Ngoài các vitamin và khoáng chất trên, đậu xanh còn chứa nhiều vitamin B2, B3, B5, B6 ,E selen, flavonoid và carotenoid. Loại đậu này cũng chứa nhiều các loại axit amin thiết yếu như isoleucine, valine, lysine, phenylalanine, leucine, arginine...

Trong đậu xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa lành mạnh như axit phenolic, flavonoid, axit caffeic, axit cinnamic... Các nghiên cứu chỉ ra rằng các chất chống oxy hóa từ đậu xanh này có thể giảm sự phát triển ung thư ở phổi và dạ dày do gốc tự do; tăng cường hệ miễn dịch, giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng, giảm tái phát u xơ tuyến tiền liệt. Hàm lượng cao chất xơ trong đậu xanh giúp hỗ trợ hệ thống tiêu hóa duy trì ổn định, giảm áp lực lên đường ruột, từ đó cũng phòng ngừa ung thư đại tràng và ung thư đường tiêu hóa.

Các thành phần dinh dưỡng trong đậu xanh, đặc biệt là các loại vitamin và khoáng chất,… có thể giúp thanh nhiệt, giải độc, trị mụn nhọt,… Trong Đông y, đậu xanh chính là một vị thuốc có vai trò làm mát cơ thể rất hiệu quả.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Ăn đậu xanh có thể giúp bạn kiểm soát tốt lượng cholesterol. Bên cạnh đó, đậu xanh còn có chứa nhiều vitamin A, vitamin C và một số chất chống oxy hóa giúp giảm nguy cơ gây mảng bám động mạch và từ đó phòng ngừa bệnh tim mạch hiệu quả. Hơn nữa, loại thực phẩm này còn có chứa kali và magie giúp ổn định huyết áp hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Làm đẹp da

Một tác dụng của đậu xanh mà không thể không nhắc đến là làm đẹp da. Đậu xanh có thể giúp tẩy chất nhờn, tẩy tế bào chết cho da. Các loại vitamin, chất béo, chất xơ trong đậu xanh giúp da bạn trở nên trắng sáng hơn và có thể giảm tình trạng rám nắng hiệu quả.

Hỗ trợ hệ tiêu quá, dạ dày, giảm cân

Chất xơ có nhiều trong đậu xanh có tác dụng hỗ trợ tăng tốc độ tiêu hóa thức ăn, giảm trào ngược axit dạ dày thực quản, trĩ, táo bón và loét tiêu hóa. Không những vậy, chất kháng tinh bột trong đậu xanh còn có ích cho lợi khuẩn đường ruột. Các lợi khuẩn này sẽ tiêu hóa kháng tinh bột và biến loại tinh bột này thành các axit béo chuỗi ngắn như butyrate có chức năng nuôi dưỡng các tế bào ruột già, tăng cường khả năng miễn dịch đường ruột và thậm chí làm giảm nguy cơ ung thư ruột già.

Đối với những người có mong muốn giảm cân, giữ dáng, khi ăn các loại đậu sẽ giúp cảm thấy no hơn 31% so với khi ăn mì ống hay bánh mì. Vậy nên, nhờ vào hàm lượng chất xơ cao của đậu xanh mà bạn có thể kiểm soát cơn đói và giảm lượng calo nạp vào, từ đó giảm cân dễ dàng hơn.

Bổ sung dinh dưỡng cho mẹ bầu, thai nhi

Ăn đậu xanh có thể cung cấp cho cơ thể mẹ bầu đến 80% lượng folate cần thiết hằng ngày (trên 202gr đậu xanh), chất sắt, protein, đa vitamin và chất xơ. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai nên tránh ăn giá đỗ sống làm từ đậu xanh vì phương pháp sản xuất giá đỗ truyền thống có thể tiềm ẩn các vi khuẩn có hại gây viêm nhiễm.

Bên cạnh đó, axit folic trong đậu xanh hỗ trợ quá trình phát triển bào thai, có vai trò quan trọng trong sự phát triển của trái tim, não và hệ hô hấp của trẻ sơ sinh.

Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện thị lực

Một trong những tác dụng của đậu xanh đó là giúp chúng ta cải thiện thị lực. Lutein và zeaxanthin là hai chất chống oxy hóa trong đậu xanh và có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe đôi mắt, đặc biệt là ngăn ngừa tình trạng thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể do lão hóa.

Giúp xương chắc khỏe hơn

Khi ăn đậu xanh, bạn đã bổ sung một lượng canxi và vitamin K nhất định cho cơ thể. Đây đều là những yếu tố rất cần thiết để giúp xương trở nên chắc khỏe hơn.

Hỗ trợ điều trị chứng trầm cảm

Một số loại vitamin trong đậu xanh, nhất là vitamin C và vitamin B có tác dụng rất tốt trong việc ổn định sức khỏe tinh thần. Bên cạnh đó đậu xanh còn có chứa nhiều kẽm, magie, cũng như các loại axit amin giúp tăng cường sản xuất những chất dẫn truyền thần kinh, mang lại những tác dụng tích cực tới não bộ, giúp cải thiện tâm trạng và có thể hỗ trợ điều trị chứng trầm cảm rất tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi ăn đậu xanh

Tuy không phải là tất cả nhưng một số người có thể gặp phải tác dụng phụ, hiện tượng dị ứng khi ăn đậu xanh.

Chất phytate - axit phytic liên kết với canxi, kẽm và các khoáng chất quan trọng khác và ngăn cản hấp thụ các chất này gây nên sự thiếu hụt dinh dưỡng.

Lectin là các protein gắn kết carbohydrate tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm nhưng thường có trong các loại đậu, có thể gây cảm giác khó tiêu khi dung nạp quá nhiều. Tương tự acid phytic, nên nấu chín, mềm đậu xanh để giảm lượng lectin.

Đối với một số người, vỏ các loại đậu bao gồm cả đậu xanh, nếu không được nấu kỹ hoặc loại bỏ cũng gây ảnh hưởng không tốt tới hệ tiêu hóa.