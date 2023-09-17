Nho bán rất nhiều trên thị trường, bác sĩ nhắc nhở 3 kiểu người này ăn càng ít càng tốt để tránh gây họa về sau

Dinh dưỡng 17/09/2023 07:10

Nho là một trái cây quen thuộc đối với chúng ta, tuy nhiên đối với 3 kiểu người này không nên ăn quá nhiều để không gây ảnh hưởng tới sức khỏe.

Người dạ dày, ruột yếu

Những người có dạ dày yếu nên đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống và cố gắng lựa chọn những thực phẩm mềm, nhẹ, dễ tiêu hóa.

Tốt nhất nên hạn chế chạm vào nho, trước hết, nho chứa nhiều axit hữu cơ, dễ gây kích ứng niêm mạc dạ dày và gây khó chịu.

Nho bán rất nhiều trên thị trường, bác sĩ nhắc nhở 3 kiểu người này ăn càng ít càng tốt để tránh gây họa về sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, nho còn là loại trái cây chứa nhiều chất xơ, giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa, tuy nhiên, đối với những người có dạ dày yếu dễ gây tiêu chảy, vì vậy ở góc độ này, tốt nhất không nên ăn nho.

Điều đáng nói là bản thân nho có tính mát, nếu người bụng yếu muốn ăn thì tốt nhất nên đun nóng trước, luộc chín hoặc cho vào nồi hấp một lúc sẽ dễ tiêu hóa hơn. giảm táo bón của chính họ.

Người có lượng đường trong máu cao

Nho có hương vị thơm ngon vì chứa một lượng lớn fructose và glucose, khi những loại đường này đi vào cơ thể chúng ta dễ gây ra biến động lượng đường trong máu. Vì vậy, những người cần kiểm soát lượng đường nếu muốn ăn nho nhất định phải kiểm soát hấp thụ.

Đặc biệt đối với những người mang thai, nho tuy có lợi nhưng không thể ăn quá nhiều vào bất cứ thời điểm nào.

Nho bán rất nhiều trên thị trường, bác sĩ nhắc nhở 3 kiểu người này ăn càng ít càng tốt để tránh gây họa về sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người mắc bệnh răng miệng

Nho có hàm lượng nước cao và hương vị rất nồng, liên quan đến axit hữu cơ và đường mà chúng chứa.

Nói chung, những người mắc bệnh sâu răng sẽ có nướu và răng đặc biệt nhạy cảm, các chất có tính axit và đường trong nho có thể dễ dàng kích thích các bộ phận khác nhau của khoang, gây ê buốt, đau đớn và các khó chịu khác.

Vì vậy, tốt nhất những người này không nên chạm vào nho cho đến khi vấn đề sâu răng được giải quyết.

Không nên bảo quản tôm tươi trực tiếp trong tủ lạnh, dân đi biển sẽ chỉ cách để giữ tôm tươi cả năm

Không nên bảo quản tôm tươi trực tiếp trong tủ lạnh, dân đi biển sẽ chỉ cách để giữ tôm tươi cả năm

Tôm là một nguyên liệu quen thuộc đối với mỗi chúng ta nhưng để bảo quản chúng trong thời gian là một việc khó khăn. Tuy nhiên, với 3 cách này chúng ta có thể giữ độ tươi của tôm trong cả năm.

Xem thêm
Từ khóa:   sức khỏe quả nho ăn uống

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 22 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 41 phút trước
2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 1 giờ 52 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thay hành lá khi rán trứng bằng 4 loại rau này cơ thể nhận về công dụng bất ngờ

Thay hành lá khi rán trứng bằng 4 loại rau này cơ thể nhận về công dụng bất ngờ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân