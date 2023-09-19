Khi xào mướp đắng, đầu bếp thường hay dùng mẹo nhỏ này để khổ qua không còn đắng giống như lúc mua về

Mướp đắng là một thực phẩm khó ăn đối với nhiều người vì vị đắng của nó. Tuy nhiên để giảm tối đa vị đắng, nhiều đầu bếp đã dùng một mẹo nhỏ rất đơn giản khiến chúng vừa ngon vừa không còn đắng

Mùa hè thời tiết rất nóng, không cẩn thận rất dễ bị say nắng. Về mặt ẩm thực, thực tế trong mùa hè cũng có một số loại thực phẩm rất tốt để giải nhiệt và làm mát cơ thể, ví dụ như khổ qua, đó là một nguyên liệu tốt để làm mát và giảm nhiệt độ cơ thể. Nhiều người thích ăn món ăn từ khổ qua, nhưng thực sự nó lại có vị rất đắng. Khi chế biến khổ qua, hầu hết mọi người đều thường chần qua nước sôi trước khi chế biến, sau đó mới xào.

Ảnh minh họa: Internet Hầu hết mọi người cho rằng khi khổ qua đã được chần qua nước sôi thì vị đắng của nó mới không còn. Thực tế là ngâm nước sôi có thể làm giảm chút đắng của khổ qua, nhưng chỉ dừng lại ở đó thì chưa đủ. Để có được món khổ qua ngon miệng và giòn mát, ngoài việc ngâm khổ qua trong nước sôi thì chúng ta có một mẹo nhỏ khi chế biến khổ qua.

Bước 1: Đầu tiên, rửa sạch khổ qua đã mua bằng nước sạch. Sau đó, đặt khổ qua đã rửa sạch lên mặt bàn, dùng dao cắt bỏ hai đầu của khổ qua, sau đó chia khổ qua làm hai phần và dùng tay bỏ phần ruột bên trong. Tiếp theo, dùng dao để cắt khổ qua thành những lát mỏng và đều nhau để sử dụng sau. Bước 2: Chuẩn bị một chiếc bát sạch, cho các lát mướp đắng vào tô, thêm một lượng đường vừa phải, dùng đũa đảo đều mướp đắng và đường với nhau rồi ướp khoảng 15 phút. Bước 3: Đặt nồi lên bếp và đổ một lượng nước phù hợp vào nồi, sau đó đun nước cho sôi. Khi nước sôi, thêm một chút muối và một ít dầu ăn vào nồi. Ảnh minh họa: Internet Tiếp theo, rửa sạch khổ qua đã được ngâm trước đó và đổ vào nồi để chần qua nước sôi trong khoảng 40 giây. Sau đó, vớt khổ qua đã chế biến ra và rửa qua nước lạnh vài lần để làm sạch và ráo nước. Bước 4: Đổ một lượng dầu ăn vừa đủ sang một nồi khác, khi dầu nóng khoảng 50% thì cho hành, tỏi đã cắt nhỏ vào xào thơm rồi cho những lát mướp đắng vào xào trên lửa lớn. Khi mướp đắng chín cho thêm một chút muối và bột ngọt cho vừa ăn rồi xào cho đến khi mướp đắng có mùi thơm.

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