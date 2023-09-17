Để theo kịp nhịp độ của thời đại này, nhiều khi thời gian để đi siêu thị hoặc chợ mua thực phẩm càng ngày càng ít đi.

Nói về thời đại chúng ta đang sống hiện nay, sự phát triển diễn ra rất nhanh chóng, nhịp sống làm việc của mọi người đều đang gia tăng.

Trên thực tế, trong suy nghĩ của rất nhiều người, tủ lạnh trở thành một chỗ an toàn và người ta cho rằng chỉ cần đồ trong tủ lạnh thì sẽ không hỏng và không biến chất, giống như thịt lợn , một loại thực phẩm phổ biến nhất mà chúng ta thường thấy.

Vì vậy, để tiết kiệm thời gian hơn, mọi người thường mua nhiều thứ khi đi siêu thị hoặc chợ và sau đó, họ trực tiếp để trong tủ lạnh.

Thực tế không phải như vậy, trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cũng không nên để thịt lợn trong tủ lạnh đông lạnh quá lâu, vì sau khi đông lạnh quá lâu thì không thể ăn được nữa và còn có nguy cơ ngộ độc nếu vượt quá một thời gian nhất định.

Vậy thì thịt lợn trong tủ lạnh không thể ăn được trong bao lâu?

Có các chuyên gia đã giải thích vấn đề này, thông thường sau khi giết mổ và ăn thịt lợn, cần mất 24 giờ để loại bỏ axit, sau đó mới có thể bán trên thị trường. Nếu trong một hoặc hai ngày không ăn hết, bạn có thể để vào tủ lạnh để làm lạnh.

Tất nhiên, nếu một ít thịt lợn được đóng gói chân không và khử trùng thì có thể bảo quản trong tủ lạnh một năm rưỡi, tuy nhiên, một khi mở gói chân không như vậy ra thì thời hạn sử dụng sẽ bị rút ngắn đi rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Thông thường, thịt lợn nên để trong tủ lạnh tối đa không quá sáu tháng, tức là khoảng 4 đến 5 tháng và nhiệt độ phải được duy trì ở khoảng âm 15 độ đến âm 16 độ.

Nếu để thịt lợn trong tủ lạnh quá lâu, chất dinh dưỡng sẽ bị giảm đi, vi trùng cũng có thể sinh ra, nếu ăn vào thời điểm này rất dễ gây ảnh hưởng đến cơ thể.

Trên thực tế, loại vi khuẩn này có thể xuất hiện trong nhiều loại thực phẩm, ngay cả trong môi trường nhiệt độ thấp cũng sẽ phát triển và sinh sôi chậm nên thịt lợn đông lạnh cũng không ngoại lệ.

Nếu ăn phải những thực phẩm có chứa vi trùng có khả năng gây ngộ độc và tổn hại nghiêm trọng cho cơ thể. Vì vậy, trong cuộc sống hàng ngày, khi mua thịt lợn về để trong tủ lạnh, chúng ta không nên bảo quản quá lâu.