Xôi đỗ đen theo công thức ngon trứ danh của xứ đất cảng Hải Phòng, "bỏ túi" ngay để làm quà sáng cho cả gia đình!

- 30gram bột cốt dừa

- 50ml mỡ lợn (có lẫn nhiều tóp mỡ)

- Muối vừng vừa đủ

- Hành phi vừa đủ

Cách làm chế biến:

- Ninh đỗ đen với nồi áp suất tầm 20 phút cho đỗ chín mềm rồi vớt riêng hạt đỗ ra, để ráo.

Đỗ đen đã nấu xong.

- Chờ nước nguội rồi ngâm gạo nếp với nước đỗ đen tầm 8 tiếng cho ngấm, sau đó vớt ra rồi để ráo nước.

Ngâm nước ninh với gạo để tạo màu đẹp cho xôi.

- Chuẩn bị sẵn 1 nồi nước đun sôi để tí hấp cho nhanh.

- Xóc gạo nếp với ít muối, 2 thìa dầu ăn rồi trộn cùng với đậu đen cho vào nồi hấp tầm 20 phút cho chín, tiếp đến cho bột cốt dừa, mỡ lợn vào đảo đều.

Trộn gạo với muối, đỗ và dầu ăn.

Lót khăn sữa lên vung nồi để khi hấp hơi không làm xôi bị nhão.

Trộn tóp mỡ, bột cốt dừa cho xôi thơm, mềm.

- Cuối cùng tắt bếp, ăn nóng kèm muối vừng và hành phi.

Xôi ăn kèm với muối vừng là hợp nhất, ngon đúng điệu của Hải Phòng.

Chúc các chị em nấu thành công và ăn ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Hoa Lavender