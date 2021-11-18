Những thực phẩm giúp bạn tăng cường trí não

Mẹo vặt trong bếp 18/11/2021 17:41

Các nghiên cứu cho thấy rằng những thực phẩm này có tác động mạnh mẽ đến hiệu quả công việc và học tập của chúng ta.

Cuộc sống bận rộn luôn khiến chúng ta thường bỏ qua việc chăm sóc sức khỏe của bản thân. Thay vì chờ đến lúc ốm đau rồi mới tìm đủ ch chạy chữa, bạn hãy bắt đầu chăm sóc sức khỏe thông qua chế độ dinh dưỡng phù hợp. Điều này có thể giúp tăng cường các chức năng não của bạn và giúp bạn ghi nhớ mọi thứ dễ dàng hơn, tốt hơn và nhanh hơn. 

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn nên ăn gì để tăng cường chức năng não và đạt kết quả học tập, làm việc tốt nhất có thể.

Socola đen

Mặc dù không nên ăn nhiều socola trắng, nhưng socola đen thực sự là một trong những thực phẩm tốt cho sức khỏe. Socola đen chứa đầy chất chống oxy hóa và khoáng chất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, nó thúc đẩy chức năng não, làm giảm viêm và hạn chế nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. 

Bạn có thể nghĩ rằng mọi loại socola đen đều giống nhau, tuy nhiên điều đó rất sai lầm. Để socola thực sự có lợi cho sức khỏe của bạn, nó phải có 70% ca cao.

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Trứng

Bạn có biết rằng trứng là một thực phẩm tăng cường trí não? Chúng bao gồm một loạt các chất dinh dưỡng và vitamin quan trọng như selen (một chất chống oxy hóa giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn), choline và Vitamin B12.

Tất cả những loại vitamin này đều cần thiết cho một hệ thống thần kinh tốt và giúp bạn tăng cường các chức năng của não. Trứng không chỉ ngon mà còn dễ làm và kết hợp trong các món ăn của bạn như từ rứng luộc chín, trứng rán,...

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Bơ là một trong những thực phẩm phổ biến nhất hiện nay. Ngoài việc tốt cho tóc, da, chúng còn là một loại dinh dưỡng tăng cường trí não đáng kinh ngạc. Bơ có chứa rất nhiều vitamin quan trọng cho chức năng não khỏe mạnh, chẳng hạn như lutein và carotenoid rất tốt cho đôi mắt khỏe mạnh và tăng cường trí não. 

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Trái bơ có thể được thưởng thức theo nhiều cách. Bạn có thể thưởng thức một chiếc bánh mì nướng bơ để tăng cường chức năng não của bạn, hoặc có thể là một món salad bơ ngon tuyệt.

Chất béo omega-3 rất cần thiết cho chức năng não khỏe mạnh. Chất này chứa trong cá. Cụ thể như cá hồi là một thực phẩm tuyệt vời để tăng cường chức năng não của bạn và giữ cho tóc, móng tay và làn da của bạn khỏe mạnh. 

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Cá hồi không chỉ ngon mà còn siêu dễ làm nữa. Bạn có thể cá hồi áp chảo, sushi cá hồi hoặc có thể là mì ống cá hồi. Dù bạn ăn cá hồi theo kiểu kết hợp nào, thì nó cũng sẽ giúp bạn tăng cường trí não cần thiết.

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Từ khóa:   Bí quyết cuộc sống chăm sóc sức khỏe

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