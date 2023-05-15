Loại hạt người Việt để rụng đầy gốc lại là "hạt trường sinh", được người người ca tụng bởi hàng loạt công dụng cực tốt cho sức khỏe

Do môi trường và khu vực sinh trưởng khác nhau nên hạt thông ở châu Á thường ngắn và nhỏ, trong khi các giống thông châu Âu thường cho hạt dài và mỏng.

Hạt thông không chỉ là món ăn vặt lành mạnh được nhiều người yêu thích mà nó còn mang đến nhiều lợi ích đối với sức khỏe con người. Hạt thông có tên khoa học là Pinus gerardiana (hay còn gọi là thông Chilgoza), là một loài hạt được tách ra từ quả thông cái, chủ yếu mọc ở tây bắc Himalaya. Loại hạt này có chứa nhiều thành phần dinh dưỡng , đặc biệt tốt cho sức khỏe và sắc đẹp như: giảm cân, cải thiện thị lực, giúp xương chắc khỏe, làm đẹp da, chống ung thư…

Ngoài ra, trong hạt thông còn chứa nhiều loại vitamin, khoáng chất khác, bao gồm: Đồng: 41% DV; Vitamin E: 17% DV; Magie: 17% DV; Kẽm: 16% DV; Vitamin K: 13% DV; Phốt pho: 13% DV; Sắt: 9% DV; Thiamin (vitamin B1): 8% DV; Kali: 4% DV.

* DV: Giá trị dinh dưỡng hàng ngày.

Loại hạt này được người Trung Quốc gọi là "hạt trường sinh" vì những lợi ích sức khoẻ mà nó đem lại.

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Những chế phẩm từ hạt thông

Hạt thông sau khi thu hoạch từ quả có thể được dùng để tạo ra các chế phẩm như sau:

Hạt thông khô: Sau khi thu hoạch, hạt được phơi phô và bảo quản trong một khoảng thời gian. Bạn có thể dùng hạt thông khô làm nguyên liệu chế biến các món ăn thường ngày như salad hay bánh ngọt. Thậm chí, bạn cũng có thể ăn trực tiếp hạt thông khô như một món ăn vặt.

Tinh dầu hạt thông: Hạt thông nếu được ép sẽ cho ra chế phẩm tinh dầu hạt thông. Loại tinh dầu này không những được sử dụng làm thực phẩm mà cũng góp mặt trong một số loại mỹ phẩm. Ngoài ra, tinh dầu hạt thông còn giúp bạn chăm sóc da khi kết hợp cùng các loại hương liệu khác như cam, chanh, dừa…

Rượu gạo hạt thông: Rượu gạo hạt thông là đồ uống rất phổ biến tại Hàn Quốc nhờ những tác dụng sức khỏe đa dạng của mình. Đây là loại rượu thơm ngon, bổ dưỡng được lòng rất nhiều người và xuất hiện trong nhiều buổi họp mặt đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của hạt thông

Kiểm soát tiểu đường

Theo nghiên cứu, thói quen ăn hạt thông mỗi ngày có thể giúp kiểm soát bệnh tiểu đường týp 2. Loại hạt này cũng ngăn ngừa các biến chứng liên quan đến bệnh tiểu đường như các vấn đề về mắt và đột quỵ. Bệnh nhân tiểu đường týp 2 dùng hạt thông mỗi ngày có thể kiểm soát mức glucose tốt hơn và giảm mức cholesterol xấu. Người mắc tiểu đường týp 2 cũng có thể bổ sung loại hạt này để tăng lượng dầu và protein thực vật, hai chất rất quan trọng giúp cải thiện các triệu chứng bệnh mà không gây tăng cân.

Tăng cường sức khỏe não bộ

Hạt thông rất giàu chất sắt, một khoáng chất cần thiết để lưu trữ và vận chuyển oxy trong cơ thể. Bên cạnh đó, sắt cũng rất quan trọng đối với sức khỏe của não. Nghiên cứu cho thấy các chất dinh dưỡng khác trong hạt thông như magie có thể giúp điều trị chứng lo âu, trầm cảm và căng thẳng.

