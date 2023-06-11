Lưu ngay 5 loại thực phẩm giúp loại bỏ độc tố tích trong phổi do hút thuốc, duy trì hệ miễn dịch cho cơ thể

Dinh dưỡng 11/06/2023 13:50

Dưới đây là những loại thực phẩm những người mắc bệnh phổi nên bổ sung thường xuyên để có hệ hô hấp khỏe mạnh, loại bỏ dịch nhầy làm sạch phổi.

Lựu đỏ

Tin vui cho những người muốn bỏ thuốc đó là hãy ăn lựu thường xuyên, vì vị chua ngọt của loại quả này sẽ làm giảm cơ thèm thuốc của bạn. Hơn thế, lựu còn giúp sản xuất các tế bào máu đỏ trong cơ thể, chống lại các vấn đề sức khỏe như huyết áp và rối loạn nhịp tim.

Ngoài ra, các loại quả mọng tương tự lựu đỏ như dâu tây, anh đào, mâm xôi, việt quất… vốn được biết đến là loại thực phẩm giàu vitamin và các chất chống ôxy hóa. Vì vậy sẽ giúp cơ thể được bổ sung dưỡng chất và đào thải nicotine nhanh hơn.

Lưu ngay 5 loại thực phẩm giúp loại bỏ độc tố tích trong phổi do hút thuốc, duy trì hệ miễn dịch cho cơ thể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quả la hán

Quả la hán có nhiều tên gọi khác nhau, ví dụ như mướp đắng giả, dưa dẹt với hình dáng tròn, mỏng và nhẹ, quả to nhưng tròn xốp và giòn khi phơi khô.

Sau các bữa ăn, nếu bạn uống một cốc trà la hán sẽ có tác dụng làm sạch nhiệt và vệ sinh tốt vùng hầu họng, điều trị bệnh ho gà, ho do nhiệt phổi, viêm họng, khô miệng và các triệu chứng khác.

Đây cũng là một thức uống sức khỏe lý tưởng cho các nhóm người làm nghề diễn viên và giáo viên.

Lưu ngay 5 loại thực phẩm giúp loại bỏ độc tố tích trong phổi do hút thuốc, duy trì hệ miễn dịch cho cơ thể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hành tây

Hành tây là một trong những loại thực phẩm được sử dụng phổ biến để chữa bệnh vì dược tính của nó.

Hành tây có tác dụng tốt với hệ hô hấp, nhất là giảm ho, nhiễm khuẩn, cảm lạnh và cúm. Hành tây làm long đờm phổi, tăng cường chức năng của phổi và rất dễ dàng sử dụng khi chế biến món ăn.

Quả sơn trà

có chức năng làm ẩm phổi, làm dịu cơn khát và hạ khí, dịu tâm trạng. Ăn một vài quả sơn trà có thể điều trị chứng đau ở phổi, nôn mửa ra máu và chứng khát nước, háo nước. Lá sơn trà thường được sử dụng làm nguyên liệu trong các bài thuốc từ dược liệu của các thầy thuốc Đông y Trung Quốc.

Sơn trà có thể chế biến thành các loại cao, kẹo, tinh dầu, thuốc làm giảm chứng sưng viêm giống như dầu gió. Các sản phẩm chế biến từ sơn trà còn được dùng để hỗ trợ điều trị bệnh liên quan đến ho nhiều do nóng nhiệt trong phổi.

Ăn một ít sơn trà hàng ngày có tác dụng hỗ trợ tốt trong việc chăm sóc phổi, thanh lọc cơ thể.

Lưu ngay 5 loại thực phẩm giúp loại bỏ độc tố tích trong phổi do hút thuốc, duy trì hệ miễn dịch cho cơ thể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bưởi

Vitamin C rất cần thiết cho hệ hô hấp và sức khỏe phổi. Bưởi là loại trái cây không chỉ cung cấp vitamin C tuyệt vời mà còn chứa nhiều khoáng chất cần thiết, giúp cơ thể bảo vệ phổi khỏi nhiễm trùng và tăng khả năng miễn dịch tổng thể.

Các đặc tính chữa bệnh tuyệt vời của bưởi là một nghiên cứu y học đã được tiến hành cho thấy, bưởi có thể giúp cải thiện chức năng phổi cho những người bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.

Theo đấy, những người ăn bưởi thường xuyên có chức năng phổi tốt hơn so với người không ăn bưởi.

Loại gia vị giúp thúc đẩy quá trình sản xuất collagen, bếp người Việt luôn sẵn

Loại gia vị giúp thúc đẩy quá trình sản xuất collagen, bếp người Việt luôn sẵn

Ngoài thúc đẩy sản xuất collagen, loại gia vị này còn có vô số công dụng trong phòng chữa bệnh.

Xem thêm
Từ khóa:   dinh dưỡng thực phẩm sạch phổi loại bỏ độc tố

TIN MỚI NHẤT

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 5 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