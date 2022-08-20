Dẫn dầu cuộc đua làm đẹp từ công dụng giảm mỡ bụng đến chống lão hóa "đỉnh cao" gọi tên 5 "ứng viên" rau xanh đầy dinh dưỡng này

Rau xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa chống lại các gốc tự do có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa tế bào, có thể giúp ngăn ngừa sự xuất hiện của đường nhăn và nếp nhăn. Các chất chống oxy hóa trong rau xanh cũng có thể đứng sau khả năng giảm nguy cơ viêm mãn tính có liên quan đến các tình trạng sức khỏe như tiểu đường, viêm khớp, các vấn đề tim mạch, một số bệnh về mắt và một số dạng ung thư.

Chứa nhiều chất xơ, vitamin, chất chống oxy hóa và axit béo thiết yếu, rau xanh là một bổ sung tuyệt vời cho thói quen ăn uống hàng ngày của bạn vì chúng có thể hỗ trợ giảm mỡ bụng đồng thời giúp bạn duy trì vẻ trẻ trung.

Các axit béo thiết yếu đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta cả bên trong và bên ngoài. Chúng cải thiện sức khỏe tim mạch, sức khỏe khớp và tiêu hóa đồng thời mang lại cho làn da vẻ tươi sáng và khỏe mạnh. Đặc biệt, các loại rau xanh sẫm màu có chứa chất béo omega-3 cùng với các chất dinh dưỡng thực vật có lợi hoạt động như chất chống oxy hóa trong cơ thể.

Một khía cạnh khác, rau xanh có thể đóng một vai trò nào đó trong quá trình kìm lão hóa và tích tụ mỡ bụng là nhờ nồng độ axit béo thiết yếu omega-3 có nguồn gốc thực vật của chúng.

Một số loại rau này thậm chí còn được xếp hạng trong số 5 loại rau xanh tốt nhất mà bạn nên ăn hàng ngày.

1. Rau chân vịt/Rau bina

Ảnh minh họa: Internet

Do nhiều lợi ích sức khỏe liên quan đến việc ăn rau bina, các chuyên gia dinh dưỡng tiếp tục khuyến nghị bạn nên ăn loại rau này để trông trẻ trung hơn.

Rau bina không chỉ giúp bạn giảm mỡ bụng mà còn giúp làn da của bạn trông khỏe mạnh và trẻ trung hơn. Nó chứa nhiều chất xơ và rất ít calo. Sự kết hợp này có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn trong khi giảm lượng calo nạp vào cơ thể. Ngoài ra, rau bina còn có vitamin A, C và K. tất cả đều có thể góp phần mang lại làn da khỏe mạnh, trẻ trung hơn.

2. Cải xoăn

Nếu bạn cần một màu xanh của rau để đảm bảo giúp bạn no lâu trong khi vẫn cải thiện vẻ ngoài của mình thông qua các đặc tính chống lão hóa, bạn không thể bỏ qua cải xoăn.

Ảnh minh họa: Internet

Cải xoăn là một nguồn cung cấp vitamin C và sắt tương tự như rau bina. Cải xoăn chứa vitamin A, một hợp chất được tìm thấy trong nhiều sản phẩm chống lão hóa được chứng minh là có tác dụng khuyến khích sự phát triển của tế bào khỏe mạnh. Nhiều vitamin A có thể giúp giảm nếp nhăn và sắc tố trong quá trình lão hóa.

Chất xơ trong cải xoăn giúp bạn duy trì cảm giác no lâu hơn. Điều đó nói lên rằng, ăn đủ cải xoăn trong ngày có thể làm giảm sự cám dỗ từ các lựa chọn thực phẩm kém lành mạnh khác làm cản trở nỗ lực giảm cân và thậm chí khiến bạn già đi nhanh hơn .

3. Cải xoong

Tương tự như cải xoăn, cải xoong rất giàu chất dinh dưỡng, ăn đủ loại rau diếp ít calo này có thể giúp bạn no mà không làm tăng lượng mỡ xung quanh bụng.

Ảnh minh họa: Internet

Là một loại rau lá xanh ít được biết đến hơn nhưng cải xoong chứa nhiều chất dinh dưỡng với vitamin A, B, C và K. Cả thân và lá của loại rau này đều có thể ăn được và có lợi cho quá trình lão hóa khỏe mạnh. Các nghiên cứu cũng ủng hộ rằng cải xoong có thể giúp giảm nguy cơ tổn thương DNA và ung thư.

Nếu bạn cần màu xanh của rau để có thể ngăn chặn tác động của lão hóa đối với ngoại hình của bạn và giữ cho bạn trông đẹp, hãy đảm bảo làm thêm một vài món salad với một chút loại rau thiết yếu này.

4. Cải cầu vồng (Swiss Chard)

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều loại rau xanh có thể giúp giảm cân, đặc biệt là ở vùng bụng nhờ lượng chất xơ cao và khả năng làm bạn no. Đặc biệt, cải cầu vồng có một vũ khí bí mật khiến nó có một không hai! Cải cầu vồng rất giàu beta-carotene, hoạt động như một chất chống oxy hóa trong cơ thể. Cơ thể chuyển đổi chất này thành vitamin A cho quá trình phát triển và sửa chữa da.

Ăn thêm một chút cải cầu vồng sẽ rất có lợi, đặc biệt là khi bạn già đi. Được xếp hạng trong số năm loại rau tốt nhất để ăn sau khi bước sang tuổi 50, đây là loại rau cần phải có cho chế độ ăn uống của bạn khi bạn tiếp tục tiến bộ qua từng giai đoạn của cuộc đời.

5. Rau Arugularau/Xà lách rocket

Khi bạn cần chế biến món salad nhanh chóng có thể giúp giữ được vẻ ngoài trẻ trung, tươi tắn và có thể thu gọn vòng eo, đừng bỏ qua rau arugula.

Ảnh minh họa: Internet

Arugula cung cấp các chất dinh dưỡng như kali, canxi và magiê. Cùng với hàm lượng cao vitamin C, A và axit folic, rau arugula là một nguồn tuyệt vời của chất chống oxy hóa và carotenoid. Nó cũng chứa glucosinolate, hợp chất tự nhiên chịu trách nhiệm về vị đắng của rau arugula và có thể giúp giảm nguy cơ ung thư.

Lần tới khi bạn đang băn khoăn về việc có nên thêm chút màu xanh của loại rau này vào cuộc sống của mình hay không, hãy nghe theo lời khuyên của các chuyên gia và ăn một chút rau arugula để trông vẻ ngoài thêm mảnh mai và trẻ trung hơn hơn nhé.

Theo Eat this Not that