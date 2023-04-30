Theo Đông y thì cà muối là một thực phẩm có tính hàn, vị ngọt. Khi ăn cà muối đúng cách sẽ giúp tiêu viêm, nhuận tràng tốt cho sức khỏe . Tuy nhiên không nên lạm dụng. Đặc biệt là những nguy cơ sức khỏe do ăn cà muối không đúng cách hoặc muối không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (nguyên giảng viên Viện Khoa học Công nghệ và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội), cà muối chưa đủ lên men có chứa độc tố solanine. Nhất là trong loại cà có vỏ màu xanh, lượng solanine cao gấp 10-15 lần với mức an toàn khi tiếp xúc cơ thể.

Solanin là một chất độc nếu ăn nhiều có thể gây rối loạn tiêu hóa và ngộ độc thần kinh với các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, khô rát cổ họng và chóng mặt,... Với những trường hợp bị ngộ độc solanin nặng hơn có thể xuất hiện ảo giác, bị mất cảm giác và tê liệt, giãn đồng tử và sụt giảm thân nhiệt.

Thậm chí, với một nồng độ solanin lớn hơn có thể dẫn tới tử vong!

Các chuyên gia cho biết, trong quả cà tươi hàm lượng solanin cao hơn 5 - 10 lần so với cà muối hoặc cà đã nấu chín. Hay nói cách khác, với món cà muối xổi, khi ăn rất dễ có nguy cơ bị ngộ độc, điều này cũng tương tự đối với ăn cà sống.

Ảnh minh họa: Internet

2. Ăn cà muối đã nổi váng màu vàng hoặc đen

Cà muối để lâu chứng tỏ đã bị chua, sẽ có hiện tượng nổi váng. Tuy nhiên, để váng chuyển sang màu vàng hoặc đen thì tốt nhất chị em nên bỏ đi. Váng chuyển màu chứng tỏ cà muối đã bị nhiễm khuẩn nấm độc hại. Ăn loại cà này về lâu dài chắc chắn sẽ khiến bạn bị ung thư đáng tiếc.

Mặc dù vậy, nhiều chị em lại cho rằng, cà muối ăn vẫn ngon, chỉ cần rửa sạch váng đi là đem vào cho cả nhà dùng bữa. Thực tế, nấm mốc có thể xâm nhập vào từng quả cà. Việc rửa chỉ giải quyết bên ngoài, nhìn bằng mắt mà thôi.

3. Ăn cà muối trong thùng sơn

Chuyên gia chia sẻ, hầu hết các thùng đựng sơn đều được làm từ nhựa Polime đã kết dẻo, tạo thành từ những đơn chất có tên là monome. Trong quá trình chế tạo, các phân tử này có thể vẫn tồn tại và hòa tan vào nước.

Do đó, khi chúng ta muối cà, chất này có khả năng hòa tan vào nước muối. Sau đó sẽ ngấm vào cà, đi vào máu, tế bào qua đường ăn uống, lâu dần có thể gây ung thư.

Đó là chưa kể dư lượng chất phụ gia, chất tạo màu còn sót lại ở thùng sơn cũng khiến cơ thể bị nhiễm độc khi ăn cà muối. Lâu dần sẽ tích tụ thành ngộ độc mãn tính mang tên ung thư.

Đây là câu chuyện hoàn toàn có thể xảy ra nếu bạn không tự muối cà ngay tại nhà. Mua cà muối ở ngoài chợ hầu như sẽ dùng thùng to để muối cà do nhu cầu khách mua đông, làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Các chuyên gia cũng cho biết, ngay cả các vại sành, sứ hay đất nung đều có nguy cơ thôi nhiễm kim loại nặng và gây nguy hiểm cho sức khỏe do trong nước cà muối lúc đó có thể bị nhiễm chì hay thủy ngân. Ngộ độc chì hay ngộ độc thủy ngân đều nguy hiểm cho sức khỏe người ăn. Đặc biệt khi hấp thụ một lượng lớn.

Tiếp đó, quá trình bảo quản cà muối không đúng cách cũng có thể phát sinh ra nấm mốc gây hại. Nhất là vào mùa nóng, thực phẩm lại càng dễ bị lên men hơn.

Ảnh minh họa: Internet

4. Ăn cà muối quá mặn

Với nhiều người, ăn cà muối mặn rất ngon, ăn được nhiều cơm. Thế nên, nhiều chị em khi muối cà đều cho nhiều muối trắng. Tuy nhiên, thói quen này rất không tốt cho sức khỏe, sản sinh chất gây ung thư cực độc.

Theo số liệu điều tra của Bộ Y tế, hiện nay, trung bình mỗi người Việt hàng ngày đang ăn thừa gấp 2-3 lần so với lượng muối theo khuyến nghị là 5g/ngày.

Đáng nói, nhiều năm qua, thói quen ăn mặn của người Việt đã có những hậu quả rõ ràng qua các con số. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 2017, hơn 541.000 người Việt tử vong.

Trong đó nguyên nhân do các bệnh không lây nhiễm chiếm tới 76%, đứng đầu là các bệnh tim mạch, đái tháo đường, ung thư, loãng xương, gút... Đặc biệt phải kể đến là ung thư dạ dày.

Và không nói ngoa khi trên mâm cơm của người Việt liên tục xuất hiện những món ăn như cà muối quá mặn thì làm tăng nguy cơ mắc bệnh mãn tính.

Ảnh minh họa: Internet

Để ăn cà muối an toàn trong mùa hè, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Không nên mua ngoài hàng

Nếu không được muối trong những hũ, lọ đựng hợp vệ sinh cà rất dễ bị nhiễm các hóa chất từ các vật dụng này tiêt ra. Đồng thời, nếu người mua không rửa kĩ hay ngâm kĩ cà trước khi muối để loại bỏ tồn dư thuốc bảo vệ thực vật khi ăn có thể gây hại cho sức khỏe.

Ngoài ra, nhiều người bán còn thêm một số hóa chất để ngăn cản việc muối cà bị lên váng, nhanh hỏng hơn. Theo báo cáo thì hợp chất này có chứa SO2 - loại chất này thường dùng trong công nghiệp chứ không phải ngành công nghệ thực phẩm.

- Không ăn cà khi đã mốc nổi váng vàng hay có nấm đen

Nhiều người khi muối cà hay mua cà vô tình bỏ qua lớp váng màu vàng hay nấm đen mà vẫn tiếp tục mua, ăn. Các chuyên gia cho biết vi nấm này sản sinh ra một loại độc tố gọi là aflatocin. Nếu cơ thể hấp thụ trong một thời gian dài có thể gây ra ung thư gan, những tổn thương liên quan tới hệ thần kinh trung ương hay tim, phổi.

Vì thế, đừng tiếc mà hãy bỏ đi đúng lúc!

- Tuyệt đối không ăn cà muối xổi

Như đã nói ở trên, trong cà muối xổi có chứa solanin cao hơn 5 - 10 lần so với cà muối hoặc cà đã nấu chín và có thể gây ngộ độc. Chưa kể đến, khi mới lên men, cà muối có thể hình thành một số loại vi khuẩn gây hại mà lượng acid lúc này chưa đủ để có thể tiêu diệt chúng.

Điều này cũng tương tự với việc lượng tồn dư phân bón, nitrat có trong cà muối xổi không được loại bỏ dễ dẫn tới ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người ăn.