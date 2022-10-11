Đừng "đổ lỗi" cho đường vì những dấu hiệu "xuống cấp" của cơ thể, bạn cần phục hồi sức khỏe theo cách này

Nếu bạn thực sự cần cắt giảm lượng đường, bài viết này sẽ cho bạn biết cách thực hiện. Nhưng trước tiên, bạn nên tìm hiểu về 3 lầm tưởng về đường thường khiến chúng ta nhầm lẫn.

Nhưng chúng ta thường ăn quá nhiều kem, sô cô la, bánh pho mát và các thức ăn ngọt khác. Kết quả là chúng ta tăng thêm cân, xuất hiện nếp nhăn sớm, nổi mụn và thậm chí còn gặp nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn.

Trên thực tế, ăn đường không dẫn đến bệnh tiểu đường. Căn bệnh này có thể do di truyền hoặc do tuyến tụy có vấn đề. Tuyên bố rằng bản thân đường là nguy hiểm cho sức khỏe là không đúng. Trên thực tế, một người có thể ăn 12 thìa đường mỗi ngày mà không có bất kỳ hậu quả tiêu cực nào.

Lầm tưởng 2: Đường là chất gây nghiện

Ý kiến ​​phổ biến cho rằng đường gây nghiện gấp nhiều lần so với cocaine là vô lý bởi vì các nhà khoa học phát hiện ra rằng nếu một người ngừng ăn đồ ngọt, họ sẽ không có các triệu chứng giống như một người nghiện ma túy. Và mọi người không thể sống hoàn toàn mà không có đường vì lượng carb này cần thiết để duy trì sự sống.

Lầm tưởng 3: Bạn nên ngừng ăn đường để trẻ lâu

Nếu bạn ăn quá nhiều đường, các phân tử collagen trong da trở nên giòn và cứng khiến da kém đàn hồi. Tuy nhiên, nếu bạn ngừng ăn đường hoàn toàn, da của bạn sẽ bị khô.

Nhìn những bức ảnh trên của 2 người nổi tiếng bằng tuổi nhau. Gwyneth Paltrow ăn thức ăn lành mạnh và hạn chế tiêu thụ đường trong khi Sofía Vergara đã nhiều lần nói rằng cô ấy thích ăn ngọt. Cả hai nữ diễn viên đều 46 tuổi, ảnh được chụp vào năm 2018. Bạn có thể nói rằng một trong hai người trông già hơn người kia không? Điều quan trọng nhất là lắng nghe cơ thể và ăn lượng đường cần thiết.

Khi nào bạn cần cắt giảm lượng đường?

Có những tình huống mà mọi người thực sự nên cắt giảm lượng đường ăn. Ngoài bệnh tiểu đường và các tình trạng khác liên quan đến sản xuất insulin, nó nên được hạn chế trong các trường hợp sau:

Các vấn đề với việc thụ thai. Các nhà khoa học từ Đại học Harvard phát hiện ra rằng thức ăn ngọt làm giảm chất lượng của trứng và cơ hội thụ thai.

Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng những bà mẹ ăn nhiều đường khi mang thai sẽ có nguy cơ cao mắc bệnh hen suyễn dị ứng.

Mức độ cao của glucose trong máu làm giảm sản xuất testosterone.

Một lượng lớn đường trong máu có thể gây tổn thương não vĩnh viễn.

Thường xuyên cảm thấy khát. Uống nước thường xuyên hơn là một trong những dấu hiệu của việc tiêu thụ nhiều đường.

Da khô ngứa. Lượng đường trong máu cao có thể làm cho da khô và ngứa.

1. Thay thế nguồn vui của bạn

Ăn thức ăn ngọt kích thích sản xuất endorphin - hormone của niềm vui. Tuy nhiên, nó có thể nhận được thông qua các hoạt động khác, chẳng hạn như đi đến phòng tập thể dục.

Tiến sĩ Komarovskiy khuyến nghị một cách tiếp cận tương tự cho trẻ em. Để thu hút sự chú ý của trẻ từ thức ăn ngọt sang thứ khác, bạn cần cho chúng việc gì đó thú vị như đi câu cá, đi hội chợ, v.v. Trẻ càng mệt mỏi khi về nhà thì khả năng trẻ muốn ăn đồ ngọt càng giảm.

2. Đừng quên về protein

Ăn nhiều protein hơn: thực phẩm này sẽ khiến bạn cảm thấy no nhanh và lâu hơn. Hãy thử ăn thịt, cá và hải sản vào bữa sáng và bữa trưa. Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Christine Gerbstadt nói rằng gà tây lạnh đặc biệt hiệu quả trong việc giảm cảm giác thèm ăn ngọt.

3. Thay thế vị ngọt

Thay thế vị ngọt bằng một vị khác mạnh mẽ hơn. Bạn có thể sử dụng quế để làm điều này. Nó chứa rất nhiều yếu tố hữu ích và cũng có thể điều chỉnh lượng đường trong máu .

4. Đừng căng thẳng

Căng thẳng thường trở thành lý do khiến chúng ta muốn ăn đồ ngọt. Serotonin, magiê và vitamin B giúp đối phó với căng thẳng. Nếu bạn nhận ra rằng bạn bắt đầu ăn khi cảm thấy căng thẳng, bạn nên đến gặp bác sĩ, bác sĩ sẽ giải thích cho bạn những yếu tố nào mà cơ thể bạn cần và kê đơn tất cả các chất bổ sung cần thiết.

Hạt và các loại đậu chứa nhiều magiê (đặc biệt là đậu phộng và đậu nành). Vitamin B có thể được tìm thấy trong các loại hạt (quả phỉ và hạt thông), hải sản và gan bò. Bạn cũng có thể cố gắng thư giãn thường xuyên nếu có thể.

5. Ăn một ít cá đỏ

Tiến sĩ Marilyn Glenville, một chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu đã giải thích rằng nếu bạn thực sự muốn ăn sô cô la, đây có thể là cách cơ thể báo cho bạn biết rằng nó thiếu crom. Để kiểm tra xem điều này có đúng không, hãy thử ăn thứ gì đó lành mạnh có chứa nguyên tố này, chẳng hạn như bông cải xanh hoặc cá đỏ.

Theo Brightside