Loại rau giàu Vitamin C còn hơn cả cam quýt: Luôn được đón chào trong các bữa ăn gia đình nhưng lại sở hữu một "đại kỵ" ít ai biết đến

Dinh dưỡng 20/05/2023 11:04

Cải thìa là thực phẩm chứa nhiều loại vitamin, đặc biệt là vitamin C. Lượng vitamin C của cải thìa đứng vào bậc nhất trong các loại rau.

Cải thìa là gì?

Cải thìa được gọi với cái tên khác là cải chíp, cải muỗng. Bởi lẽ từng bẹ lá uốn cong trông như cái muỗng. Cải có màu xanh đẹp mắt ở phần lá, thân mập, hơi lùn nhưng bẹ to, phần gốc bẹ có màu trắng.

Cải thìa dễ ăn, không quá đậm vị như các loại rau khác nên rất được ưa chuộng. Hơn nữa, đây không phải là thực phẩm có giá quá đắt đỏ, nhưng lại tốt cho cơ thể.

Loại rau giàu Vitamin C còn hơn cả cam quýt: Luôn được đón chào trong các bữa ăn gia đình nhưng lại sở hữu một 'đại kỵ' ít ai biết đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích sức khỏe khi ăn cải thìa

Ngừa ung thư

Cải thìa chứa các hợp chất gốc lưu huỳnh khó tìm như isothiocyanates, chất này biến thành glucosinolate, thúc đẩy quá trình làm chết tế bào trong các gốc tự do. Ngoài ra, folate có trong cải thìa có khả năng sửa chữa DNA và ngăn ngừa tổn thương tế bào. Bên cạnh đó, loại rau này cũng chứa hàm lượng beta-carotene, một chất chống oxy hóa mạnh đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ ung thư vú, tuyến tiền liệt và ung thư phổi. Cải thìa còn là nguồn cung cấp selen tuyệt vời, giúp ức chế và ngăn chặn sự hình thành các khối u ung thư.

Hỗ trợ xương chắc khỏe

Hai chất dinh dưỡng trong cải thìa bao gồm vitamin K và canxi không chỉ duy trì sức khỏe của xương và răng mà còn cân bằng lượng axit uric trong cơ thể. Ngoài ra, các khoáng chất khác trong loại rau này như sắt, magiê và phốt pho thúc đẩy sản xuất collagen giữa các khớp để giữ cho chúng hoạt động như một cỗ máy được bôi trơn.

Loại rau giàu Vitamin C còn hơn cả cam quýt: Luôn được đón chào trong các bữa ăn gia đình nhưng lại sở hữu một 'đại kỵ' ít ai biết đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho tim mạch

Cải thìa là một trong những nguồn cung cấp kali tốt nhất, kết hợp với các vitamin và khoáng chất giúp cân bằng huyết áp cho cơ thể và tăng cường sức khỏe tim mạch. Bên cạnh đó, hàm lượng magie trong loại rau này có tác dụng làm dịu thần kinh và thúc đẩy lưu lượng máu đầy đủ. Các vitamin cùng với kali có hiệu quả trong việc kiểm soát mức độ homocysteine, một hợp chất có thể làm hỏng các mạch máu, giữ cho tim khỏe mạnh và hoạt động tốt. Vì vậy, thường xuyên tiêu thụ cải thìa sẽ giúp cho hệ thống tim mạch được khỏe mạnh.

Chống thiếu máu

Thiếu máu là do cơ thể bị thiếu hụt chất sắt, gây ra những hậu quả nặng nề cho sức khỏe, đặc biệt là ở phụ nữ và có thể có hại cho sự phát triển nhận thức của thai nhi. Trong cải thìa có sự kết hợp giữa folate và 0,8mg sắt trên 100 gam khẩu phần thô. Folate giúp cơ thể hấp thụ sắt hiệu quả hơn, từ đó tăng cường sản xuất các tế bào hồng cầu. Giữ cho huyết sắc tố trong tầm kiểm soát là một lợi ích khác mà cải thìa mang lại thông qua việc cung cấp sắt.

Giúp đôi mắt khỏe mạnh

Các thành phần được tìm thấy trong cải thìa rất tốt cho sức khỏe tổng thể của mắt, bao gồm beta-carotene, selen, vitamin K và vitamin C. Beta-carotene đặc biệt bảo vệ đường mạch vành của mắt và chống lại sự hình thành của bệnh đục thủy tinh thể, bệnh tăng nhãn áp. Các nghiên cứu cho thấy, tiêu thụ cải thìa thường xuyên giúp giảm thoái hóa điểm vàng và làm chậm quá trình phát triển của bệnh.

Loại rau giàu Vitamin C còn hơn cả cam quýt: Luôn được đón chào trong các bữa ăn gia đình nhưng lại sở hữu một 'đại kỵ' ít ai biết đến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi ăn cải thìa

Một số loại thực phẩm sau không nên kết hợp với cải thìa vì chúng có những thành phần đối kỵ nhau làm chất dinh dưỡng bị triệu tiêu.

Điển hình là củ mài. Củ mài có thành phần chính là tinh bột (hàm lượng đứng sau gạo và ngô), tuy nhiên nếu bạn kết hợp của mài với cải thìa thì đừng nhé! Bộ đôi này đi chung sẽ ảnh hưởng đến sự hấp thu dưỡng chất của cơ thể.

Thực phẩm tiếp theo cũng không nên kết hợp với cải thìa đó chính là dưa leo hoặc bí đỏ. Bên trong các loại quả này có chứa men phân giải vitamin C. Trong khi đó cải thìa lại giàu vitamin C nên nếu kết hợp chúng lại thì dưỡng chất sẽ bị triệt tiêu.

Loại rau giàu Vitamin C còn hơn cả cam quýt: Luôn được đón chào trong các bữa ăn gia đình nhưng lại sở hữu một 'đại kỵ' ít ai biết đến - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
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