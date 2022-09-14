Nọng heo nướng lá móc mật, món ăn siêu ngon mà không cần chế biến cầu kỳ, làm mồi nhậu cho ông xã là "số dách"

Nọng heo hay má heo có lẽ không phải là cái tên xa lạ với nhiều người sành ăn. Dùng để chế biến các món như cháo má heo, má heo nướng muối ớt, v.v.. Dưới đây là công thức chế biến món nọng (má) heo nướng lá móc mật siêu ngon khi được tẩm ướp đủ mọi gia vị một cách kỹ lưỡng.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Nọng heo đã lọc và thái miếng: 1kg

- Hành khô : 45gram

- Xả : 45gram

- Lá móc mật : 20gram

- Dầu hào : 25gram

- Bột canh : 3gram

- Nước mắm : 5gram

- Đường : 5gram

- Dầu ăn : 125gram

- Hạt nêm. : 3gram

- Hạt tiêu. : 0,1gram

Cách chế biến:

- Cho tất cả những nguyên liệu trên vào cối xay nhuyễn ướp với nọng heo khoảng 30 phút (nếu được thì ướp qua đêm trong ngăn mát tủ lạnh)

- Có thể nướng nọng heo bằng nồi chiên không dầu vừa bớt được dầu mỡ lại vừa giữ được nước trong thịt để ăn không bị khô và bớt ngấy.

Đây là phần ướp nọng heo kín gia vị chuẩn bị nướng, nhớ lót thêm 1 ít lá móc mật phía dưới tăng độ thơm nhé!

- Làm nóng nồi để ở mức 175 độ C trong 15 phút cho chín, rồi lật mặt nướng thêm mỗi mặt 5 phút với nhiệt độ 190 độ C nữa là được.

Nọng heo đã xém dần dần, đến đây có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi thơm.

Chúc các chị em thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Miu Trắng

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