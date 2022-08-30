Nhớ 5 điều này để đảm bảo việc lưu trữ rau củ quả luôn tươi ngon

Không nên rửa rau củ trước khi cho vào tủ lạnh vì độ ẩm quá nhiều khiến rau dễ bị biến màu, hư hỏng. Nếu bạn có thói quen rửa rau thì phải làm rau củ quả thật ráo nước rồi mới cho vào tủ lạnh. Bạn cũng không nên cắt nhỏ rau củ quả làm sẽ mất đi các chất dinh dưỡng thiết yếu và tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Đối với củ cải, cà rốt, xu hào... bạn nên cắt bớt ngọn trước khi cho vào tủ lạnh.

. Bạn cắt khúc hoặc luộc toàn bộ rau từ 1-2 phút sau đó vớt ra và thả ngay vào thau nước đá lạnh để ngăn quá trình làm chín rau. Ảnh minh họa: Internet

Với những loại rau mà bạn không thể ăn ngay thì hãy bảo quản bằng phương pháp đông lạnh. Cách này rất dễ dàng, nhanh chóng mà vẫn đảm bảo được thành phần chất dinh dưỡng cũng như hương vị của rau. Nhờ vậy, bạn có thể thưởng thức rau quanh năm mà không cần phải phụ thuộc vào mùa vụ. Đông lạnh rau không nên thực hiện trực tiếp, có nghĩa là các loại rau cần được chần qua trước mới bảo quản. Bạn cắt khúc hoặc luộc toàn bộ rau từ 1-2 phút sau đó vớt ra và thả ngay vào thau nước đá lạnh để ngăn quá trình làm chín rau. Rau đông lạnh có thể sử dụng tối đa là 1 năm.

Loại bỏ các phần dập nát, hư hỏng

Rau trước khi bỏ vào tủ lạnh bạn cần nhặt sạch, bỏ các lá úa héo. Củ quả thì cắt bỏ những phần dập nát hoặc loại bỏ cả quả. Các phần dập nát này thường sinh ra khí ethylen, gây ảnh hưởng đến phần nguyên vẹn còn lại hoặc lây sang những thực phẩm xung quanh.

Không để rau còn ướt vào tủ lạnh

Một số bạn có thói quen rửa rau củ quả rồi mới để vào tủ lạnh. Điều này là không sai tuy nhiên bạn cần phải làm ráo mới cất vào tủ lạnh. Độ ẩm quá nhiều kết hợp với nhiệt độ lạnh khiến rau nhanh héo, biến màu.

Sử dụng túi zip, hộp đựng

Độ ẩm trong tủ lạnh thường khoảng 65%, trong khi đó độ ẩm thích hợp nhất để rau củ được tươi là 80 – 95%. Ảnh minh họa: Internet

Độ ẩm trong tủ lạnh thường khoảng 65%, trong khi đó độ ẩm thích hợp nhất để rau củ được tươi là 80 – 95%. Cần hạn chế chuyển động của không khí trong tủ lạnh để giảm quá trình bốc hơi nước của rau. Cách bảo quản rau trong tủ lạnh tốt nhất là sử dụng hộp đựng chuyên dụng. Nếu không, bạn cũng có thể sử dụng túi zip có đường kéo để ngăn chặn không khí tràn vào.