Xôi đỗ đen theo công thức ngon trứ danh của xứ đất cảng Hải Phòng, "bỏ túi" ngay để làm quà sáng cho cả gia đình!

Dinh dưỡng 21/08/2022 18:55

Xôi luôn là một món ngon tuy đơn giản nhưng tùy theo cách chế biến, đặc trưng ẩm thực vùng miền mà có rất nhiều phiên bản khác nhau. Nhưng phiên bản nào cũng gây nức lòng nhiều người bởi sự thơm ngon, dễ ăn của xôi. Xin giới thiệu đến chị em công thức làm xôi đỗ đen thơm ngon của Thành phố Hoa phượng đỏ (Hải Phòng).

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 500gram gạo nếp cái hoa vàng

- 5 g muối tinh

- 300gram đỗ đen

- 30gram bột cốt dừa

- 50ml mỡ lợn (có lẫn nhiều tóp mỡ)

- Muối vừng vừa đủ

- Hành phi vừa đủ

 

Cách làm chế biến:

- Ninh đỗ đen với nồi áp suất tầm 20 phút cho đỗ chín mềm rồi vớt riêng hạt đỗ ra, để ráo.

 

Xôi đỗ đen theo công thức ngon trứ danh của xứ đất cảng Hải Phòng, 'bỏ túi' ngay để làm quà sáng cho cả gia đình! - Ảnh 1
Đỗ đen đã nấu xong.

 

- Chờ nước nguội rồi ngâm gạo nếp với nước đỗ đen tầm 8 tiếng cho ngấm, sau đó vớt ra rồi để ráo nước.

 

Xôi đỗ đen theo công thức ngon trứ danh của xứ đất cảng Hải Phòng, 'bỏ túi' ngay để làm quà sáng cho cả gia đình! - Ảnh 2
Ngâm nước ninh với gạo để tạo màu đẹp cho xôi.

 

- Chuẩn bị sẵn 1 nồi nước đun sôi để tí hấp cho nhanh.

- Xóc gạo nếp với ít muối, 2 thìa dầu ăn rồi trộn cùng với đậu đen cho vào nồi hấp tầm 20 phút cho chín, tiếp đến cho bột cốt dừa, mỡ lợn vào đảo đều.

 

Xôi đỗ đen theo công thức ngon trứ danh của xứ đất cảng Hải Phòng, 'bỏ túi' ngay để làm quà sáng cho cả gia đình! - Ảnh 3
Trộn gạo với muối, đỗ và dầu ăn.

 

Xôi đỗ đen theo công thức ngon trứ danh của xứ đất cảng Hải Phòng, 'bỏ túi' ngay để làm quà sáng cho cả gia đình! - Ảnh 4
Lót khăn sữa lên vung nồi để khi hấp hơi không làm xôi bị nhão.

 

Xôi đỗ đen theo công thức ngon trứ danh của xứ đất cảng Hải Phòng, 'bỏ túi' ngay để làm quà sáng cho cả gia đình! - Ảnh 5
Trộn tóp mỡ, bột cốt dừa cho xôi thơm, mềm.

 - Cuối cùng tắt bếp, ăn nóng kèm muối vừng và hành phi.

Xôi đỗ đen theo công thức ngon trứ danh của xứ đất cảng Hải Phòng, 'bỏ túi' ngay để làm quà sáng cho cả gia đình! - Ảnh 6
Xôi ăn kèm với muối vừng là hợp nhất, ngon đúng điệu của Hải Phòng. 

 

Xôi đỗ đen theo công thức ngon trứ danh của xứ đất cảng Hải Phòng, 'bỏ túi' ngay để làm quà sáng cho cả gia đình! - Ảnh 7

 Chúc các chị em nấu thành công và ăn ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Hoa Lavender

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