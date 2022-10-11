5 loại trái cây khô này đem ngâm còn tốt hơn gấp bội, tăng cường sức khỏe nhân đôi

Chúng rất dễ dàng và thuận tiện để mang theo và có thể là món ăn nhẹ hoàn hảo khi bạn thèm ăn một món ngon nào đó. Nói về lợi ích sức khỏe , trái cây khô cung cấp năng lượng cùng với một số lợi ích sức khỏe khác. Hầu hết chúng có thể được thưởng thức như nó vốn có, nhưng dưới đây là một số loại trái cây khô được tiêu thụ tốt nhất khi ngâm. Việc ngâm chúng mang lại những lợi ích tốt nhất của những loại trái cây khô này.

Người ta nói rằng để nhận được nhiều lợi ích hơn từ hạnh nhân thì nên ngâm chúng và bóc vỏ. Để làm được điều đó, chúng phải được ngâm qua đêm hoặc 6-8 giờ trong nước sạch.

Hạnh nhân là một trong những loại trái cây khô tốt nhất trên thế giới vì nó chứa nhiều vitamin E, chất chống oxy hóa và tinh dầu. Nhiều người thưởng thức chúng sống hoặc rang. Ngoài việc giữ cho làn da khỏe mạnh và tươi sáng, hạnh nhân cũng có thể giúp giữ cho trái tim của bạn khỏe mạnh.

Quả óc chó

Quả óc chó giúp cải thiện tinh thần của bạn trong khi giúp bạn giảm các vấn đề như ho và táo bón. Loại trái cây khô này rất giàu axit béo omega-3, protein, khoáng chất và vitamin. Lượng axit béo lành mạnh có trong quả óc chó cũng có thể giúp một người giảm cân. Vì vậy, để trở thành một người khỏe mạnh hơn, bạn nên đưa loại trái cây khô này vào chế độ ăn uống hàng ngày của mình. Tuy nhiên, cách tốt nhất để tiêu thụ là ngâm óc chó trong sữa hoặc nước sạch, vì điều này cũng có thể giúp giảm căng thẳng trong cuộc sống của bạn.

Nho khô

Ảnh minh họa: Internet

Bạn có biết nho khô ngâm thực sự có thể làm giảm táo bón không?

Theo các chuyên gia, nho khô có bản chất khá nóng và khi bạn ngâm chúng trong nước và uống ngay sau khi thức dậy sẽ giúp làm dịu nhu động ruột. Ngoài ra, khi bạn ăn nho khô ngâm, nó cũng giúp điều trị độ chua trong người do một số loại thực phẩm gây ra.

Quả sung

Quả sung hay là một loại trái cây khô ngon bổ dưỡng. Chúng bổ sung sức mạnh cho món ăn vì chúng chứa nhiều chất xơ. Với nghĩa đen là không có chất béo, không có cholesterol cùng một lượng carbs và đường cân bằng, quả sung chắc chắn là một trong những loại trái cây khô có lợi nhất.

Tuy nhiên, các chuyên gia đồng ý rằng nên ngâm chúng vì chúng được biết là rất tốt cho sức khỏe sinh sản. Những người bị buồng trứng đa nang PCOS nên tiêu thụ trái cây khô ngâm này. Nó cũng giúp kiểm soát lượng đường trong máu đồng thời cải thiện nhu động ruột và sức khỏe của xương.

Quả chà là

Ảnh minh họa: Internet

Loại trái cây khô kỳ diệu này là một nguồn cung cấp chất dinh dưỡng và chứa nhiều khoáng chất và vitamin. Kali được tìm thấy rất nhiều trong quả chà là, giúp cải thiện hệ thống thần kinh. Ngoài ra, lượng lưu huỳnh hữu cơ có trong quả chà là có thể giúp bạn ngăn ngừa dị ứng theo mùa.

Khi nói đến lợi ích của quả chà là ngâm, các chuyên gia đồng ý rằng quả chà là có thể giúp giảm các bệnh liên quan đến tim. Ngoài ra, nếu ai đó đã uống quá nhiều rượu, chà là ngâm rượu là thức ăn giúp giải rượu tốt nhất và cải thiện nhu động ruột.

Theo Times of India