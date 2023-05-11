Truy tìm công dụng của thứ trái từng rụng đầy sân rồi bị quét bỏ nay lại trở thành đặc sản hiếm có, giá lên đến nửa triệu/kg

Chọn thực phẩm 11/05/2023 12:35

Quả bàng trước nay vẫn là loại quả rụng đầy sân trường, góc phố, xóm chợ, vào mùa rụng quả nhiều khi quét vứt đi không kịp hóa ra lại là thứ quả mà nhân của hạt dùng làm thức ăn được, không những thế còn là loại thực phẩm có tác dụng tốt đối với sức khỏe.

Tuổi học sinh không gắn liền cùng cây phượng đỏ thì cũng là những buổi tụm năm tụm ba dưới tán cây bàng. Vừa tám chuyện cùng lũ bạn vừa nhặt nhạnh những trái bàng non chấm muối, lúc quả chín thì đứa nào cũng hì hục lấy đá đập nát để moi được hạt bên trong. Lớp nhân trắng ngọt, bùi bùi chính là thứ quà mà biết bao lứa học sinh từng say mê.

Tìm hiểu về quả bàng

Ở Việt Nam, bàng là loại cây rất đỗi quen thuộc. Chúng là cây thân gỗ lớn, lá to, tán rất rộng, thường được trồng lấy bóng mát ở các nơi như công sở, trường học hay vỉa hè đường phố. Cây bàng có tên khoa học là: Terminalia catappa, thuộc họ trâm bầu.

Cây được trồng phổ biến ở tất cả các địa phương trên cả nước. Tuổi thơ của nhiều người Việt gắn bó với những cây bàng được trồng nơi sân trường, góc phố. Ngoài làm cây bóng mát, bàng còn là một thảo dược quý. Người ta sử dụng lá, vỏ và hạt bàng để ứng dụng làm dược liệu.

Truy tìm công dụng của thứ trái từng rụng đầy sân rồi bị quét bỏ nay lại trở thành đặc sản hiếm có, giá lên đến nửa triệu/kg - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quả bàng thuộc loại quả hạch, có một hạt cứng bên trong, khi non có màu xanh và khi chín ngả sang màu nâu đỏ rồi chuyển dần thành vàng. Khi chín, phần thịt quả có vị chua, có thể ăn được nhưng thịt quả khá mỏng. Trẻ con rất thích đập hạt bàng ra để lấy phần nhân hạt bên trong. Nhân bàng có vị ngọt, chứa nhiều dầu, thường được thu nhặt về, phơi khô, đập bỏ vỏ cứng rồi lấy nhân hạt bên trong chế biến thành thức ăn (thường là làm mứt). Nhân hạt bàng chứa nhiều khoáng chất như kali, can xi, magie, natri… Theo Đông y, quả bàng có vị ngọt, tính ấm. Tác dụng chữa hen, đi ngoài ra máu, sâu răng…

Tưởng đâu chỉ là món quà vặt giản dị của tuổi thơ, ấy vậy mà ở vùng đất Côn Đảo, hạt bàng lại là món đặc sản được chế biến vô cùng hấp dẫn là mứt bàng. Vùng đảo nổi tiếng với những rặng bàng xanh mướt, người dân nơi đây đã tận dụng để làm nên món quà quê đem bán cho du khách, lại rất được giá, khoảng 450.000 - 500.000 đồng/kg.

Để chế biến mứt bàng, người ta phải dùng phương pháp thủ công và thật khéo léo mới có thể giữ nguyên hình dáng của hạt. Khi chặt đôi quả, dao không được sâu quá mà chỉ cắt một phần rồi dùng tay để lấy từng hạt ra. Sau đó, hạt được phơi qua nhiều lần nắng cho thật khô rồi mới đem đi tẩm ướp thành món ngon. 

Truy tìm công dụng của thứ trái từng rụng đầy sân rồi bị quét bỏ nay lại trở thành đặc sản hiếm có, giá lên đến nửa triệu/kg - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích sức khỏe của quả bàng

Tốt cho tim mạch

Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi một trường Đại học Toronto, Canada cho thấy rằng nếu chúng ta tiêu thụ hạt bàng, điều này sẽ mang lại lợi ích cho cơ thể vì nó có tác dụng giảm cholesterol hơn 30% vì có sự trợ giúp của canxi có trong hạt.

Hơn nữa, hạt bàng cũng chứa vitamin E có vai trò làm giảm lượng protein phản ứng C có thể gây viêm động mạch dẫn đến tăng nguy cơ đau tim.

Tăng cường sức khỏe não bộ

Hạt bàng là nguồn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng góp phần vào sự phát triển của não bộ con người. Loại hạt này có chứa hai chất dinh dưỡng quan trọng cho não như L-carnitine và riboflavin, giúp tăng cường hoạt động của não, dẫn đến các đường dẫn thần kinh mới và giảm sự xuất hiện của bệnh Alzheimer. 

Truy tìm công dụng của thứ trái từng rụng đầy sân rồi bị quét bỏ nay lại trở thành đặc sản hiếm có, giá lên đến nửa triệu/kg - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Điều chỉnh huyết áp

Sự hiện diện của kali trong hạt bàng giúp điều chỉnh huyết áp và kiểm soát sự dao động huyết áp. Ngoài ra, các khoáng chất và vitamin cân bằng trong loại hạt này còn cần thiết cho một lối sống lành mạnh, giúp cơ thể không bị căng thẳng, lo lắng và tăng huyết áp. Do đó, thường xuyên ăn hạt bàng sẽ giúp duy trì mức huyết áp ổn định.

Điều chỉnh mức đường trong máu

Hạt bàng có tác dụng hỗ trợ trong việc giảm mức tăng insulin và glucose sau bữa ăn. Tiêu thụ hạt bàng giúp bảo vệ khỏi những đột biến có hại ở lượng đường trong máu mà bệnh nhân tiểu đường thường mắc phải khi sử dụng những thực phẩm có lượng đường cao bất ngờ.

Truy tìm công dụng của thứ trái từng rụng đầy sân rồi bị quét bỏ nay lại trở thành đặc sản hiếm có, giá lên đến nửa triệu/kg - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện sức khỏe tổng thể

Nghiên cứu cho thấy việc chiết xuất hạt bàng giúp cơ thể tránh được các bệnh khác nhau như táo bón, rối loạn hô hấp, bất lực, tiểu đường, ho, các vấn đề về tim, v.v.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo mọi người nên bắt đầu ăn hạt bàng với các loại thực phẩm khác hàng ngày vì nhiều lợi ích mà chúng ta có thể nhận được từ chúng.

Tốt cho phụ nữ mang thai

Hạt bàng chứa một lượng axit folic tốt, giúp giảm thiểu các trường hợp có thể gây nguy hiểm cho trẻ sơ sinh như dị tật bẩm sinh. 

Cải thiện hệ thống miễn dịch

Hạt bàng rất giàu hàm lượng kẽm và mangan, không chỉ giúp hệ thống miễn dịch hoạt động bình thường mà còn chuyển hóa chất béo và carbohydrate trong cơ thể. 

Truy tìm công dụng của thứ trái từng rụng đầy sân rồi bị quét bỏ nay lại trở thành đặc sản hiếm có, giá lên đến nửa triệu/kg - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet
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