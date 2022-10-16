Món ăn vặt "quốc dân" của đa số người Việt: Hóa ra là liều thuốc trẻ hóa siêu đỉnh, tốt cho xương lại cực lợi cho người bị tiểu đương

Đầu tiên, chúng là một trợ thủ tuyệt vời cho quần thể vi sinh vật đã tồn tại trong ruột. Những vi sinh vật này rất cần thiết cho quá trình tiêu hóa và duy trì sức khỏe tổng thể.

Ngoài sữa chua, một số sản phẩm sữa lên men khác bao gồm kefir, sữa bơ và kem nuôi cấy cũng rất nhiều lợi ích sức khỏe có liên quan đến việc tiêu thụ thực phẩm lên men.

Thứ hai, các loại thực phẩm như sữa chua cũng có thành phần dinh dưỡng phong phú và có thể mang lại lợi ích sức khỏe cho các bệnh mãn tính như tiểu đường và bệnh tim.

Nó cũng chứa nhiều vitamin bao gồm B2 (0,214 mg), B5 (0,59 mg) và B12 (0,6 mg). Nó cũng có một hồ sơ axit amin phong phú, làm cho nó trở thành một món ăn nhẹ chứa đầy protein tuyệt vời.

Lợi ích sức khỏe của sữa chua

Bao gồm sữa chua trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn có thể mang lại cho bạn những lợi ích sức khỏe sau đây.

1. Hỗ trợ sức khỏe của xương

Ảnh minh họa: Internet

Các khoáng chất trong sữa chua như canxi, phốt pho và kali cùng với protein giúp tạo xương và tăng độ chắc khỏe của xương. Trong một nghiên cứu, việc ăn sữa chua giúp cải thiện mật độ xương và giảm nguy cơ gãy xương.

2. Cải thiện sức khỏe đường ruột

Các vi khuẩn sống trong sữa chua tác động đến các vi sinh vật đường ruột giúp giảm cân và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Ảnh hưởng của sữa chua đối với việc cải thiện sức khỏe đường ruột cũng làm giảm viêm bằng cách ảnh hưởng đến khả năng miễn dịch, hàng rào đường ruột và mức cholesterol.

Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu gần đây được thực hiện ở Anh về những lợi ích sức khỏe liên quan đến việc tiêu thụ sữa chua cho thấy rằng việc tiêu thụ sữa chua thường xuyên làm giảm tích trữ chất béo và cải thiện vi sinh vật đường ruột.

3. Cung cấp protein

Protein là thành phần xây dựng của cơ thể. Việc hấp thụ đủ lượng protein (1,5–2,2 g / kg trọng lượng cơ thể tùy thuộc vào mức độ hoạt động) là rất quan trọng trong việc duy trì các chức năng cơ thể và ngăn ngừa sự hao mòn.

Sữa chua có thể là một bổ sung tốt cho chế độ ăn uống của người cao tuổi để ngăn ngừa hậu quả của sự thoái hóa thể chất do tuổi tác do thiếu protein và các chất dinh dưỡng khác mà sữa chua có thể cung cấp.

4. Hỗ trợ quản lý trọng lượng

Sữa chua là một món ăn nhẹ tuyệt vời để đưa vào chế độ ăn kiêng quản lý cân nặng. Nó không chỉ là một nguồn cung cấp protein và các chất dinh dưỡng khác tuyệt vời và dễ dàng mà còn có thể giúp giảm cân.

Trong một số nghiên cứu, ăn sữa chua có liên quan đến chỉ số BMI thấp hơn, ít tăng cân hơn, vòng eo nhỏ hơn (cho thấy tăng cân vùng bụng dưới) và tăng cân tổng thể thấp hơn.

5. Giúp kiểm soát cholesterol

Giữ tổng lượng cholesterol ở mức tối ưu là điều quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Nồng độ lipid tăng cao là một yếu tố nguy cơ đối với các bệnh tim và béo phì.

Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu Y tế Quốc gia Hàn Quốc cho thấy những người tiêu thụ sữa chua đã giảm mức chất béo trung tính.

Các nghiên cứu khác đánh giá tác động của sữa chua đối với cholesterol đã báo cáo rằng việc tiêu thụ nó có thể dẫn đến giảm mức cholesterol toàn phần và LDL (cholesterol xấu).

6. Hỗ trợ khả năng miễn dịch

Sữa chua có thể tác động trực tiếp đến tình trạng viêm trong ruột bằng cách điều chỉnh các tế bào miễn dịch chịu trách nhiệm về nó, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh viêm ruột như bệnh Crohn và viêm loét đại tràng.

Ăn sữa chua thường xuyên cũng cải thiện quần thể vi sinh vật đường ruột có thể cải thiện khả năng miễn dịch tổng thể của vật chủ.

7. Cải thiện bệnh tiểu đường

Ảnh minh họa: Internet

Sữa chua tác động mạnh mẽ đến mức insulin và glucose và giúp kiểm soát bệnh tiểu đường. Các nghiên cứu đã báo cáo rằng tiêu thụ 80–125 g sữa chua hàng ngày có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 tới 14%.

Sữa chua cũng ảnh hưởng đến phản ứng insulin và glucose ở những người không bị tiểu đường nhưng thường có lượng đường trong máu cao hơn sau bữa ăn.

8. Duy trì sức khỏe tim mạch

Huyết áp cao là một trong những bệnh mãn tính phổ biến nhất và là một yếu tố nguy cơ chính của các bệnh tim. Chế độ ăn kiêng DASH được chỉ định để cải thiện sức khỏe tim mạch khuyến nghị sử dụng các sản phẩm sữa lên men như sữa chua.

Các nghiên cứu dân số đã báo cáo rằng tiêu thụ hơn 2 phần sữa chua mỗi tuần giúp giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ ở những người bị huyết áp cao.

9. Có thể giảm nguy cơ ung thư

Ảnh minh họa: Internet

Do vai trò nổi bật của sữa chua đối với đường ruột, tiêu thụ sữa chua có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư đại trực tràn.

Theo Emedihealth