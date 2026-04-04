Đúng 2 ngày liên tiếp (4/4 - 5/4/2026), Thiên Tài nâng đỡ, nguồn tài chính của người tuổi Tỵ được cải thiện đáng kể. Các công việc tay trái đã mang lại cho bạn 1 khoản tiền kha khá, giúp bạn dư dả trong một khoảng thời gian. Công lao bạn bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng.

Thủy khắc Hỏa cho thấy mối quan hệ giữa bạn và người ấy đang dần trở nên lạnh nhạt. Nếu những khúc mắc không được tháo gỡ thì đôi bên sẽ chẳng thể nào trở lại như xưa. Đây là lúc đôi bên cần thẳng thắn hơn khi trò chuyện, trao đổi với nhau.

Một vài người may mắn còn có thể phát tài nhờ các trò chơi đen đỏ. Tuy nhiên, hãy sử dụng số tiền có được một cách hợp lý và ý nghĩa chứ đừng nên tiêu hoang, dành toàn bộ cho sở thích.

Con giáp tuổi Mão

Đúng 2 ngày liên tiếp (4/4 - 5/4/2026), ngũ hành tương sinh mang lại điều kiện thuận lợi hơn cho vấn đề tiền bạc tuổi Mão đang gặp phải. Có thể nhờ vào sự hỗ trợ của ai đó mà con giáp này xử lý được tiền nợ hoặc gia tăng tài chính trong ngày. Tuy nhiên bản mệnh cũng cần đề phòng và chớ vội tin vào những đối tượng mới gặp kẻo mất tiền oan.

Hôm nay là một ngày khó khăn đối với bản mệnh khi công việc có nhiều vướng mắc, nhiều người làm ăn bị thất thoát. Con giáp này càng tỏ ra nhiệt tình lại càng bất lợi trong lúc này, do đó nên bình tĩnh xem lại tình hình hơn là cố gắng thể hiện lúc này không đúng thời điểm.

Bên cạnh đó, Tý Mão hình hại vô lễ nhắc nhở tuổi Mão xem xét lại thái độ cũng như cách nói chuyện của mình. Con giáp này cần phải hết sức kiên nhẫn với những người chưa hiểu điều mà mình chia sẻ với họ. Lặp lại những lời nói của mình một lần nữa bằng thái độ khách quan nhất.

Con giáp tuổi Thân

Đúng 2 ngày liên tiếp (4/4 - 5/4/2026), tuổi Thân có Lục Hợp quý nhân che chở nên vận trình suôn sẻ. Bạn có được những cơ hội tốt để làm việc và khởi động các kế hoạch mới của mình. Thêm vào đó, hôm nay bạn cũng đương có vận quý nhân giúp đỡ nên cuộc sống dễ thở và dù gặp khó khăn cũng sớm có người che chở.

Tình hình tài chính của tuổi này khởi sắc nhờ cát tinh Chính Tài chiếu rọi, thu nhập gia tăng dồi dào. Bạn có nhiều ý tưởng kiếm tiền khá độc đáo, chỉ sợ không có sức mà đảm đương hết thôi. Ngày này bạn cũng có thể tìm kiếm những đối tác làm ăn để san sẻ kế hoạch của mình.

Tuy nhiên, đường tình duyên không mấy tươi sáng do bị ngũ hành xung khắc tác động. Người độc thân rất khó tìm được đối tượng ưng ý, trong khi đó người có đôi thì lại gặp nhiều bất đồng trong mối quan hệ đôi lứa.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!