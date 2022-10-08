5 loại thực phẩm là "chiến binh đốt cháy mỡ thừa", muốn giảm cân nhất định đừng bỏ qua

Dinh dưỡng 08/10/2022 12:50

Chuyên gia y tế cho rằng, việc bổ sung các yếu tố phù hợp trong chế độ ăn uống là điều cần thiết để giảm cân. Bạn đã bao giờ bị đau bụng, đặc biệt là ở phía trên bên trái chưa? Điều này thường được gọi là "những cơn đói". Những cơn đói này gây ra bởi sự co bóp mạnh của dạ dày khi nó trống rỗng. Chúng có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn cần nhiều chất dinh dưỡng hơn. Nhưng ăn như thế nào để không bị tăng cân?

 

Nhà dinh dưỡng học Lovneet Batra trong một bài đăng trên Instagram được nhiều người quan tâm đã giải thích cách một số thực phẩm có thể giúp khắc phục những cơn đói này. Chuyên gia y tế cho rằng, việc bổ sung các yếu tố phù hợp trong chế độ ăn uống là điều cần thiết, điều này chỉ giúp ổn định năng lượng trong cơ thể.

Cô ấy nói, "Cảm giác đói do một số hormone đói trong cơ thể chúng ta xuất hiện vì nhiều lý do. Và để chống lại chúng, bạn cần phải tìm ra giải pháp phù hợp để ổn định năng lượng trong hệ thống của chúng ta."

1. Hạnh nhân

5 loại thực phẩm là 'chiến binh đốt cháy mỡ thừa', muốn giảm cân nhất định đừng bỏ qua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vì hạnh nhân là một nguồn giàu chất chống oxy hóa, vitamin E, magiê, chất béo lành mạnh, protein và chất xơ, chúng làm tăng cảm giác no. Theo chuyên gia dinh dưỡng, hạnh nhân làm giảm cảm giác đói và cải thiện chế độ ăn uống bổ sung vitamin E và chất béo không bão hòa đơn.

2. Dừa

Nó là một món ăn nhẹ tuyệt vời để kiềm chế cơn đói cũng như đốt cháy chất béo trong cơ thể nhanh hơn. Nó cũng làm giảm cảm giác thèm ăn dẫn đến giảm lượng calo nạp vào cơ thể một cách tự phát. Hàm lượng chất xơ trong dừa khá cao, do đó nó có thể thúc đẩy cảm giác no và ngăn bạn ăn quá nhiều.

3. Giá, mầm đậu

5 loại thực phẩm là 'chiến binh đốt cháy mỡ thừa', muốn giảm cân nhất định đừng bỏ qua - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giàu protein và chất xơ, giá và mầm đậu đủ tiêu chuẩn như một bữa sáng lành mạnh và đầy đủ. Khi protein mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa, nó chỉ làm giảm nồng độ hormone đói và có khả năng giúp bạn ăn ít hơn.

4. Sữa bơ

Sữa bơ hoạt động như một chất hydrat hóa tuyệt vời và rất tốt cho sự thèm ăn của bạn. Các nghiên cứu cũng cho thấy rằng hàm lượng canxi và protein cao trong sữa tách bơ ảnh hưởng đến sự thèm ăn và năng lượng nạp vào cơ thể.

5. Nước ép rau và hạt lanh

5 loại thực phẩm là 'chiến binh đốt cháy mỡ thừa', muốn giảm cân nhất định đừng bỏ qua - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong trường hợp bạn không thích ăn rau xanh, hãy xay chúng và làm một ly nước trái cây giải khát. Đó là một cách dễ dàng để có được những chất chống oxy hóa và chất xơ trong chế độ ăn uống của bạn. Nước ép rau củ cũng giúp kiểm soát sức khỏe đường ruột của bạn. Bạn có thể bổ sung một lượng chất béo lành mạnh với một muỗng canh hạt lanh rang.

Theo NDTV

3 tips giúp bạn giảm nồng độ axit và "khống chế" chứng trào ngược dạ dày khó chịu

3 tips giúp bạn giảm nồng độ axit và "khống chế" chứng trào ngược dạ dày khó chịu

Trào ngược axit là cảm giác ợ chua xung quanh vùng dưới ngực, là một triệu chứng của tình trạng axit, thường được gọi là trào ngược axit. Khi axit dạ dày đi thẳng ngược vào đường ống thức ăn, chứng trào ngược sẽ xuất hiện.

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm giúp giảm cân giảm cân hiệu quả bí quyết giảm cân nhanh chóng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 3 giờ 16 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 3 giờ 46 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 4 giờ 16 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 4 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng