Cá diêu hồng om dưa thơm ngon, bổ dưỡng lại cực dễ chế biến, chị em nên thử qua!

Cá diêu hồng là loại các nhiều thịt và dễ chiến biến, có vô số món ngon và hấp dẫn được làm ra từ loại cá này. Hay chỉ đơn giản là đem chiên xù rồi ăn kèm với nước mắm chua ngọt cũng đã rất đưa cơm. Xin giới thiệu với chị em nội trợ công thức nấu món cá diêu hồng om dưa thơm ngon, dễ chế biến.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Cá diêu hồng (cân nặng tùy khẩu phần ăn)

- 1 hũ dưa muối vừa chín chua ngon

- Dứa, cà chua, gừng, hành tím (băm nghuyễn), chanh, ớt sừng, các loại rau ăn kèm như rau ngổ, rau muống, v.v..

- Hành lá, thì lá

- Nước mắm, bột canh, tiêu

Cách chế biến:

- Cá rửa sạch, khứa quân cờ rồi ướp cùng với ít muối hồng, hạt tiêu hai bên thân, trong bụng (cách làm này sẽ không chiên cá).

- Phi thơm hành tím, xào cà chua, dưa chua và 1/4 quả dứa cho ngọt và thơm, rồi cho nhánh gừng đập dập vào, nêm gia vị (nước mắm/bột canh) cho vừa ăn, sau đó thêm nước vào, đun sôi.

- Cho cá lên nồi, cho nước đã đun sôi ở trên vào rồi bật to lửa cho cá sôi ngập, tưới nước sôi lên toàn thân cá. - Om khoảng 20 phút là cá chín ngon.

- Rắc thêm hành lá, thì là, ớt sừng.

- Nhúng ăn nóng kèm rau ngổ/thì là/rau muống/bún/nấm hoặc các loại rau tuỳ thích.

- Nước chấm: giã nhỏ gừng ớt xong cho nước mắm và chút chanh vào, thái thêm thì là hoặc không đều được.

Ảnh minh họa: Internet

(Lưu ý: nên dùng loại nồi dài để đựng nguyên cá, mà không phải cắt ra hoặc cá bị gãy đôi)

Chúc chị em thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Châu Ngọc

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