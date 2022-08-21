Mẹo chọn mua dưa chuột tươi ngon giòn ngọt, chị em học hỏi ngay để "né" được các quả dưa chuột đắng

Khi chọn dưa chuột, đầu tiên mọi người đều nhìn vào màu sắc của nó. Một số người nghĩ rằng màu sắc của càng sáng thì càng tốt, nhưng thực tế không phải vậy.

Không nên chọn những trái dưa leo có vệt ố vàng trên phần vỏ vì chúng có thể đã để lâu và có dấu hiệu bị hư, khi ăn sẽ không ngon và có vị đắng.

Dưa leo ngon thì phần vỏ sẽ có màu sắc đều nhau, không xuất hiện các vết thâm hoặc màu ố vàng. Ngoài ra, vỏ dưa sẽ có màu xanh tươi sáng trải đều từ đầu đến đuôi.

Dưa chuột không nên quá thẳng

Ảnh minh họa: Internet

Thực tế, nhiều người trồng dưa chuột đều cho rằng dưa chuột không thể quá thẳng đứng trong quá trình tăng trưởng tự nhiên. Nếu nó thẳng đứng là có thể được can thiệp bởi thuốc hoặc kỹ thuật. Thông thường, dưa chuột thường có đầu hơi cong trong quá trình tăng trưởng. Tuy nhiên, những quả dưa chuột cong vẹo, đầu to đầu nhỏ thì cũng không nên chọn, vì chúng thường có vị đắng hoặc bị côn trùng đốt, sẽ bị hỏng.

Ngoài ra, khi đi mua dưa chuột, chúng ta có thể để ý phần cuối quả dưa. Nếu thấy quả nào còn hoa bám chặt vào thì đó là dưa chuột rất tươi, có thể là vừa hái ban sớm hoặc tối hôm qua thôi. Đặc biệt, hoa càng tươi thì quả dưa càng mới.

Mặc dù cách nhìn hoa là chính xác nhưng đa phần do dưa chuột được vận chuyển đi xa nên hoa thường nhanh rụng. Nếu quả dưa đã không còn hoa thì hãy nhìn phần cuống. Cuống quả dưa chuột nào còn tươi và mọng nước thì là dưa mới hái. Ngược lại, cuống quả dưa nào khô héo đổi màu đen thì quả dưa đó đã được vài ngày rồi.

Nhìn vào phần cuống ngay đầu quả

Tuy cách nhìn hoa là chính xác 100% nhưng đa phần do dưa chuột được vận chuyển tới lui nên hoa thường nhanh rụng. Nếu quả dưa đã không còn hoa thì bạn hãy nhìn phần cuống nhé. Cuống quả dưa chuột nào còn tươi và mọng nước thì là dưa mới hái. Ngược lại, cuống quả dưa nào khô héo đổi màu đen thì quả dưa đó đã được vài ngày rồi nhé.