Từ nay đến hết tháng 2 âm lịch, 3 con giáp được CHÍNH TÀI chỉ lối, cơ hội kiếm tiền rủng rỉnh, đường tài lộc thịnh vượng

Từ nay đến hết tháng 2 âm lịch, rất may mắn cho tuổi Tỵ nhất là vận trình tài lộc, sẽ có nhiều việc như ý diễn ra mang lại cho con giáp này niềm vui tiền bạc không hề nhỏ. Thậm chí cung tài lộc mở ra giúp cho một số người cơ hội trúng thưởng, nhận được tiền thưởng hoặc thừa kế...

Về phương diện tình cảm, ngũ hành Hỏa Thủy xung khắc lại cho thấy các cặp đôi khó hòa hợp, sự khác biệt trong suy nghĩ giữa hai người rất lớn, mỗi người luôn có góc nhìn, quan điểm khác nhau trong từng vụ việc cụ thể. Vì vậy, tuổi Tỵ nên chủ động chia sẻ, đừng áp đặt tư tưởng, kết luận của bản thân lên đối phương.

Đường công danh sự nghiệp cũng tiến tiến tương đối suôn sẻ. May mắn được quý nhân che chở nên con giáp này không gặp phải những mưu kế mà tiểu nhân gây ra. Tuy nhiên, bản mệnh cần có sự đổi mới trong tư duy cũng như phương thức hành động để mang tới những hiệu quả cao hơn.

Con giáp tuổi Mão

Từ nay đến hết tháng 2 âm lịch, người tuổi Mão được Tam Hợp nâng đỡ nên chuyện tình cảm tiến triển hết sức thuận lợi, đặc biệt là với người độc thân sẽ có thêm cơ hội tìm được một nửa yêu thương trong các mối quan hệ xã hội.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày có Thiên Ấn xuất hiện, bản mệnh có thể phải đối mặt với không ít thách thức trong công việc. Dù chặng đường đang đi có không ít khó khăn, vất vả nhưng bạn hãy động viên bản thân nhìn vào tương lai phía trước để cố gắng và nỗ lực hơn. Chẳng ai ngồi không lại được hưởng lợi, những nỗ lực của bạn đều được cấp trên nhìn nhận đó.

Mộc khắc Thổ, sức khỏe không tốt làm cho tuổi Mão thấy rất mệt. Thời điểm này, bạn có thể xuất hiện cảm giác chán ăn, mất ngủ, cơ thể lúc nào cũng uể oải thiếu sức sống. Hãy đi kiểm tra sức khỏe định kỳ để “hiểu” được cơ thể mình nhé.

Con giáp tuổi Sửu

Từ nay đến hết tháng 2 âm lịch, đường sự nghiệp của Sửu có Chính Quan dẫn lối nên chẳng gặp phải bất kỳ trở ngại nào hết. Những bạn đang muốn công danh xán lạn, xin việc thành công, học hành trôi chảy thì sẽ được như ý nguyện. Bạn cứ chăm chỉ trau dồi cho công việc, cấp trên sẽ không phụ bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này có đường tiền bạc khá ổn định nhờ Tam Hội cục nâng đỡ. Tiền trong túi có dấu hiệu đi lên, đâm chồi nảy lộc, được nhiều người tương trợ. Bạn có thể tin tưởng vào khả năng của bản thân mình, một khi đã dám làm thì sẽ có tiền về túi, đừng sợ.

Đường tình cảm rộng mở, ngày này Sửu có cơ hội giao lưu với bạn bè và quan tâm đến người thân nhiều hơn. Cuối tuần bạn có thời gian rảnh để quan tâm đến việc học hành và ăn ngủ của con cái.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!