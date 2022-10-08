Bất ngờ với 5 thói quen cực dễ lại giúp bạn sống thọ hơn gấp đôi

5 cách thú vị nhất sau đây có thể làm cho cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn. Bạn có thể chọn để thực hiện những cái bạn thích!

Các bác sĩ đã tạo ra toàn bộ hệ thống giải thích cơ quan nào phục hồi vào thời điểm nào và tại sao phải ngủ từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng tốt hơn nếu bạn muốn sống lâu hơn.

Ví dụ, hệ thống miễn dịch chống lại vi rút và loại bỏ độc tố khỏi cơ thể từ 9 giờ tối đến 11 giờ tối. Gan tích cực phục hồi từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng, và phổi được đào thải từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể bị ho nhẹ vào khoảng thời gian này. Ruột được làm sạch vào gần buổi sáng, từ 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng.

2. Bỏ qua dư luận

Các nhà khoa học từ Mỹ khẳng định rằng việc "nhổ nước bọt" vào dư luận có thể giúp một người sống lâu hơn. Khi nghĩ về phản ứng của những người xung quanh, chúng ta sẽ khó kiềm chế hơn, bộc phát hơn và thường xuyên lo lắng hơn.

Những sắc thái này dẫn đến việc mọi người trở nên kém hạnh phúc hơn. Và như các nhà khoa học đã chứng minh, một người bất hạnh sống tuổi thọ ngắn hơn.

3. Tắm nắng

Ánh nắng mặt trời cung cấp cho chúng ta vitamin D. Nó không chỉ giúp chống lại chứng trầm cảm thường là nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của nhiều loại bệnh mà còn làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Vào năm 2016, trong một nghiên cứu lớn các nhà hóa sinh học đã phát hiện ra rằng những người tắm nắng hơn 1 giờ mỗi ngày ít có nguy cơ mắc bất kỳ loại ung thư nào hơn 67% so với những người không dành nhiều thời gian dưới ánh nắng mặt trời.

4. Đánh răng ít hơn

Nếu bạn là một trong những người thích tắm thường xuyên, bạn có thể muốn suy nghĩ lại mọi thứ. Các bác sĩ từ Phòng khám Cranley ở London đã chứng minh rằng xà phòng không phù hợp khi kết hợp với nước nóng sẽ làm mất đi lớp dầu bảo vệ trên da của chúng ta. Về lâu dài, lớp này bị khô và không thể bảo vệ cơ thể nữa. Đó là lý do tại sao bạn nên tắm ít hơn và cẩn thận hơn.

Các nha sĩ cũng nói những điều tương tự: đánh răng quá thường xuyên và sử dụng nước súc miệng có thể gây hại cho men răng. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn thích chải răng ngay sau bữa ăn vì nhiều sản phẩm làm cho men răng mềm hơn, khiến răng dễ bị tổn thương hơn.

5. Ăn nhiều cà chua

Các nhà khoa học Mỹ từ Đại học Tufts ở Boston đã tiến hành nghiên cứu khiến họ mất 11 năm để hoàn thành. Họ đã so sánh tình trạng sức khỏe của 5.000 người tham gia cùng với thực phẩm họ tiêu thụ và đưa ra kết luận rằng một người có thể giảm 26% nguy cơ phát triển các bệnh tim mạch bằng cách bao gồm cà chua trong chế độ ăn uống của họ.

Theo các bác sĩ chuyên khoa, tất cả là do một chất chống oxy hóa có trong cà chua có tên là lycopene. Đó là thứ tạo ra màu đỏ cho cà chua. Đó là lý do tại sao thêm một lát cà chua vào bánh sandwich buổi sáng của bạn có thể mang lại cho bạn rất nhiều lợi ích.

Theo Brightside