5 loại rau quả vừa dễ kiếm lại rẻ bèo giúp phụ nữ U40 chống lão hóa cực hữu hiệu, giữ gìn làn da hệt như tuổi đôi mươi

Xét cho cùng, da thường là bộ phận đầu tiên trên cơ thể bộc lộ những rắc rối bên trong. Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu và nhận thấy ăn một số loại trái cây và rau củ là cách an toàn, lành mạnh nhất để chống lại sự lão hóa của da và các cơ quan nội tạng.

Ớt chuông đỏ chứa đầy chất chống oxy hóa tốt cho việc chống lão hóa. Ngoài hàm lượng vitamin C cao tốt cho việc sản xuất collagen, ớt chuông đỏ còn chứa chất chống oxy hóa mạnh gọi là carotenoid.

Carotenoid là sắc tố thực vật tạo ra màu đỏ tươi, vàng và cam cho nhiều loại trái cây và rau quả. Chúng có đặc tính chống viêm và có thể giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, ô nhiễm và độc tố môi trường.

2. Cà chua tăng cường chống lão hoá da

Cà chua là một nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, bên cạnh việc tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể, vitamin C và các chất chống ôxy hóa khác có thể giúp cơ thể giúp kích thích sản xuất collagen làn da giảm nếp nhăn và bảo vệ các tế bào da khỏi bị tổn thương do tiếp xúc với tia UV.

Cà chua giàu vitamin A, vtamin B6, các nguyên tố vi lượng như sắt, canxi, magie, niken… Sắc tố lycopen và betacaroten là những chất chống ôxy hoá mạnh mẽ, giúp tái tạo làn da, mang lại làn da trắng hồng tự nhiên.

Có thể ăn cà chua sống, uống nước ép cà chua hoặc sử dụng cà chua để đắp mặt sẽ giúp bạn có một làn da trắng sáng.

Cắt đôi quả cà chua, bôi một ít mật ong lên bề mặt và chà xát nhẹ nhàng lên vùng da đã được làm sạch là một trong nhiều cách bạn có thể sử dụng cà chua để chăm sóc làn da của mình. Hoặc dùng một thìa nước ép cà chua chín tươi và 2 giọt nước cốt chanh, hòa vào một bát nước nhỏ, sau đó dùng bông vải mềm xoa lên mặt theo chiều chuyển động tròn. Thực hành 10 phút sau đó dùng nước lạnh rửa sạch sẽ có tác dụng thu nhỏ lỗ chân lông giúp da mịn màng.

3. Khoai tây

Hàm lượng cao cellulose, các chất vi lượng, chất béo và tinh bột cũng giúp da khỏe mạnh, cải tiện độ đàn hồi, cung cấp độ ẩm tốt cho da. Ngoài ra, khoai tây còn giúp giảm sưng vùng bọng mắt, giảm thâm do thức khuya và giúp kích thích mọc tóc.

Khi ăn, khoai tây có tác dụng làm mát gan, thải độc, chống viêm và kích thích tái tạo da, đẩy lùi mụn trứng cá từ bên trong. Ngoài ra, khoai tây còn được sử dụng theo đường bôi và đắp ngoài để sát trùng, làm sạch da, tiêu diệt vi khuẩn gây mụn từ bên ngoài.

Khoai tây cắt lát đắp lên mặt hoặc làm mặt nạ bằng khoai tây nghiền trộn với mật ong, chanh, sữa tươi, sữa chua hay cà chua cũng là cách dưỡng da phổ biến mang lại hiệu quả tốt. Hạn chế dùng khoai tây chiên, các chế phẩm khoai tây ăn liền vì thực phẩm này chứa nhiều chất béo không tốt cho da và tim mạch.

Cùng với việc ăn uống đầy đủ dinh dưỡng với các loại rau củ lành mạnh, hãy cân nhắc việc bảo vệ da bằng các thói quen khác, chẳng hạn như bôi kem chống nắng, tránh hút thuốc, hoạt động thể chất và sử dụng các sản phẩm chăm sóc da phù hợp.

4. Trái bơ

Bơ có nhiều axit béo chống viêm giúp thúc đẩy làn da mịn màng, đàn hồi. Chúng cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu có thể ngăn ngừa các tác động tiêu cực của quá trình lão hóa, bao gồm: vitamin K, C, E và A, vitamin B, kali.

Hàm lượng vitamin A cao trong quả bơ có thể giúp chúng ta loại bỏ các tế bào da chết, khiến da sáng đẹp. Hàm lượng caroten trong bơ cũng có thể hỗ trợ ngăn chặn độc tố và tác hại từ tia nắng mặt trời, đồng thời giúp chống ung thư da.

Loại quả này cũng giúp phòng ngừa các bệnh có thể khiến cơ thể bạn già đi nhanh hơn như giảm nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa, giảm cholesterol "xấu" (LDL) và bảo vệ tim.

5. Lựu

Lựu đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ như một loại trái cây chữa bệnh. Chúng chứa nhiều vitamin C và nhiều loại chất chống oxy hóa mạnh, lựu có thể bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi tác hại của các gốc tự do và giảm mức độ viêm nhiễm trong cơ thể.