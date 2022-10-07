4 lý do khiến bạn bị hôi miệng và cách điều trị hiệu quả

Đó là lý do tại sao bạn nên biết về nguyên nhân và giải pháp điều trị. Tuy nhiên, chúng ta cần phải làm rõ rằng đi khám bác sĩ có thể là điều tốt nhất nên làm nếu không có giải pháp nào khác hiệu quả với bạn.

Các loại thực phẩm nặng mùi như tỏi và ớt có thể để lại mùi khó chịu trong miệng của chúng ta. Đó là bởi vì chúng được hấp thụ vào máu của chúng ta và cho đến khi chúng rời khỏi cơ thể chúng ta hoàn toàn, chúng có thể tác động đến hơi thở của chúng ta. Đó là lý do tại sao bạn có thể nhận thấy rằng ngay cả khi bạn đánh răng sau khi ăn những thực phẩm này, mùi và vị của chúng vẫn còn đọng lại trong miệng bạn.

2. Không đánh răng và dùng chỉ nha khoa hàng ngày

Hai hoạt động này quan trọng hơn chúng ta nghĩ vì chúng loại bỏ các mảnh thức ăn nhỏ mắc kẹt trong miệng của chúng ta. Những hạt này sẽ tích tụ và bắt đầu phân hủy trong miệng của chúng ta, đó là thứ sẽ tạo ra mùi khó chịu.

Ngoài ra, nếu bạn không đánh răng thường xuyên, mảng bám hình thành có thể gây viêm nướu răng của bạn. Vấn đề này được gọi là viêm nha chu và nó có thể dẫn đến hôi miệng nếu không được điều trị.

3. Các vấn đề về sức khỏe như khô miệng và các tình trạng khác

Khô miệng hay còn được gọi trong cộng đồng y tế là Xerostomia là khi miệng của ai đó không tiết đủ nước bọt. Do đó, miệng của chúng không thể quét hết các mảnh thức ăn còn sót lại bên trong khiến chúng bị mắc kẹt ở đó và bắt đầu phân hủy. Tuy nhiên, đây không phải là nguyên nhân duy nhất gây khô miệng vì nhiều loại thuốc khác nhau, thở bằng miệng và rối loạn tuyến nước bọt cũng có thể gây ra vấn đề.

Ngoài ra, nhiễm trùng và viêm xuất hiện trong miệng, mũi và amidan của chúng ta có thể tạo ra mùi. Ngoài ra, những người bị một số loại ung thư, suy gan và các bệnh chuyển hóa khác cũng có thể bắt đầu bị hôi miệng.

4. Ăn kiêng quá khắc nghiệt

Ăn kiêng không lành mạnh và nguy hiểm về mọi mặt, nhưng nó cũng có thể dẫn đến chứng hôi miệng. Lý do có thể xảy ra là những chế độ ăn này tạo ra năng lượng ở các mức độ khác nhau vì chúng chứa ít carbohydrate. Cơ thể chúng ta bắt đầu sử dụng tất cả protein để tạo ra năng lượng, một thứ tạo ra nhiều xetoncó thể có mùi rất khó chịu.

CÁCH ĐIỀU TRỊ

1. Làm sạch miệng và đánh răng ít nhất hai lần một ngày

Giữ vệ sinh răng miệng tổng thể tốt là bước số một cần quan tâm. Tốt nhất bạn nên đánh răng ít nhất hai lần một ngày và dùng chỉ nha khoa ít nhất một lần một ngày. Tuy nhiên, bạn có thể tăng cường các hoạt động này nếu cảm thấy miệng cần, nhưng nhớ đừng chải quá mạnh vì sẽ làm răng yếu đi. Ngoài ra, bạn nên nhớ thay bàn chải đánh răng 2-3 tháng một lần và chải cả lưỡi.

Một ý tưởng hay khác là sử dụng nước súc miệng hai lần một ngày. Bạn nên chọn loại nước súc miệng kháng khuẩn hoặc khử trùng có chứa fluor để tiêu diệt tất cả các vi khuẩn gây ra chứng hôi miệng và bệnh nướu răng. Nếu bạn đang đeo răng giả hoặc niềng răng, bạn nên tháo răng giả của bạn trong đêm hoặc nhớ vệ sinh kỹ lưỡng mắc cài của bạn.

2. Chọn kẹo cao su thay vì kẹo bạc hà nhai sau bữa ăn

Kẹo cao su được biết đến với tác dụng kích thích sản xuất nước bọt giúp bạn sẽ có một lớp bảo vệ mạnh mẽ hơn chống lại các axit mảng bám. Các axit này là nguyên nhân gây ra sâu răng và bệnh nướu răng và nước bọt chỉ giữ chúng lại. Đảm bảo rằng bạn chọn kẹo cao su không đường. Các vi khuẩn sống trong miệng của bạn thích đường và sẽ tạo ra một loại axit có hại với nó.

3. Uống nhiều nước để tránh khô miệng

Một trong những lý do tại sao mọi người bị hôi miệng là khi họ cũng bị khô miệng. Uống nhiều nước trong ngày có thể hỗ trợ vùng khô bằng cách đảm bảo miệng bạn luôn ngậm nước. Điều này cũng sẽ giúp sản xuất nước bọt rất quan trọng. Một điều khác bạn có thể làm để tiết nhiều nước bọt hơn là bắt đầu ăn những thứ cần nhai nhiều, như cà rốt và táo.

4. Bạn có thể thử một vài biện pháp khắc phục tại nhà

Thêm một số loại thực phẩm vào thói quen hàng ngày của bạn có thể chứng minh là rất hữu ích để diều trị hôi miệng. Ví dụ, nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người ăn sữa chua trong 6 tuần đã giảm mùi hôi. Nếu bạn muốn thử cách này, bạn sẽ cần ăn ít nhất 1 khẩu phần sữa chua không béo mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu đó không phải là điều bạn thích, bạn có thể thử uống một ít nước cam hoặc ăn vài quả cam mỗi ngày.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng cam giúp sản xuất nước bọt, giữ cho miệng ngậm nước và bảo vệ khỏi vi khuẩn. Ngoài ra, trà xanh cũng được chứng minh là có đặc tính khử mùi và khử trùng. Bạn có thể bắt đầu uống 1-2 cốc mỗi ngày hoặc pha chúng vào đêm hôm trước, để lạnh trong tủ lạnh và mang đi làm vào ngày hôm sau.

5. Khi nào nên đến gặp bác sĩ

Trong một số trường hợp, hôi miệng không liên quan gì đến việc vệ sinh răng miệng của bạn và nha sĩ sẽ cho bạn biết nếu bạn thuộc trường hợp đó. Đó là lúc bạn có thể cần đến gặp bác sĩ chuyên khoa để họ có thể tìm ra gốc rễ của vấn đề và tìm ra phương án điều trị tốt nhất. Có thể có các tình trạng bệnh lý tiềm ẩn khác gây ra hơi thở có mùi, vì vậy tốt nhất bạn nên kiểm tra khả năng mắc bệnh nào khác.

Theo Brightside