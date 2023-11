Dùng  viên sủi C thời điểm nào là tốt nhất?

Với ưu điểm bổ sung dưỡng chất nhanh và dễ sử dụng, sản phẩm viên sủi Vitamin C ngày càng trở nên phổ biến trên thị trường. Tuy nhiên không phải ai cũng biết sử dụng đúng. Bài viết sau sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn và biết cách bổ sung Vitamin C từ viên sủi đúng cách.

Vitamin C dạng sủi (hay được gọi vắn tắt viên C sủi) là một siêu chất dinh dưỡng cho cơ thể, mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ. Viên sủi vitamin là sự kết hợp của nhiều loại vitamin và khoáng chất với liều lượng phù hợp.

Vitamin C lại là một chất đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sức đề kháng cũng như nhiều phản ứng chuyển hóa khác trong cơ thể. Vitamin C có đặc tính mạnh chống lại tác hại của các gốc tự do, loại bỏ độc tố và thúc đẩy chức năng tế bào. Nhờ đó giúp cơ thể chống lại bệnh tật và nhiễm trùng do vi rút như cảm lạnh hoặc cúm. Những bệnh nhân dương tính với COVID-19 cũng được khuyến nghị nên bổ sung các nguồn thực phẩm giàu vitamin C để đẩy nhanh quá trình hồi phục.

Viên C sủi là một dạng viên sủi bọt giúp bổ sung vitamin C cùng một số vitamin và khoáng chất thiết yếu. Khi thả vào nước, chúng sẽ sủi bọt mạnh thoát ra nhiều khí và tan hoàn toàn trong nước tạo thành dung dịch có vị thơm ngon, dễ uống.

Đồng thời, Vitamin C còn giúp tăng cường khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng khác trong cơ thể như B12, sắt, folate, vitamin D và E, hỗ trợ rất tốt cho sức khỏe tim mạch, thúc đẩy lưu lượng máu lên não cũng như thúc đẩy sản xuất collagen, mang lại cho bạn vẻ ngoài trẻ trung.

Tuy nhiên, cơ thể con người lại không thể tự sản sinh ra loại Vitamin này. Vậy nên giải pháp mà nhiều người vẫn hay chọn lựa chính là viên sủi C. Ngoài ra, còn có thể bổ sung Vitamin này từ thực phẩm như cam, chanh, rau củ,...

Các hướng dẫn về dinh dưỡng cho thấy người trưởng thành nên bổ sung từ 65-90 miligam Vitamin C thông qua các nguồn khác nhau mỗi ngày. Đối với những người có bệnh lý cơ bản, phụ nữ mang thai hoặc cho con bú, liều lượng có thể lên đến 120mg tuỳ tư vấn của chuyên gia y tế.

Uống viên C sủi vào thời điểm nào là tốt nhất?

Mặc dù tất cả các loại vitamin và khoáng chất đều cần thiết cho cuộc sống, nhưng không phải tất cả chúng đều được cơ thể chúng ta tổng hợp theo cùng một cách. Do đó, bạn cần chú ý đến việc dùng các loại thực phẩm như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất.

Vitamin C là một chất dinh dưỡng hòa tan trong nước, được hấp thụ tốt nhất khi bụng đói. Một cách lý tưởng nhất là bạn nên dùng các loại viên C sủi cũng như các thực phẩm giàu Vitamin C vào buổi sáng, 30-45 phút trước bữa ăn hoặc sau ăn từ 1-2 tiếng. Với người có tiền sử bệnh dạ dày, trào ngược acid,... nên tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi sử dụng.

Một điều quan trọng cần nhớ là dùng nhiều liều trong ngày sẽ không thực sự hữu ích. Vitamin C có hàm lượng axit ascorbic cao, có thể được cơ thể đào thải nhanh chóng nếu được dùng với số lượng nhiều và không được hấp thụ. Đây là lý do vì sao không nên uống Vitamin C nói chung vào buổi tối vì dễ gây buồn tiểu và khiến thận hoạt động liên tục. Ngoài ra, bổ sung Vitamin C quá mức khiến cơ thể dễ bị tiêu chảy, loét đường tiêu hoá (nếu uống vào lúc bụng trống), sỏi thận oxalat, rối loạn tiêu hoá, giảm độ bền hồng cầu.”

Ngoài ra, nếu dùng Vitamin C quá liều trong thời gian dài còn có thể làm tăng kết tủa sỏi oxalat dẫn tới sỏi thận. Thường gặp nhất là ở các trường hợp dùng Vitamin C sủi với liều trên 1000 mg/ngày.

Lựa chọn sản phẩm Vitamin C sủi nào tốt?

Không khó để bạn có thể tìm mua sản phẩm viên C sủi trên thị trường với rất nhiều mẫu mã và thương hiệu khác nhau.Tuy nhiên, cần lưu ý lựa chọn sản phẩm viên C sủi từ thương hiệu uy tín, được sản xuất đạt chuẩn GMP, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, thông tin thành phần đầy đủ,... để đảm bảo an toàn cho sức khỏe khi sử dụng.

