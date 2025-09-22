Mướp, 'vị thuốc' tự nhiên với 5 công dụng bạn không ngờ tới

Mướp là một loại quả quen thuộc, thường xuất hiện trong các món canh thanh mát vào những ngày hè nóng bức. Không chỉ là nguyên liệu cho các món ăn ngon, mướp còn được xem là một loại "vị thuốc" tự nhiên mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe.

Mướp có tính mát, vị ngọt, giúp thanh nhiệt và giải độc cơ thể rất hiệu quả. Ăn các món từ mướp như canh mướp, mướp luộc không chỉ giúp làm mát cơ thể mà còn hỗ trợ đào thải các chất độc hại ra ngoài. Đây là loại quả lý tưởng để ăn vào những ngày nắng nóng, giúp làm dịu cơ thể, giảm mụn nhọt và rôm sảy.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Mướp chứa hàm lượng chất xơ dồi dào, giúp kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và các vấn đề về tiêu hóa khác. Chất nhầy trong mướp cũng có tác dụng làm dịu niêm mạc ruột, giúp cải thiện sức khỏe đường ruột một cách tự nhiên.

Hỗ trợ giảm cân và giữ dáng

Với thành phần chủ yếu là nước (chiếm đến 95%) và ít calo, mướp là lựa chọn hoàn hảo cho những người đang muốn giảm cân. Chất xơ trong mướp giúp bạn có cảm giác no lâu, từ đó hạn chế cảm giác thèm ăn và kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể một cách hiệu quả.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Mướp chứa nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin B, C và kali. Kali là một khoáng chất quan trọng giúp điều hòa huyết áp, duy trì nhịp tim ổn định. Ăn mướp thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch.\

Làm đẹp da

Không chỉ tốt cho sức khỏe bên trong, mướp còn là "bí kíp" làm đẹp tự nhiên. Hàm lượng nước và các vitamin trong mướp giúp cấp ẩm cho da, làm da trở nên căng mịn, tươi sáng hơn. Bạn có thể dùng nước ép mướp để rửa mặt hoặc đắp mặt nạ để làm mờ các vết thâm, làm dịu da cháy nắng.

Lưu ý khi sử dụng mướp

Mướp tốt nhất nên được ăn khi còn non, bởi khi già mướp sẽ có xơ và vị đắng, không tốt cho hệ tiêu hóa.

Nên chế biến mướp bằng cách luộc, nấu canh để giữ trọn vẹn dinh dưỡng và đảm bảo vệ sinh.

Kết luận

Mướp không chỉ là một món ăn dân dã mà còn là một "vị thuốc" quý giá từ thiên nhiên. Bằng cách thêm mướp vào thực đơn hàng ngày, bạn sẽ không chỉ thưởng thức hương vị thơm ngon mà còn góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho bản thân.