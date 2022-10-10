Muốn tăng cân nhanh chóng và an toàn, bổ sung ngay 5 loại thực phẩm này

Trong khi nhiều người có thể nghĩ rằng tăng cân là chuyện rất đơn giản, có lẽ suy nghĩ này đã sai lầm. Bởi vì chỉ ăn thức ăn không có nghĩa là tăng cân. Người ta phải tập thể dục, xây dựng cơ bắp và cũng tuân theo một chế độ ăn uống lành mạnh không kém. Vì vậy, nếu bạn cũng đang có kế hoạch tăng cân lành mạnh, sau đây là một số loại thực phẩm có thể giúp ích cho bạn.

Thịt đỏ là một nguồn protein tuyệt vời giúp tăng cân và phát triển cơ bắp. Nó có leucine và creatine, là những chất quan trọng để tăng cường xây dựng cơ bắp. Protein và chất béo có trong bít tết và các loại thịt đỏ khác góp phần làm tăng cân.

Ảnh minh họa: Internet

Bơ là một nguồn cung cấp chất xơ, vitamin, chất chống oxy hóa và lipid tuyệt vời. Bơ là một bổ sung tuyệt vời cho bánh mì và các bữa ăn khác cần thiết để tăng cân. Bạn thậm chí có thể thêm món này trong món salad.

3. Trứng

Vì chúng là một nguồn cung cấp protein, canxi và chất béo lành mạnh, nên trứng cung cấp cho bạn đủ năng lượng cho cả ngày. Bạn có thể dễ dàng sử dụng thành phần này trong các công thức nấu ăn khác nhau. Trên thực tế, bạn có thể dùng món này trong bữa sáng, bữa trưa, bữa tối và thậm chí là bữa phụ!

4. Cá

Các axit béo thiết yếu và protein có nhiều trong các loại cá như cá hồi. Chúng hỗ trợ tăng cân và tăng cường miễn dịch. Cá hồi có thể được sử dụng để chế biến nhiều món ăn khác nhau, bao gồm cá hấp, cá chiên, nước thịt, v.v.

5. Cơm

Ảnh minh họa: Internet

Một chén cơm chứa khoảng 200 calo và là một nguồn cung cấp carbs dồi dào. Ngoài ra, nó có rất nhiều protein và chất xơ. Nó là một món rất no có thể được tiêu thụ để tăng cân cùng với các loại thực phẩm giàu calo khác. Ngay cả nước vo gạo cũng được cho là rất giàu protein.

Khi bạn thêm những thực phẩm này vào chế độ ăn uống của mình, hãy đảm bảo ăn chúng một cách điều độ nhé.

Theo NDTV