Đi mua tôm gặp 4 dấu hiệu này thì tuyệt đối "bỏ" ngay lập tức kẻo rước bệnh vào người

Dinh dưỡng 21/08/2022 19:01

Học ngay 4 dấu diệu nhận biết tôm kém chất lượng để đảm bảo an toàn sức khỏe bạn nhé.

Đầu tôm tách ra khỏi thân

Khi ra chợ mua tôm, chuyên gia khuyên nên quan sát kỹ phần đầu tôm có bị tách ra khỏi thân không. Một con tôm tươi khỏe mạnh thì phần đầu sẽ dính chắc vào thân, ngược lại nếu thấy phần đầu bong ra thì nghĩa là tôm đã chết lâu, thịt đã bở.

Tôm tươi rất giàu histidine, nhưng khi chết histidine bị vi khuẩn phân hủy thành chất histamine gây hại cho cơ thể con người. Ngoài ra, tôm thường chứa vi khuẩn gây bệnh và các chất độc hại trong dạ dày, ruột nên sau khi chết nó sẽ rất nhanh bốc mùi, hư hỏng, không thể ăn được. Tôm chết càng lâu, chất độc tích lũy trong tôm càng nhiều, cố ăn có thể xảy ra ngộ độc.

Tôm đông lạnh có hình dáng thẳng, không được đóng gói

Tôm đông lạnh là tôm đã không còn có độ tươi sống như lúc ban đầu, vì vậy hương vị của tôm cũng sẽ bị giảm đi đáng kể, không còn hấp dẫn như tôm tươi được nữa. Do đó, rất nhiều người thích mua những tôm đang còn sống để ăn. Nhưng cũng có không ít những trường hợp chúng ta phải mua tôm đông lạnh để chế biến, và khi mua tôm đông lạnh bạn nên tránh mua những con tôm có dáng thẳng. 

Tôm đông lạnh, có con cong cũng có con có hình dáng thẳng đứng. Nhưng bạn nên lựa chọn những con cong là vì, những con cong là những con tôm vẫn còn sống trước khi bị đông lạnh, còn trường hợp những con tôm thẳng đứng là những con trước khi đông lạnh đã chết trước rồi. Vì vậy, bạn không nên chọn những con tôm đông lạnh có hình dáng thẳng đứng, kém chất lượng. 

Bên cạnh đó, có không ít những trường hợp người bán hàng không có tâm, vì tôm bán đi không hết, tồn lại nhiều mà cứ để ngày này qua ngày khác vẫn mang đi bán. Loại tôm này khi mua về chế biến sẽ không còn ngon nữa, cũng như giá trị dinh dưỡng đem lại cũng không cao mà còn có thể bị ngộ độc khi ăn. Do đó, nếu bạn mua tôm đông lạnh mà không được đóng gói cẩn thận, không rõ hạn sử dụng cũng như nguồn gốc xuất xứ thì tốt nhất bạn nên tránh xa. Tuy nhiên, tốt nhất là bạn vẫn nên chọn những con tôm vẫn còn sống tươi là tuyệt nhất.

Thân uốn cong, chảy nhớt

Đi mua tôm gặp 4 dấu hiệu này thì tuyệt đối 'bỏ' ngay lập tức kẻo rước bệnh vào người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những con tôm còn tươi sẽ có dáng duỗi thẳng hoặc hơi cong, còn những con hỏng, đã bị ươn sẽ uốn cong thành hình tròn mà không thể duỗi thẳng. Những con tôm này thường cũng đã bị chảy nhớt, không nên mua.

Những con tôm còn tươi sẽ có dáng duỗi thẳng hoặc hơi cong.

Muốn biết tôm còn tươi hay ươn hãy đưa ra ánh sáng, kéo dài con tôm và quan sát độ rộng giữa các khớp trên lớp vỏ và thịt tôm.

Nếu các khớp này giãn rộng, lỏng lẻo nghĩa là tôm đã bị để quá lâu. Còn nếu khớp tôm hẹp, kết cấu chắc chắn nghĩa là tôm còn tươi.

Chân tôm đã rơi rụng

Đi mua tôm gặp 4 dấu hiệu này thì tuyệt đối 'bỏ' ngay lập tức kẻo rước bệnh vào người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những con tôm đã bị rơi rụng hết phần chân, chân chuyển sang màu đen thì tốt nhất không nên mua về ăn vì đây là dấu hiệu cho thấy tôm đã chết từ lâu. Sau khi tôm chết, vi khuẩn sẽ sản sinh rất nhanh và gây ra mùi hôi tanh, tiêu thụ những thực phẩm kém tươi ngon như vậy sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây bệnh cho cơ thể.

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Từ khóa:   dinh dưỡng thực phẩm chọn tôm ngon

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