Mùa xoài đã đến, dù hương vị hấp dẫn đến đâu thì những người sau tuyệt đối không được đụng đến

Xoài là loại quả phổ biến được hầu hết mọi người ưa chuộng. Tuy nhiên những người này nếu ăn xoài sẽ gây hại cho sức khỏe.

Người đang đói bụng Xoài chín hay xoài xanh đều có vị chua. Vì vậy, loại quả này sẽ gây kích thích dạ dày làm tăng dịch vị và nguy cơ mắc bệnh đường ruột. Nó còn dẫn tới nguy cơ bị say, ngộ độc tạm thời nếu ăn lúc đói. Người có cơ địa dị ứng Người có cơ địa mẫn cảm, hay bị dị ứng với chất urushiol khi ăn xoài rất dễ gây dị ứng. Biểu hiện nhẹ có thể gây ngứa xung quanh miệng và trên môi, rát lưỡi, nổi mề đay.

Ảnh minh họa: Internet Người bị bệnh thận Ăn nhiều xoài có hại cho thận, do đó, người bị viêm thận cấp và mãn tính không được ăn. Ăn xoài nhiều sẽ gây dị ứng. Lá xoài và nước xoài gây viêm da cho người cơ địa mẫn cảm. Cách tốt nhất là cắt xoài thành miếng nhỏ rồi ăn trực tiếp, ăn xong súc miệng rửa miệng, tránh nước xoài đọng lại. Người mắc bệnh hen suyễn Xoài có tính bình và chứa thành phần gây dị ứng, người mắc bệnh hen suyễn không nên ăn xoài vì nó có thể gây dị ứng, khiến cho bệnh tình tái phát gây nguy hiểm cho người bệnh.

Người mắc bệnh ngoài da Lượng đường trong quả chín sẽ khiến tình trạng bệnh tăng nặng. Ngoài ra, người mắc bệnh mẩn ngứa, vết thương lở loét, mưng mủ cũng nên hạn chế ăn xoài. Ảnh minh họa: Internet Người bị tiểu đường Hơn 90% calo trong xoài đến từ các loại đường glucose và fructose, do đó những người mắc bệnh tiểu đường ăn nhiều xoài chín có thể làm tăng lượng đường trong máu khiến bệnh tình trở nên trầm trọng hơn. Người bị đau dạ dày Hàm lượng vitamin C có trong xoài rất lớn dẫn đến tình trạng ợ hơi, trào ngược dịch vị, gây ra những cơn co bóp dạ dày thậm chí có thể dẫn tới chảy máu dạ dày vô cùng nguy hiểm. Người bị tiêu chảy Một quả xoài thường chứa tới 3gr chất xơ nên việc ăn xoài nhiều sẽ làm tăng nguy cơ bị tiêu chảy. Do đó, những người đang bị tiêu chảy hoặc thường xuyên bị tiêu chảy nên tránh ăn loại quả nóng này bởi sẽ làm cho tình trạng bệnh tồi tệ hơn, gây mệt mỏi và suy giảm thể lực. Ảnh minh họa: Internet

Rau mồng tơi vừa ngon, vừa lành nhưng lại cần tránh 5 sai lầm khi nấu dưới đây, đặc biệt là sai lầm đầu tiên gây đầy bụng cả ngày Rau mồng tơi là loại rau rất phổ biến vào mùa hè và là món ăn trong nhiều gia đình. Tuy nhiên cần tránh những sai lầm khi nấu dưới đây, đặc biệt là sai lầm đầu tiên gây đầy bụng cả ngày.

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