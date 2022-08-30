Muốn chăm sóc sức khỏe tim mạch tốt, nhất định bạn không nên bỏ qua loại trái cây siêu bổ lại rẻ như cho ở chợ Việt này

Theo nghiên cứu mới, các bác sĩ có thể hỗ trợ bệnh nhân ngăn ngừa một số bệnh tim bằng cách kiểm tra nồng độ kali.

Chuối là một nguồn giàu kali. Trên thực tế, một quả chuối có 455 mg kali. Mỗi nhịp tim phụ thuộc rất nhiều vào kali. Nó thúc đẩy tim bơm máu đi khắp cơ thể 100.000 lần mỗi ngày. Ngoài ra, nó tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tế bào thần kinh, cơ bắp, giúp thận lọc máu và điều chỉnh dòng chảy của các chất dinh dưỡng vào và ra khỏi tế bào, giúp duy trì lượng chất lỏng trong cơ thể.

Bệnh tim ở mọi người thường được dự đoán bằng độ cứng của động mạch chủ, thường được gọi là "xơ cứng động mạch." Các nhà nghiên cứu cho thấy rằng những con chuột được cho ăn một chế độ ăn giảm kali có mức độ cứng động mạch chủ cao hơn so với những con chuột được ăn một chế độ ăn kali bình thường.

Các nhà nghiên cứu gần đây đã tiến hành một nghiên cứu trên chuột và phát hiện ra mối liên hệ giữa chế độ ăn ít kali với sự phát triển của vôi hóa động mạch và độ cứng động mạch chủ.

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Nghiên cứu bổ sung cho thấy có vẻ như lượng kali thấp thúc đẩy sự biểu hiện của các dấu hiệu gen cụ thể. Chúng khuyến khích các tế bào cơ trơn mạch máu bị vôi hóa bằng cách chuyển đổi chúng thành các tế bào giống như xương.

Các nhà nghiên cứu đã đưa ra kết luận rằng chế độ ăn ít kali hơn sẽ khuyến khích độ cứng động mạch chủ cao hơn, ít nhất là ở mô hình chuột. Mặt khác, chế độ ăn giàu kali có tác dụng giảm vôi hóa mạch máu và cứng động mạch chủ.

Chuối giúp ngăn ngừa các cơn đau tim

Nghiên cứu mới cho thấy ăn chuối thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa các cơn đau tim và đột quỵ.

Chuối và các loại thực phẩm khác có nhiều kali có thể ngăn ngừa các khối tắc nghẽn gây tử vong có thể phát triển và ngăn chặn các động mạch bị xơ cứng và thu hẹp. Một quả chuối đáp ứng khoảng 10% nhu cầu kali hàng ngày.

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Theo nghiên cứu, những người có chế độ ăn uống ít kali nhất có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn 50% so với những người ăn nhiều hơn.

Mọi người đều biết rằng ăn quá nhiều muối làm tăng huyết áp và tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ. Chuối cũng cắt giảm tác động tiêu cực của muối đối với cơ thể. Nghiên cứu cho thấy rằng khoáng chất này giúp duy trì chức năng tim, nhưng phụ nữ dường như được hưởng lợi nhiều hơn nam giới.

Hạn chế tiêu thụ muối là điểm nhấn của lời khuyên về sức khỏe, tuy nhiên, thật khó khăn khi thực phẩm chế biến sẵn chiếm một phần lớn trong chế độ ăn hiện đại. Chuối rất giàu kali và nó giúp tăng bài tiết natri qua nước tiểu.

Các lợi ích khác của chuối

Ngoài việc giảm các nguy cơ liên quan đến tim, chuối còn mang lại nhiều lợi ích khác nhau. Dưới đây là một số cách khác để chuối với tỷ lệ thích hợp có thể giúp cải thiện sức khỏe của một người.

Duy trì trí nhớ và tăng cường tâm trạng

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Tryptophan, một loại axit amin có trong chuối có thể hỗ trợ việc duy trì trí nhớ, cải thiện khả năng học tập và trí nhớ, cũng như điều chỉnh tâm trạng.

Cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa

Chuối có nhiều chất xơ và nước, hai chất dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa đều đặn và khỏe mạnh. Một quả chuối trung bình cung cấp khoảng 10% nhu cầu chất xơ hàng ngày của một người.

Theo một nghiên cứu, ăn các bữa ăn thiếu chất xơ có thể khiến những người bị bệnh viêm ruột bị đầy hơi, co thắt dạ dày. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng ăn chuối có thể giúp giảm các triệu chứng.

Giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường

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Ăn chuối và các loại trái cây khác có chứa chất xơ có thể giúp giảm lượng đường trong máu. Nghiên cứu cũng kết luận rằng ăn một chế độ ăn nhiều chất xơ có thể giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Tuy nhiên, những người mắc bệnh tiểu đường nên tiêu thụ chuối ở mức độ vừa phải.

Kiểm soát huyết áp

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Bác sĩ khuyến khích tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu kali hơn trong khi giảm lượng natri hoặc muối trong bữa ăn của bạn. Kali có thể làm giảm căng thẳng tim mạch và hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Theo dữ liệu dinh dưỡng, một quả chuối trung bình cung cấp gần 10% nhu cầu kali hàng ngày cho một người.

Giảm nguy cơ ung thư

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Các nghiên cứu đã gợi ý rằng chuối có thể giúp ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào bệnh bạch cầu do sự hiện diện của một loại protein được gọi là lectin. Nó hoạt động như một chất chống oxy hóa.

Chất chống oxy hóa như thế này giúp cơ thể loại bỏ các gốc tự do. Sự tích tụ của quá nhiều gốc tự do có thể gây ra tổn thương tế bào và cuối cùng là ung thư.

Theo Times of Inida