Một nghiên cứu cũng đã cho biết việc bổ sung magie có thể giúp cải thiện tình trạng trầm cảm và rối loạn lo âu ở thanh thiếu niên. Mức magie trong cơ thể cao có thể giúp kiểm soát cảm xúc và các hành vi liên quan đến chứng rối loạn cảm xúc.

Ảnh minh họa: Internet

Giảm nguy cơ ung thư

Magie trong hạt thông cũng có thể giúp giảm nguy cơ mắc các chứng ung thư. Một nghiên cứu cho thấy rằng tình trạng mức magie trong máu xuống 100mg có thể làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tụy lên 24%. Điều này có nghĩa là bạn có thể giảm nguy cơ mắc loại ung thư trên nếu bổ sung magie thường xuyên.

Giúp xương chắc khỏe hơn

Không chỉ canxi mà vitamin K cũng có thể giúp xương thêm chắc khỏe. Loại vitamin này không những tăng cường mật độ xương mà còn giảm tỷ lệ gãy xương. Trong hạt thông lại chứa khá nhiều vitamin K nên đây là loại hạt có thể giúp bạn tăng cường sức khỏe xương.

Một nguyên nhân gây thiếu hụt vitamin K và ảnh hưởng tới tình trạng của xương phổ biến là do uống các loại thuốc làm giảm cholesterol. Tuy nhiên, hạt thông có thể giúp bạn giảm cholesterol và hạn chế được những loại thuốc giảm cholesterol khác. Khi đã đủ vitamin K, xương sẽ luôn chắc khỏe.

Giúp giảm thèm ăn

Nghiên cứu cho thấy hạt thông có chứa một số axit béo có thể giúp kiềm chế cảm giác thèm ăn. Các axit béo trong hạt thông, đặc biệt là hạt thông Hàn Quốc, sẽ giúp giải phóng một loại hormone gọi là cholecystokinin (CCK) có thể giảm cơn thèm ăn. Một axit béo quan trọng khác trong dầu hạt thông Hàn Quốc là axit pinolenic cũng được một số nghiên cứu chứng minh là giúp tăng cảm giác no bụng. Ngoài ra, một nghiên cứu khác cho thấy hạt thông có thể tăng cường chức năng của thuốc giảm cảm giác thèm ăn tới 60% trong thời gian 4 giờ.

Ảnh minh họa: Internet

Giúp tăng mức năng lượng

Một số chất dinh dưỡng trong hạt thông như chất béo không bão hòa đơn, sắt và protein có thể giúp bạn có thêm năng lượng.

Ngoài ra, loại hạt này cũng là một nguồn magie dồi dào nên có thể giúp bạn đề phòng trường hợp mệt mỏi do lượng magie trong cơ thể quá thấp. Hơn nữa, protein trong các loại hạt cũng giúp cung cấp nguồn năng lượng ổn định và lâu dài để bạn không bị mất sức. Bên cạnh đó, hạt thông cũng giúp xây dựng và làm lành các mô bị tổn thương có thể gây mệt mỏi.

Giúp cải thiện thị lực

Lutein và zeaxanthin là hai chất dinh dưỡng giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng và tăng nhãn áp bằng cách chống lại tổn thương gốc tự do. Hạt thông chứa rất nhiều lutein, một chất chống oxy hóa rất tốt cho mắt. Khi bổ sung đủ lutein, bạn sẽ bảo vệ thị lực của mình tốt hơn.

Giúp làm đẹp cho da

Hạt thông chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa thiết yếu nên rất có ích cho làn da. Lượng vitamin E và chất chống oxy hóa trong loại hạt này có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa. Hạt thông còn có thể được dùng để chế biến thành dầu hạt thông, loại dầu có đặc tính chống viêm nên rất phù hợp với các loại da nhạy cảm cũng như có tác dụng giữ ẩm cho da rất tốt.

