.

Ngoài ra ăn nhiều xoài còn gây dị ứng, tăng cân và bị lỡ miệng do tính nóng của xoài.