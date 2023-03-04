Loại thảo mộc này xứng danh 'cây trường sinh' cho nhan sắc và sức khỏe, điều hòa đường huyết, ổn định tiêu hóa còn dưỡng da mịn màng, giá ở chợ Việt lại cực rẻ

Phần thường được sử dụng nhất từ ​​cây là lá mọng nước, từ đó có thể thu được các sản phẩm sau:

Lô hội có những chiếc lá rộng, dài, nhiều thịt, dày, có răng cưa xòe ra từ giữa thân cây. Cây nha đam có thể cao tới nửa mét. Việc sử dụng lô hội có thể bắt nguồn từ 6.000 năm trước ở Ai Cập sơ khai, nơi loại cây này được mô tả trong các tác phẩm điêu khắc.

Nha đam chứa 75 thành phần hoạt động bao gồm vitamin, khoáng chất, đường, enzyme, lignin, saponin, axit salicylic và axit amin. Một số chất chống oxy hóa là vitamin A, C và E, có lợi vì chúng trung hòa các gốc tự do gây hại. Các vitamin khác bao gồm vitamin B12 , axit folic và choline.

Thận trọng: Năm 2002, FDA yêu cầu loại bỏ hoặc điều chỉnh lại thuốc nhuận tràng lô hội OTC khỏi thị trường Hoa Kỳ do không đủ bằng chứng về sự an toàn. Mủ từ cây lô hội ở trạng thái tự nhiên có thể có khả năng gây tiêu chảy, đau quặn bụng, cạn kiệt kali, tiêu chảy, yếu cơ và thậm chí là ung thư.

Lợi ích của nha đam

Các polysacarit được tìm thấy trong gel của lá lô hội được cho là rất có lợi cho các hoạt động sinh học của nó. Đây là một số lợi ích bạn có thể nhận được từ nha đam.

1. Tạo ra tác dụng nhuận tràng

Mủ lô hội có chứa anthraquinones như aloin kích thích nhu động ruột. Chúng cũng hoạt động như chất làm se, tạo ra hiệu ứng co thắt hoặc ràng buộc.

Một nghiên cứu cho thấy rằng sử dụng lô hội giúp cải thiện trương lực cơ ruột, đau bụng và đầy hơi liên quan đến hội chứng ruột kích thích IBS. Tuy nhiên, cần có nhiều nghiên cứu hơn để củng cố các kết quả đó.

Ảnh minh họa: Internet

Nha đam đã được tìm thấy trong nhiều nghiên cứu có tác dụng nhuận tràng và thường được sử dụng làm thuốc nhuận tràng trong lịch sử.

2. Có thể thúc đẩy quá trình lành vết thương và chống viêm

Nha đam ngày nay có trong nhiều loại thuốc bôi ngoài da để chữa lành vết thương và chăm sóc da. Tuy nhiên, nghiên cứu đằng sau đặc tính chữa lành vết thương của nha đam chủ yếu được thực hiện trên động vật.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài các vết thương đang hoạt động, nha đam cũng có thể có lợi trong việc loại bỏ các vết sẹo để lại sau khi vết thương hoặc vết cắt đã lành. Nhờ đặc tính chống viêm, lô hội có thể hữu ích trong bệnh viêm khớp dạng thấp .

3. Hỗ trợ sức khỏe răng miệng

Nha đam chứa các đặc tính kháng khuẩn, kháng khuẩn, điều hòa miễn dịch, kháng vi-rút, kháng nấm và chống viêm tự nhiên có lợi cho nướu và sức khỏe răng miệng.

Nha đam có thể giúp điều trị bệnh liken phẳng, xơ hóa dưới niêm mạc miệng, lở loét tái phát, khô ổ răng, viêm nha chu và viêm nướu.

4. Ổn định lượng đường trong máu

Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu sơ bộ đã phát hiện ra rằng tiêu thụ nước ép lô hội có thể cải thiện lượng đường trong máu. Nó có thể là một chủ đề được quan tâm trong việc quản lý và phòng ngừa bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, cần có những nghiên cứu sâu hơn để chứng minh thêm hiệu quả của lô hội.

Ứng dụng công nghiệp của nha đam

Nha đam được sử dụng trong ba ngành công nghiệp chính:

1. Mỹ phẩm

Nha đam được sử dụng như một thành phần của nhiều loại sản phẩm, bao gồm kem dưỡng ẩm da, xà phòng, dầu gội đầu, kem chống nắng, kem trang điểm, nước hoa và kem cạo lông.

2. Thức ăn

Ảnh minh họa: Internet

Lô hội được sử dụng trong nhiều loại đồ uống tốt cho sức khỏe hoặc để tạo vị đắng.

3. Dược phẩm

Gel lô hội và thuốc mỡ bôi ngoài da cũng có sẵn, cũng như viên uống và viên nang lô hội.

Gel trong suốt thường được sử dụng trong các sản phẩm mỹ phẩm, trong khi chất lỏng đắng (mủ lô hội) được thêm vào viên nén/viên nang uống và các sản phẩm vệ sinh răng miệng như kem đánh răng và nước súc miệng.

Cách bảo quản nha đam

Ảnh minh họa: Internet

Nên sử dụng gel tươi từ lô hội vì nhiều thành phần hoạt tính sẽ giảm chất lượng khi bảo quản. Thời hạn sử dụng của nó tương đối ngắn khi được bảo quản ngoài trời ở nhiệt độ phòng.

Gel lô hội chiết xuất nguyên chất được làm lạnh mà không

Thêm bất kỳ chất bảo quản nào sẽ dùng được từ 3–4 ngày.

Bảo quản lá trong tủ lạnh vài ngày trước khi chiết xuất gel sẽ kéo dài tuổi thọ của chúng.

Thêm mật ong vào gel và sau đó để trong tủ lạnh có thể tăng thời hạn sử dụng.

Đông lạnh gel lô hội thành khối cho phép bạn sử dụng khi cần thiết.

Theo Emedihealth