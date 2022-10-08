5 loại thực phẩm là "chiến binh đốt cháy mỡ thừa", muốn giảm cân nhất định đừng bỏ qua

Cô ấy nói, "Cảm giác đói do một số hormone đói trong cơ thể chúng ta xuất hiện vì nhiều lý do. Và để chống lại chúng, bạn cần phải tìm ra giải pháp phù hợp để ổn định năng lượng trong hệ thống của chúng ta."

Nhà dinh dưỡng học Lovneet Batra trong một bài đăng trên Instagram được nhiều người quan tâm đã giải thích cách một số thực phẩm có thể giúp khắc phục những cơn đói này. Chuyên gia y tế cho rằng, việc bổ sung các yếu tố phù hợp trong chế độ ăn uống là điều cần thiết, điều này chỉ giúp ổn định năng lượng trong cơ thể.

Vì hạnh nhân là một nguồn giàu chất chống oxy hóa, vitamin E, magiê, chất béo lành mạnh, protein và chất xơ, chúng làm tăng cảm giác no. Theo chuyên gia dinh dưỡng, hạnh nhân làm giảm cảm giác đói và cải thiện chế độ ăn uống bổ sung vitamin E và chất béo không bão hòa đơn.

2. Dừa

Nó là một món ăn nhẹ tuyệt vời để kiềm chế cơn đói cũng như đốt cháy chất béo trong cơ thể nhanh hơn. Nó cũng làm giảm cảm giác thèm ăn dẫn đến giảm lượng calo nạp vào cơ thể một cách tự phát. Hàm lượng chất xơ trong dừa khá cao, do đó nó có thể thúc đẩy cảm giác no và ngăn bạn ăn quá nhiều.

3. Giá, mầm đậu

Ảnh minh họa: Internet

Giàu protein và chất xơ, giá và mầm đậu đủ tiêu chuẩn như một bữa sáng lành mạnh và đầy đủ. Khi protein mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa, nó chỉ làm giảm nồng độ hormone đói và có khả năng giúp bạn ăn ít hơn.

4. Sữa bơ

Sữa bơ hoạt động như một chất hydrat hóa tuyệt vời và rất tốt cho sự thèm ăn của bạn. Các nghiên cứu cũng cho thấy rằng hàm lượng canxi và protein cao trong sữa tách bơ ảnh hưởng đến sự thèm ăn và năng lượng nạp vào cơ thể.

5. Nước ép rau và hạt lanh

Ảnh minh họa: Internet

Trong trường hợp bạn không thích ăn rau xanh, hãy xay chúng và làm một ly nước trái cây giải khát. Đó là một cách dễ dàng để có được những chất chống oxy hóa và chất xơ trong chế độ ăn uống của bạn. Nước ép rau củ cũng giúp kiểm soát sức khỏe đường ruột của bạn. Bạn có thể bổ sung một lượng chất béo lành mạnh với một muỗng canh hạt lanh rang.

Theo NDTV