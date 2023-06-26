Tăng cân không kiểm soát, đường huyết cao ngất ngưỡng chỉ vì những món ăn sáng "ngon miệng nhưng hại thân" này

Các món làm từ gạo như bánh nếp, cơm, xôi,… có chứa lượng carbohydrate cực cao. Vì vậy, nếu bạn sử dụng nhiều loại thực phẩm này cho bữa sáng thì sẽ có nguy cơ bị tăng cân, béo phì.

Nhiều người có thói quen ăn sáng bằng đồ ăn cũ nấu từ tối hôm trước. Nhưng nếu việc này thường xuyên sẽ rất có hại vì thức ăn để qua đêm nếu không được bảo quản đúng cách sẽ sinh ra độc tố. Do đó, thay vì ăn đồ thừa từ tối hôm trước, hãy chọn những món ăn đơn giản nhưng nóng hổi và đảm bảo dinh dưỡng .

Một số người thích ăn sáng bằng những món chiên rán, chứa nhiều dầu mỡ. Tuy nhiên, đây là thói quen không hề tốt cho sức khỏe . Các thực phẩm chứa hàm lượng chất béo cao nhưng lại không có đủ các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Nó không chỉ khiến chúng ta bị thiếu chất mà còn dễ tăng cân, béo phì.

Cháo nóng

Thức dậy lúc 6-10 giờ sáng, đây là giai đoạn huyết áp cao nhất, các mạch máu rất nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ. Sau khi ăn nhiều cháo nóng sẽ kích thích sự giãn nở của các mạch máu, điều này sẽ đẩy nhanh quá trình lưu thông máu và tăng gánh nặng bơm máu cho tim.

Nếu mắc các bệnh lý cơ bản như xơ vữa động mạch , mảng bám…, các mảng xơ vữa không ổn định có thể bị rơi ra khi lưu lượng máu thay đổi đột ngột, có thể gây huyết khối.

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Bánh mỳ trắng

Nghiên cứu cho thấy bánh mỳ nói chung chứa một lượng calo nhất định. Nhưng nếu bạn ăn quá nhiều bánh mì trắng vào bữa sáng thì sẽ khiến tình trạng thừa cân trở nên trầm trọng hơn. Lý do là vì bánh mì trắng có chứa lượng calo nhiều hơn bánh mỳ đen thông thường.

Đồ muối chua

Vào dịp Tết, những chiếc bánh chưng được nhiều người lựa chọn để ăn vào buổi sáng và sẽ ăn kèm cùng dưa, hành muối để đỡ ngấy. Tuy nhiên, việc ăn những đồ muối chua thường xuyên vào buổi sáng sẽ gây hại tới sức khoẻ.

Nguyên do là bởi trong các loại đồ muối chua có nhiều nitrit, nếu ăn nhiều vào cơ thể chất này sẽ bị phân huỷ cùng protein và tạo thành nitrosamie gây ung thư.

Bên cạnh đó, các loại đồ muối chua có lượng muối lớn sẽ không tốt cho người cao huyết áp.

Ảnh minh họa: Internet

Bánh ngọt, bánh quy

Các loại bánh này có chứa những thành phần không lành mạnh như thêm đường, bột tinh chế. Chúng có thể chứa chất béo trans nhân tạo, rất có hại và liên quan đến nhiều bệnh.

Hơn nữa, bánh ngọt và bánh quy không gây no nhiều nên khiến bạn nhanh bị đói sau khi ăn những thực phẩm giàu calo, ít chất dinh dưỡng này.

Nếu bạn thèm một cái gì đó ngọt ngào, thay vì ăn bánh ngọt hãy tìm một miếng sô cô la đen.

Ảnh minh họa: Internet

Bữa sáng ăn thế nào mới tốt?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bữa sáng lý tưởng bao gồm 4 loại thực phẩm: ngũ cốc, thực phẩm từ động vật (thịt, trứng), sữa và các sản phẩm từ sữa, rau củ quả là tốt nhất cho sức khỏe. Những bữa sáng này không chỉ giúp bạn kiểm soát đường huyết mà còn giúp bạn thấy no lâu hơn cho đến bữa trưa.

Khung giờ cho bữa sáng thích hợp nhất là vào khoảng 7-8 giờ sáng. Bữa sáng và trưa tốt nhất nên cách nhau 4-5 tiếng.

Theo nghiên cứu những người ăn sáng thường xuyên có xu hướng gầy hơn và là những người giảm cân thành công hơn. Những người thường xuyên ăn sáng còn giữ được cân nặng lâu dài hơn những người nhịn ăn sáng.

Bên cạnh đó, những người ăn sáng thường nhận được nhiều chất dinh dưỡng quan trọng hơn như chất xơ và vitamin. Một bữa sáng lành mạnh và cân bằng sẽ cung cấp hỗn hợp protein, carbohydrate phức hợp, chất xơ và chất béo lành mạnh giúp bạn no lâu và tràn đầy năng lượng cho cả ngày.

Để có 1 bữa sáng lành mạnh giúp bạn giảm cân, tốt cho sức khỏe bạn có thể lựa chọn các thực phẩm như quả mâm xôi, bột yến mạch, sữa chua, bơ đậu phộng, trứng.