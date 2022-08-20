Công thức bánh chuối nướng ngon "bất bại", không cần nhào hay ủ bột bánh, siêu tiết kiệm thời gian, chị em "bỏ túi" ngay!

Với công thức siêu dễ thực hiện dưới đây thì chị em không cần phải nhọc công hay mất thời gian vào việc nhào và ủ bột. Tuy khâu chế biến được giản lược nhưng không vì thế mà chiếc bánh mất đi độ ngon.
- Bí kíp dùng chảo chống dính không bị trầy xước, luôn bền như mới mua về
- Cá diêu hồng om dưa thơm ngon, bổ dưỡng lại cực dễ chế biến, chị em nên thử qua!
Nguyên liệu:
- 4 trái chuối (chín già)
- 40gram đường
- 1/2 muỗng cà phê muối
- 1 quả trứng gà
- 60ml dầu ăn
- 110ml sữa có đường
- 220gram bột mì đa dụng (yến mạch cho ai muốn giảm cân)
- 30gram bột cacao hoặc milo
- Hạnh nhân, vừng rắc bánh
- 10gram baking soda (có thể thay bằng 4gram men nở và ủ bánh 30 phút)
Cách chế biến:
- Xay nát 3 quả chuối với 110ml sữa và đường cho thành 1 hỗn hợp nhuyễn sệt.
- Sau đó cho thêm dầu ăn, muối, trứng gà đánh mịn.
- Rây bột mì, milo và baking soda vào hỗn hợp trên rồi trộn đều nhưng không trộn quá lâu tránh bị chai bánh.
Đổ bánh ra khuôn, lấy 1 trái chuối còn lại cắt lát mỏng xếp lên mặt bánh rồi rắc thêm hạnh nhân lát và vừng lên đều mặt bánh để trang trí.
- Đem bánh đi nướng (trước khi đổ bánh phết 1 lớp bơ mỏng vào khuôn để chống dính).
1/ Nướng bánh bằng nồi chiên không dầu:
- Đặt nhiệt 180 độ C trong 10 phút để làm nóng nồi.
- Nướng lần 1 ở nhiệt độ 130 độ C trong 30 phút.
- Nướng lần 2 thêm 30 phút với nhiệt 120 độ C, muốn bánh có phần vỏ giòn hơn có thể nướng thêm 20 phút nữa với 100 độ C.
2/ Nướng bằng lò nướng:
- Làm nóng lò nướng trước 15 phút ở nhiệt độ 200 độ C.
- Nướng lần 1 ở mức 150 độ C trong 50 phút.
- Nướng lần 2 ở mức 220 độ C trong 10 phút (tuỳ từng lò nên chú ý kiểm tra bánh)
Thành phẩm là bánh xốp, thơm và rất ngon, đặc biệt không cần nhồi, không cần ủ bột giúp tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức.
Chúc các chị em thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé!
* Nguồn: Facebook Thu Hoài Vũ