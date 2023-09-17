Nho bán rất nhiều trên thị trường, bác sĩ nhắc nhở 3 kiểu người này ăn càng ít càng tốt để tránh gây họa về sau

Nho là một trái cây quen thuộc đối với chúng ta, tuy nhiên đối với 3 kiểu người này không nên ăn quá nhiều để không gây ảnh hưởng tới sức khỏe.

Người dạ dày, ruột yếu

Những người có dạ dày yếu nên đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống và cố gắng lựa chọn những thực phẩm mềm, nhẹ, dễ tiêu hóa.

Tốt nhất nên hạn chế chạm vào nho, trước hết, nho chứa nhiều axit hữu cơ, dễ gây kích ứng niêm mạc dạ dày và gây khó chịu.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, nho còn là loại trái cây chứa nhiều chất xơ, giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa, tuy nhiên, đối với những người có dạ dày yếu dễ gây tiêu chảy, vì vậy ở góc độ này, tốt nhất không nên ăn nho.

Điều đáng nói là bản thân nho có tính mát, nếu người bụng yếu muốn ăn thì tốt nhất nên đun nóng trước, luộc chín hoặc cho vào nồi hấp một lúc sẽ dễ tiêu hóa hơn. giảm táo bón của chính họ.

Người có lượng đường trong máu cao

Nho có hương vị thơm ngon vì chứa một lượng lớn fructose và glucose, khi những loại đường này đi vào cơ thể chúng ta dễ gây ra biến động lượng đường trong máu. Vì vậy, những người cần kiểm soát lượng đường nếu muốn ăn nho nhất định phải kiểm soát hấp thụ.

Đặc biệt đối với những người mang thai, nho tuy có lợi nhưng không thể ăn quá nhiều vào bất cứ thời điểm nào.

Ảnh minh họa: Internet

Người mắc bệnh răng miệng

Nho có hàm lượng nước cao và hương vị rất nồng, liên quan đến axit hữu cơ và đường mà chúng chứa.

Nói chung, những người mắc bệnh sâu răng sẽ có nướu và răng đặc biệt nhạy cảm, các chất có tính axit và đường trong nho có thể dễ dàng kích thích các bộ phận khác nhau của khoang, gây ê buốt, đau đớn và các khó chịu khác.

Vì vậy, tốt nhất những người này không nên chạm vào nho cho đến khi vấn đề sâu răng được giải quyết.

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