Xôi đỗ đen theo công thức ngon trứ danh của xứ đất cảng Hải Phòng, "bỏ túi" ngay để làm quà sáng cho cả gia đình!

Xôi luôn là một món ngon tuy đơn giản nhưng tùy theo cách chế biến, đặc trưng ẩm thực vùng miền mà có rất nhiều phiên bản khác nhau. Nhưng phiên bản nào cũng gây nức lòng nhiều người bởi sự thơm ngon, dễ ăn của xôi. Xin giới thiệu đến chị em công thức làm xôi đỗ đen thơm ngon của Thành phố Hoa phượng đỏ (Hải Phòng).
- Mẹo chọn mua dưa chuột tươi ngon giòn ngọt, chị em học hỏi ngay để "né" được các quả dưa chuột đắng
- Cách nấu canh rong biển khô bổ dưỡng không tanh đúng kiểu truyền thống Hàn Quốc
Nguyên liệu cần chuẩn bị:
- 500gram gạo nếp cái hoa vàng
- 5 g muối tinh
- 300gram đỗ đen
- 30gram bột cốt dừa
- 50ml mỡ lợn (có lẫn nhiều tóp mỡ)
- Muối vừng vừa đủ
- Hành phi vừa đủ
Cách làm chế biến:
- Ninh đỗ đen với nồi áp suất tầm 20 phút cho đỗ chín mềm rồi vớt riêng hạt đỗ ra, để ráo.
- Chờ nước nguội rồi ngâm gạo nếp với nước đỗ đen tầm 8 tiếng cho ngấm, sau đó vớt ra rồi để ráo nước.
- Chuẩn bị sẵn 1 nồi nước đun sôi để tí hấp cho nhanh.
- Xóc gạo nếp với ít muối, 2 thìa dầu ăn rồi trộn cùng với đậu đen cho vào nồi hấp tầm 20 phút cho chín, tiếp đến cho bột cốt dừa, mỡ lợn vào đảo đều.
- Cuối cùng tắt bếp, ăn nóng kèm muối vừng và hành phi.
Chúc các chị em nấu thành công và ăn ngon miệng nhé!
* Nguồn: Facebook Hoa Lavender