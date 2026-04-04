3 con giáp 'hút cạn lộc trời', trong nhà Thần Tài che chở, ra ngoài Phúc tinh nâng đỡ, công danh lẫn tiền tài thăng tiến mỹ mãn sau ngày 4/4/2026

Tâm linh - Tử vi 04/04/2026 09:35

3 con giáp 'hút cạn lộc trời', trong nhà Thần Tài che chở, ra ngoài Phúc tinh nâng đỡ, công danh lẫn tiền tài thăng tiến mỹ mãn.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý sẽ luôn muốn tạo sự khác biệt trong tư duy nên đôi khi bản mệnh bị tách ra khỏi môi trường làm việc tập thể. Hơn thế, bạn cũng cần dành thời gian nghỉ ngơi để có thể sáng suốt trong các quyết định liên quan đến công việc. Do đó, vận trình tài lộc tương đối ổn định.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ tràn ngập yêu thương. Người độc thân tuổi này nên chăm chỉ tham gia các hoạt động tập thể để tìm kiếm mối duyên lành cho mình. 

3 con giáp 'hút cạn lộc trời', trong nhà Thần Tài che chở, ra ngoài Phúc tinh nâng đỡ, công danh lẫn tiền tài thăng tiến mỹ mãn sau ngày 4/4/2026 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Nhờ có Thần Tài "nâng niu", người tuổi Dần trở nên cát khí vượng, vận may tăng tiến rất thích hợp cho các hoạt động cầu tài, mở cửa hàng, khai trương. Thời điểm công việc thuận lợi hơn người, nếu đi công tác, làm ăn xa hoặc chuyển việc, bạn sẽ được nhân đôi may mắn. Ngoài ra, bạn có Thực Thần nâng đỡ nên con giáp này cũng dễ có lộc bất ngờ. 

Người độc thân đang tìm kiếm một người có thể nhìn thấu trái tim bạn, thỏa mãn và chiều chuộng bạn. Với người đang yêu, mối quan hệ của bạn sẽ gặp một số trục trặc do sự di chuyển của các hành tinh. Do đó, bạn hãy chuẩn bị tinh thần để đối mặt với khó khăn và bạn buộc phải đưa ra những quyết định quan trọng.

 

3 con giáp 'hút cạn lộc trời', trong nhà Thần Tài che chở, ra ngoài Phúc tinh nâng đỡ, công danh lẫn tiền tài thăng tiến mỹ mãn sau ngày 4/4/2026 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Với người tuổi Thìn, một khi đã đặt ra mục tiêu gì thì sẽ không ngừng nỗ lực để đạt được thành công. Những người này cũng có số hưởng vinh hoa phú quý, tài lộc dồi dào. Tuy nhiên, những điều này không phải tự nhiên mà có, mà chính là công sức của nhiều năm cố gắng. 

Ngoài ra, con giáp này sẽ có nhiều người theo đuổi và có nhiều cơ hội yêu đương. Tuy nhiên, đừng vội cam kết bất kỳ điều gì. Với những người đang yêu hoặc đã kết hôn, tình yêu của bạn sẽ vô cùng ngọt ngào, tràn đầy hứng thú và bạn sẽ khám phá ra nhiều điều tuyệt vời quanh mối quan hệ của mình.

3 con giáp 'hút cạn lộc trời', trong nhà Thần Tài che chở, ra ngoài Phúc tinh nâng đỡ, công danh lẫn tiền tài thăng tiến mỹ mãn sau ngày 4/4/2026 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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