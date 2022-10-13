10 siêu thực phẩm càng ăn càng tốt cho tim mạch, ngăn ngừa đột quỵ, công dụng với sức khỏe tăng gấp đôi

Dinh dưỡng 13/10/2022 07:18

Khi nói đến sức khỏe tim mạch, chế độ ăn uống của bạn là cực kỳ quan trọng. Trên thực tế, chế độ ăn uống của bạn có thể làm được tất cả, từ kiểm soát huyết áp đến bảo vệ bạn khỏi nhiều loại bệnh tim.

Áp dụng thói quen ăn uống lành mạnh và lựa chọn đúng cách không chỉ có thể tăng cường sức khỏe tim mạch mà còn có thể giúp bạn giữ được vóc dáng cân đối và không bị tăng cân quá mức.

Theo các nghiên cứu, một phần ba dân số tử vong chỉ vì bệnh tim. Điều thú vị là thực hiện một vài thay đổi trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn chắc chắn có thể tạo ra sự khác biệt lớn về sức khỏe.

10 siêu thực phẩm càng ăn càng tốt cho tim mạch, ngăn ngừa đột quỵ, công dụng với sức khỏe tăng gấp đôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là một số loại thực phẩm phổ biến sẽ giúp trái tim của bạn trẻ mãi và khỏe mạnh. 

10 loại thực phẩm lành mạnh cần thêm vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn

1. Các loại dầu chất lượng tốt: như dầu dừa, bơ sữa bò nguyên chất và dầu mù tạt giúp tăng cholesterol tốt và chống viêm.

2. Thực phẩm giàu Omega 3: axit béo omega 3 là một axit béo quan trọng và cực kỳ lành mạnh cho tim mạch. Nó giúp hạn chế viêm, chữa lành các thành động mạch và tăng HDL trong khi giảm LDL. Ví dụ: cá béo, hạt lanh, quả óc chó và hạt chia.

10 siêu thực phẩm càng ăn càng tốt cho tim mạch, ngăn ngừa đột quỵ, công dụng với sức khỏe tăng gấp đôi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Củ cải đường: củ cải đường cho khả năng hoạt động như một chất giãn mạch và giảm hàm lượng chất chống oxy hóa cao.

4. Tỏi: có tác dụng giảm viêm và giảm cholesterol xấu. Nó cũng hoạt động như một chất làm loãng máu tự nhiên.

10 siêu thực phẩm càng ăn càng tốt cho tim mạch, ngăn ngừa đột quỵ, công dụng với sức khỏe tăng gấp đôi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

5. Trà hữu cơ (đen, trắng, ô long, matcha): cho hàm lượng chất chống oxy hóa cao, đặc biệt là EGCG. Ngoài ra, nghiên cứu hiện nay phát hiện ra rằng nó có đặc tính làm giảm cholesterol mạnh và có thể ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám trong động mạch.

6. Trái cây: Nho, lựu và quả mọng có hàm lượng chất chống oxy hóa cao.

7. Thực phẩm giàu vitamin E: có khả năng kiềm chế viêm nhiễm, chống lại các gốc tự do, sửa chữa tế bào và chữa lành các động mạch. Đó là thứ cần phải có đối với những người tiếp xúc với thuốc lá và ô nhiễm công nghiệp. Ví dụ: hạt hướng dương, đậu phộng không ướp muối, bơ, hạnh nhân và mè.

10 siêu thực phẩm càng ăn càng tốt cho tim mạch, ngăn ngừa đột quỵ, công dụng với sức khỏe tăng gấp đôi - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

8. Thực phẩm giàu magiê: có khả năng tăng cường sức khỏe cơ tim và huyết áp. Vd: tất cả các loại hạt và đậu, rau lá xanh, ca cao.

9. Thực phẩm giàu Kali: đóng một vai trò trong mỗi nhịp tim. Nó quản lý huyết áp, và các cơn co thắt cơ tim và giữ nhịp tim ổn định. Vd: chuối, bơ, bí đỏ.

10 siêu thực phẩm càng ăn càng tốt cho tim mạch, ngăn ngừa đột quỵ, công dụng với sức khỏe tăng gấp đôi - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

10. Thực phẩm giàu vitamin K: cho chất chống oxy hóa cao và ngăn ngừa vôi hóa động mạch. Vd: rau lá xanh, bông cải xanh, mận khô, bơ.

Theo Inida

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