Dầu hạt thông cũng thường được dùng trong liệu pháp massage nhờ có đặc tính chữa bệnh. Loại dầu này giúp giảm nhẹ một số vấn đề về da như ngứa, vẩy nến, mụn, chàm, ghẻ và lở loét.

Ảnh minh họa: Internet

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Các loại hạt nói chung rất tốt cho tim. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc bổ sung các loại hạt có thể làm giảm nguy cơ đột tử do đau tim. Trong đó, hạt thông có chứa chất béo không bão hòa đơn, vitamin E và K, magie và mangan giúp hạn chế nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Vitamin K trong hạt thông giúp máu đông nhanh hơn để ngừa trường hợp chảy máu quá nhiều sau chấn thương. Vitamin E giúp tạo các tế bào hồng cầu có vai trò quan trọng cho việc vận chuyển oxy đi khắp cơ thể.

Bên cạnh đó, axit pinolenic trong hạt thông giúp tăng cholesterol lành mạnh và giảm mức cholesterol xấu. Hơn nữa, các loại hạt từ cây như hạt thông cũng có thể giúp bạn giảm huyết áp.

Kiểm soát cân nặng

Axit pinolenic trong hạt thông có thể giúp ngăn chặn cảm giác thèm ăn nên có thể hỗ trợ bạn giảm cân rất tốt. Hơn nữa, các axit béo tốt cho tim khác trong hạt thông cũng giúp đốt cháy mỡ bụng. Một nghiên cứu cho biết việc thay chất béo bão hòa trong chế độ ăn thành hạt thông hay các loại hạt nói chung có thể giúp bạn giảm cân mà không cần cắt giảm calo hay tập luyện nhiều hơn.

Tăng cường miễn dịch

Lượng mangan và kẽm trong hạt thông có thể giúp bạn tăng cường hệ miễn dịch. Mangan giúp duy trì sự cân bằng nội tiết tố trong cơ thể cũng như sức mạnh của mô liên kết. Trong khi đó, kẽm giúp tăng cường khả năng miễn dịch và hỗ trợ chữa lành vết thương. Theo một báo cáo khoa học, việc bổ sung kẽm trong chế độ ăn uống có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch ở người cao tuổi. Kẽm có thể cải thiện chức năng và số lượng tế bào T, một loại tế bào bạch cầu giúp tiêu diệt mầm bệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ chăm sóc tóc

Không những giúp da tươi mới và khỏe mạnh hơn, hạt thông cũng chứa nhiều vitamin E có thể giúp thúc đẩy tóc tăng trưởng. Hơn nữa, loại vitamin này cũng giữ cho da đầu được khỏe mạnh. Dầu hạt thông cũng rất có ích cho những ai đang muốn cải thiện tình trạng rụng tóc. Loại hạt này cũng có chứa lượng protein cao giúp bảo vệ tóc không bị hư tổn mà luôn chắc khỏe và bóng mượt.

Giúp bồi bổ cho bà bầu

Hạt thông rất bổ dưỡng nên là thực phẩm thích hợp cho phụ nữ mang thai. Những chất dinh dưỡng như chất xơ, sắt, protein hay vitamin C đều có lợi cho mẹ và bé.

• Chất xơ: Hạt thông có nhiều chất xơ nên có thể giúp giảm táo bón, một vấn đề phổ biến khi mang thai.

• Sắt và protein: Nguồn sắt và protein trong loại hạt này cũng mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt là khi bạn ăn chay. Sắt và protein có vai trò quan trọng đối với sức khỏe của cả mẹ và bé.

• Vitamin C: Hạt thông cũng chứa một lượng nhỏ vitamin C giúp bạn hấp thu sắt hiệu quả hơn.

Tuy hạt thông tốt cho phụ nữ mang thai nhưng bạn vẫn nên ăn loại hạt này một cách chừng mực để duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng. Ngoài ra, hiện vẫn chưa có nghiên cứu về độ an toàn của hạt thông cho phụ nữ đang cho con bú. Bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ nếu muốn dùng hạt thông trong giai đoạn này.