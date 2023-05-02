Giảm cân hiệu quả, đốt cháy mỡ bụng với 6 loại thức uống trước khi ngủ

Nghệ là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe , khi làm thành sữa nghệ, nó còn hỗ trợ phụ nữ giảm cân và cải thiện đường ruột nếu uống một cốc trước khi ngủ.

Uống sữa nghệ đều đặn có thể ức chế melanin, xóa mờ thâm nám và tàn nhang hiệu quả. Bạn chỉ cần pha 2 thìa cà phê bột nghệ với 1 cốc sữa ấm là hoàn thành món nước tuyệt vời này rồi.

Nguyên nhân là do nghệ chứa curcumin – tinh túy chiết xuất từ củ nghệ, có đặc tính sát khuẩn, kháng viêm, chống oxy hóa cực mạnh và kiểm soát cân nặng.

Thời điểm tốt nhất để uống là trước bữa ăn 20 phút hoặc trước lúc ngủ.

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Nước ép bưởi

Dù bưởi chỉ là một loại quả dân dã nhưng tác dụng của nó đem lại với sắc đẹp và sức khỏe chẳng thua kém một loại thuốc bổ nào. Theo Y học cổ truyền, bưởi có vị ngọt chua, có công năng lưu thông khí huyết, nhuận phế thanh tràng, bổ huyết kiện tỳ, còn có thể dự phòng tắc động mạch não, giảm cân .

Theo các chuyên gia dinh dưỡng nếu bạn liên tục ăn nửa quả bưởi hay uống nước ép bưởi trong 12 tuần, bạn có thể giảm cân rất hiệu quả. Nguyên nhân bởi trong bưởi có chứa một loại chất có tác dụng đẩy nhanh quá trình tiêu đốt mỡ.

Ngoài ra, bưởi còn là loại quả chứa nhiều vitamin C, giúp giảm hữu hiệu các đốm sắc tố trên da và giúp da căng mịn, bảo trì ở một trạng thái tốt nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Trà quế

Quế chứa nhiều đặc tính có lợi cho hệ tiêu hóa. Uống trà quế ngay trước khi ngủ giúp tăng cường trao đổi chất của bạn. Đồng thời, quế chứa nhiều chất chống oxy hóa và kháng sinh, chúng giúp thải độc cho cơ thể hiệu quả, từ đó hỗ trợ giảm cân. Bạn có thể kết hợp trà quế với mật ong để đem lại cảm giác ngon miệng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Nước bí đao

Uống nước bí đao trước khi ngủ vừa giúp ngủ ngon vừa giúp thanh lọc cơ thể, đánh tan mỡ bụng.

Do bí đao có chứa hợp chất hyterin - caperic nên dễ dàng ngăn chặn lượng đường trong cơ thể chuyển hóa thành mỡ và ngăn mỡ tích tụ trong cơ thể. Đồng thời, nhờ có tính hàn cao nên việc uống nước ép bí đao sẽ giúp cơ thể bạn được thanh lọc và làm mát trước khi đi ngủ, giúp bạn chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng hơn.

Cũng nên lưu ý rằng, nếu bạn bị huyết áp thấp thì không nên dùng bí đao quá thường xuyên để tránh trường hợp bị hạ huyết áp đột ngột nhé vì bí đao dễ làm hạ đường huyết hơn so với các loại thức uống khác.

Nước gừng

Hàm lượng gingerol trong gừng có thể giúp gia tăng nồng độ pH của dạ dày, điều chỉnh lượng đường trong máu và nồng độ cholesterol, từ đó giảm cảm giác thèm ăn. Ngoài ra, nước gừng còn hỗ trợ ức chế hormone vỗ béo, giảm lượng mỡ dư thừa ở bụng và thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả.

Nước gừng thường có vị cay, hăng, do đó để dễ uống hơn thì bạn có thể cho thêm các thành phần bổ sung khác như mật ong, nước chanh, sả và nước lọc. Đây là những thành phần có đặc tính dưỡng ẩm, chống oxy hóa và tăng cường hệ miễn dịch.

Ảnh minh họa: Internet

Đậu nành

Các sản phẩm từ đậu nành, dưới dạng sữa hay bột, đều chứa nhiều acid amin trytophan.

Thức uống này có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ bằng cách hoạt động như dạng tiền thân của melatonin. Ngoài ra, trytophan trong chúng còn làm giảm mức cortisol, chống béo bụng, hỗ trợ tạo cơ bắp vì có protein casein.