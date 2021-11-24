Những điều mà bạn không thể ngờ khi làm sạch bằng bột giặt

Bột giặt cũng là một trong những chất tẩy rửa mạnh được sử dụng theo đồ vật cần làm sạch, phương pháp vệ sinh và loại chất bẩn bám trên bề mặt.

Bột giặt là một chất tẩy rửa mạnh. Nhưng bạn có biết rằng chúng có thể làm được nhiều điều hơn là chỉ làm sạch quần áo? Những thứ này vô cùng đa chức năng trong gia đình bạn. Bạn có thể nhanh chóng đánh bay những vết bẩn cứng đầu, khử sạch hết mùi hôi, phù hợp để dọn nhà, vệ sinh môi trường cho nền sàn, tường, đồ đạc nội thất và cách bề mặt cứng. Điển hình như bạn có thể sử dụng bột dạng vừa dạng lỏng vừa dạng bột cho tẩy rửa cống rãnh, lò nướng, xe hơi,...

Thông cống bị tắc

Cống của bạn bị tắc nghẽn? Nếu bạn không có thời gian gọi thở sửa ống nước, bạn hãy thử thủ thuật này trước. Bạn đổ khoảng 60ml bột giặt vào bồn rửa, rồi từ từ đổ một lít nước sôi xuống cống. Nước nóng và chất tẩy lỏng kết hợp cùng nhau sẽ làm sạch tắc nghẽn. Điều đó giúp bạn tiết kiệm một khoảng tiền nho nhỏ từ thợ sửa ống nước.

Đánh tan vết bẩn trong các không gian

Bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng bột giặt để làm cho quần áo sạch hơn. Để làm điều này, bạn cần trộn 80 ml thuốc tẩy, 4,5 lít nước và một thìa cà phê bột giặt với nhau. Hỗn hợp tẩy rửa này hoạt động hiệu quả, đánh bay các vết bẩn trên tường, trong phòng tắm và hầu hết mọi bề mặt khác trong nhà.

Loại bỏ vết bẩn trong mọi vật dụng

Bạn sẽ thấy rằng các đặc tính chống vết bẩn tương tự giúp làm sạch quần áo của bạn cũng có tác dụng trên vải bọc và thảm. Bạn bôi bột giặt lên vết bẩn và dùng khăn ướt chà xát nhẹ nhàng để bột giặt ngấm vào vết bẩn. Sau ki chờ năm phút, bạn lau sạch bột thừa và lặp lại thao thác đó cho đến khi vết bẩn biến mất.

Rửa xe

Nước giặt rất lý tưởng để làm sạch bên ngoài xe. Nó loại bỏ bụi bẩn một cách dễ dàng. bạn chỉ cần một thìa bột giặt pha hơi loãng đầy một xô nước là đủ. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng dung dịch quá đậm đặc có thể làm hỏng lớp sơn xe của bạn. Đồng thời, bạn cũng có thể sử dụng bột giặt để tẩy rửa những nội thất của xe.

Các loại thực phẩm đốt mỡ và giảm cân tự nhiên Để giảm cân, một người cần đốt cháy nhiều calo hơn lượng calo họ nạp vào. Vì vậy, bạn cũng có thể giảm cân bằng cách thêm những thực phẩm đốt cháy chất béo này vào chế độ ăn uống của mình.

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