Tin vui cho những người muốn bỏ thuốc đó là hãy ăn lựu thường xuyên, vì vị chua ngọt của loại quả này sẽ làm giảm cơ thèm thuốc của bạn. Hơn thế, lựu còn giúp sản xuất các tế bào máu đỏ trong cơ thể, chống lại các vấn đề sức khỏe như huyết áp và rối loạn nhịp tim.

Ngoài ra, các loại quả mọng tương tự lựu đỏ như dâu tây, anh đào, mâm xôi, việt quất… vốn được biết đến là loại thực phẩm giàu vitamin và các chất chống ôxy hóa. Vì vậy sẽ giúp cơ thể được bổ sung dưỡng chất và đào thải nicotine nhanh hơn.

Quả la hán có nhiều tên gọi khác nhau, ví dụ như mướp đắng giả, dưa dẹt với hình dáng tròn, mỏng và nhẹ, quả to nhưng tròn xốp và giòn khi phơi khô.

Sau các bữa ăn, nếu bạn uống một cốc trà la hán sẽ có tác dụng làm sạch nhiệt và vệ sinh tốt vùng hầu họng, điều trị bệnh ho gà, ho do nhiệt phổi, viêm họng, khô miệng và các triệu chứng khác.

Đây cũng là một thức uống sức khỏe lý tưởng cho các nhóm người làm nghề diễn viên và giáo viên.

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Hành tây

Hành tây là một trong những loại thực phẩm được sử dụng phổ biến để chữa bệnh vì dược tính của nó.

Hành tây có tác dụng tốt với hệ hô hấp, nhất là giảm ho, nhiễm khuẩn, cảm lạnh và cúm. Hành tây làm long đờm phổi, tăng cường chức năng của phổi và rất dễ dàng sử dụng khi chế biến món ăn.

Quả sơn trà

có chức năng làm ẩm phổi, làm dịu cơn khát và hạ khí, dịu tâm trạng. Ăn một vài quả sơn trà có thể điều trị chứng đau ở phổi, nôn mửa ra máu và chứng khát nước, háo nước. Lá sơn trà thường được sử dụng làm nguyên liệu trong các bài thuốc từ dược liệu của các thầy thuốc Đông y Trung Quốc.

Sơn trà có thể chế biến thành các loại cao, kẹo, tinh dầu, thuốc làm giảm chứng sưng viêm giống như dầu gió. Các sản phẩm chế biến từ sơn trà còn được dùng để hỗ trợ điều trị bệnh liên quan đến ho nhiều do nóng nhiệt trong phổi.

Ăn một ít sơn trà hàng ngày có tác dụng hỗ trợ tốt trong việc chăm sóc phổi, thanh lọc cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Bưởi

Vitamin C rất cần thiết cho hệ hô hấp và sức khỏe phổi. Bưởi là loại trái cây không chỉ cung cấp vitamin C tuyệt vời mà còn chứa nhiều khoáng chất cần thiết, giúp cơ thể bảo vệ phổi khỏi nhiễm trùng và tăng khả năng miễn dịch tổng thể.

Các đặc tính chữa bệnh tuyệt vời của bưởi là một nghiên cứu y học đã được tiến hành cho thấy, bưởi có thể giúp cải thiện chức năng phổi cho những người bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.

Theo đấy, những người ăn bưởi thường xuyên có chức năng phổi tốt hơn so với người không ăn bưởi.